https://sarabic.ae/20250328/ترامب-نحقق-تقدما-في-التسوية-الأوكرانية-1099043031.html
ترامب: نحقق تقدما في التسوية الأوكرانية
ترامب: نحقق تقدما في التسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن هناك تقدما في التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، لكن ثمة نفور سائد بين الأطراف. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T17:55+0000
2025-03-28T17:55+0000
2025-03-28T17:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "هناك تقدم، ولكن ثمة نفور بين الجانبين".وجاء في بيان البيت الأبيض، عقب اجتماع بين ممثلي موسكو وواشنطن في الرياض: "اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على وضع تدابير لتنفيذ الاتفاق بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، بشأن حظر توجيه ضربات إلى منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا".وأضاف البيان أنه جرى الاتفاق أيضا على أن الولايات المتحدة ستساعد روسيا في استعادة وصولها إلى الأسواق العالمية للصادرات الزراعية والأسمدة، وخفض تكاليف التأمين البحري، وتحسين الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لهذه المعاملات.وأوضح البيان أن "الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان العمل من أجل تحقيق سلام قوي ودائم".
https://sarabic.ae/20250328/-الخارجية-الروسية-كييف-هاجمت-محطة-سودجا-في-كورسك-بأوامر-من-لندن-1099039620.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: نحقق تقدما في التسوية الأوكرانية
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن هناك تقدما في التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، لكن ثمة نفور سائد بين الأطراف.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "هناك تقدم، ولكن ثمة نفور بين الجانبين".
وكشف البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل محادثات الرياض بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، التي جرت أخيرا في العاصمة السعودية.
وجاء في بيان البيت الأبيض، عقب اجتماع بين ممثلي موسكو وواشنطن في الرياض: "اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على وضع تدابير لتنفيذ الاتفاق بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، بشأن حظر توجيه ضربات إلى منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا".
وأضاف البيان أنه جرى الاتفاق أيضا على أن الولايات المتحدة ستساعد روسيا في استعادة وصولها إلى الأسواق العالمية للصادرات الزراعية والأسمدة، وخفض تكاليف التأمين البحري، وتحسين الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لهذه المعاملات.
وأوضح البيان أن "الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان العمل من أجل تحقيق سلام قوي ودائم".