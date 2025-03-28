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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250328/ترامب-نحقق-تقدما-في-التسوية-الأوكرانية-1099043031.html
ترامب: نحقق تقدما في التسوية الأوكرانية
ترامب: نحقق تقدما في التسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن هناك تقدما في التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، لكن ثمة نفور سائد بين الأطراف. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T17:55+0000
2025-03-28T17:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "هناك تقدم، ولكن ثمة نفور بين الجانبين".وجاء في بيان البيت الأبيض، عقب اجتماع بين ممثلي موسكو وواشنطن في الرياض: "اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على وضع تدابير لتنفيذ الاتفاق بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، بشأن حظر توجيه ضربات إلى منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا".وأضاف البيان أنه جرى الاتفاق أيضا على أن الولايات المتحدة ستساعد روسيا في استعادة وصولها إلى الأسواق العالمية للصادرات الزراعية والأسمدة، وخفض تكاليف التأمين البحري، وتحسين الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لهذه المعاملات.وأوضح البيان أن "الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان العمل من أجل تحقيق سلام قوي ودائم".
https://sarabic.ae/20250328/-الخارجية-الروسية-كييف-هاجمت-محطة-سودجا-في-كورسك-بأوامر-من-لندن-1099039620.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: نحقق تقدما في التسوية الأوكرانية

17:55 GMT 28.03.2025
© AP Photo / Mark Humphreyالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Mark Humphrey
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن هناك تقدما في التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، لكن ثمة نفور سائد بين الأطراف.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "هناك تقدم، ولكن ثمة نفور بين الجانبين".

وكشف البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل محادثات الرياض بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، التي جرت أخيرا في العاصمة السعودية.

وجاء في بيان البيت الأبيض، عقب اجتماع بين ممثلي موسكو وواشنطن في الرياض: "اتفقت الولايات المتحدة وروسيا على وضع تدابير لتنفيذ الاتفاق بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، بشأن حظر توجيه ضربات إلى منشآت الطاقة في روسيا وأوكرانيا".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: كييف هاجمت محطة "سودجا" في كورسك بأوامر من لندن
14:57 GMT
وأضاف البيان أنه جرى الاتفاق أيضا على أن الولايات المتحدة ستساعد روسيا في استعادة وصولها إلى الأسواق العالمية للصادرات الزراعية والأسمدة، وخفض تكاليف التأمين البحري، وتحسين الوصول إلى الموانئ وأنظمة الدفع لهذه المعاملات.
وأوضح البيان أن "الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان العمل من أجل تحقيق سلام قوي ودائم".
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