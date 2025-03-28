https://sarabic.ae/20250328/تصويت-برأيك-كيف-سيرد-حزب-الله-اللبناني-على-الغارات-الإسرائيلية؟-1099037611.html
تصويت... برأيك كيف سيرد "حزب الله" اللبناني على الغارات الإسرائيلية؟
تصويت... برأيك كيف سيرد "حزب الله" اللبناني على الغارات الإسرائيلية؟
سبوتنيك عربي
استهدف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بغارة جوية مبنى سكنيا في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لأول مرة منذ شهر فبراير/ شباط الماضي. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T14:14+0000
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وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية، قد استهدفت بقنبلة صغيرة تحذيرية، مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.وكان الجيش الإسرائيلي، قد وجّه تحذيرا لسكان الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، وطالبهم بإخلاء المنطقة التي حددها على خريطة، قبل قصفها.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بيانا حذّر من خلاله المواطنين اللبنانيين المتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث، بضرورة إخلاء منازلهم فورا.برأيك... كيف سيرد "حزب الله" اللبناني على الغارات الإسرائيلية؟تصويت... هل اجتماع وزيري الدفاع السوري واللبناني في جدة سيؤدي إلى حل دائم للخلافات الحدودية؟تصويت... برأيك لماذا تتجنب الحكومة السورية المؤقتة الرد على التوغل الإسرائيلي جنوبي البلاد؟
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العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы
العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك كيف سيرد "حزب الله" اللبناني على الغارات الإسرائيلية؟
استهدف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بغارة جوية مبنى سكنيا في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك لأول مرة منذ شهر فبراير/ شباط الماضي.
وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية، قد استهدفت بقنبلة صغيرة تحذيرية، مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي، منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.
ويأتي هذا التطور بالتوازي مع إعلان وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، مقتل شخص وإصابة 8 آخرين بينهم 3 أطفال في غارة إسرائيلية على بلدة كفر تبنيت جنوبي البلاد.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد وجّه تحذيرا لسكان الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، وطالبهم بإخلاء المنطقة التي حددها على خريطة، قبل قصفها.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بيانا حذّر من خلاله المواطنين اللبنانيين
المتواجدين في الضاحية الجنوبية في بيروت وخاصة في حي الحدث، بضرورة إخلاء منازلهم فورا.
برأيك... كيف سيرد "حزب الله" اللبناني على الغارات الإسرائيلية؟