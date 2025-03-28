دولة عربية تواجه ضغوطا أمريكية للتطبيع مع إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
14:03 GMT
45 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
التعاون الروسي الأمريكي سيشمل أوكرانيا والشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
عملية البناء في روسيا تحضرا لصد العداون النازي
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
15:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
17:31 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري إلى الدوحة لبحث مفاوضات غزة.. وتحذير أممي من مجاعة، وزيرا دفاع لبنان وسوريا يبحثان في جدة وقف الاشتباكات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250328/دولة-عربية-تواجه-ضغوطا-أمريكية-للتطبيع-مع-إسرائيل-1099043608.html
دولة عربية تواجه ضغوطا أمريكية للتطبيع مع إسرائيل
دولة عربية تواجه ضغوطا أمريكية للتطبيع مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد وليد جنبلاط، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، أن لبنان يواجه ضغوطاً كبيرة منذ نهاية الحرب الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل، مشيراً إلى أن الولايات... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T18:45+0000
2025-03-28T18:45+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101389/54/1013895400_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_c74e3a2f1f1b25e3b55c0539dcd5ffed.jpg
وأوضح جنبلاط في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية أنه يرفض هذه الضغوط تماماً مثل الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشيراً إلى أن واشنطن تشترط نزع سلاح "حزب الله" لتقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني.واتهم جنبلاط إسرائيل بمحاولة استقطاب الدروز في سوريا كجزء من خطة أوسع تهدف إلى تقسيم الشرق الأوسط إلى كيانات طائفية، قائلاً: "إسرائيل تواصل مشروعها القديم الجديد لتفكيك المنطقة إلى دويلات مذهبية، مما سيؤدي إلى تعميم الفوضى".وحذر من أن هذه المخططات تشمل "تفكيك غزة واقتلاع سكانها، ثم التوسع لاحقاً إلى الضفة الغربية"، معرباً عن قلقه من محاولات إسرائيل زعزعة الاستقرار في سوريا عبر مختلف المكونات، واصفاً ذلك بـ"اللعبة الخطيرة".أعرب جنبلاط عن أمله في إفشال مشروع تقسيم سوريا، مشدداً على ضرورة بذل جهود عربية ودولية كبيرة لدعم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في هذا المسار.وعن توقيف المتهم بقتل والده إبراهيم حويجة، أكد جنبلاط أنه لا ينوي المطالبة بتسليمه، واصفاً إياه بـ"أحد كبار المجرمين" الذي تتحمل السلطات السورية مسؤولية محاكمته على جرائمه بحق الشعب السوري.يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات، فيما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان وغزة.
https://sarabic.ae/20250328/نائب-لبناني-لـسبوتنيك-إسرائيل-تتذرع-للاعتداء-على-لبنان-ووعود-الدول-الضامنة-لم-تترجم-1099038349.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101389/54/1013895400_240:0:4016:2832_1920x0_80_0_0_c70da9b56634b608fe59b82d407cbd3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

دولة عربية تواجه ضغوطا أمريكية للتطبيع مع إسرائيل

18:45 GMT 28.03.2025
© AP Photo / Cliff Owenالولايات المتحدة وإسرائيل
الولايات المتحدة وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Cliff Owen
تابعنا عبر
أكد وليد جنبلاط، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، أن لبنان يواجه ضغوطاً كبيرة منذ نهاية الحرب الأخيرة بين "حزب الله" وإسرائيل، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً لدفع لبنان نحو التطبيع مع إسرائيل.
وأوضح جنبلاط في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية أنه يرفض هذه الضغوط تماماً مثل الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مشيراً إلى أن واشنطن تشترط نزع سلاح "حزب الله" لتقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني.
واتهم جنبلاط إسرائيل بمحاولة استقطاب الدروز في سوريا كجزء من خطة أوسع تهدف إلى تقسيم الشرق الأوسط إلى كيانات طائفية، قائلاً: "إسرائيل تواصل مشروعها القديم الجديد لتفكيك المنطقة إلى دويلات مذهبية، مما سيؤدي إلى تعميم الفوضى".
وحذر من أن هذه المخططات تشمل "تفكيك غزة واقتلاع سكانها، ثم التوسع لاحقاً إلى الضفة الغربية"، معرباً عن قلقه من محاولات إسرائيل زعزعة الاستقرار في سوريا عبر مختلف المكونات، واصفاً ذلك بـ"اللعبة الخطيرة".
ناقلة جند إسرائيلية في وادي السلوقي جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تتذرع للاعتداء على لبنان ووعود الدول الضامنة لم تترجم
14:12 GMT
أعرب جنبلاط عن أمله في إفشال مشروع تقسيم سوريا، مشدداً على ضرورة بذل جهود عربية ودولية كبيرة لدعم الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في هذا المسار.
وعن توقيف المتهم بقتل والده إبراهيم حويجة، أكد جنبلاط أنه لا ينوي المطالبة بتسليمه، واصفاً إياه بـ"أحد كبار المجرمين" الذي تتحمل السلطات السورية مسؤولية محاكمته على جرائمه بحق الشعب السوري.
يأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات، فيما تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان وغزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала