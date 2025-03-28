https://sarabic.ae/20250328/وزراء-خارجية-دول-الساحل-يتوجهون-إلى-موسكو-للاجتماع-مع-القيادة-الروسية-1099042159.html
وزراء خارجية دول الساحل يتوجهون إلى موسكو للاجتماع مع القيادة الروسية
وزراء خارجية دول الساحل يتوجهون إلى موسكو للاجتماع مع القيادة الروسية
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر دبلوماسي في باماكو، بأن وزراء خارجية تحالف دول الساحل، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، سيتوجهون إلى موسكو، الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع القيادة... 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T17:31+0000
2025-03-28T17:31+0000
2025-03-28T17:31+0000
روسيا
العالم
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"وقال مصدر دبلوماسي في مالي لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "وزراء خارجية الدول الثلاث في تحالف دول الساحل سيتوجهون إلى موسكو الأسبوع المقبل لحضور اجتماع تحالف دول الساحل وروسيا".وقالت دوفغالينكو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "روسيا، بدورها، تساعد في تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب، وتحسين القدرة القتالية للقوات المسلحة الوطنية بإرسال خبراء ومعدات عسكرية، وتدريب العسكريين وأفراد السلطة التنفيذية، وكذلك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان المنطقة".وقالت دوفغالينكو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "خصصت الحكومة الروسية التمويل اللازم لبرنامج توريد الغذاء المحلي إلى زامبيا وزيمبابوي وموزامبيق وناميبيا والنيجر والسودان".
https://sarabic.ae/20250328/-الخارجية-الروسية-كييف-هاجمت-محطة-سودجا-في-كورسك-بأوامر-من-لندن-1099039620.html
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روسيا, العالم
وزراء خارجية دول الساحل يتوجهون إلى موسكو للاجتماع مع القيادة الروسية
أفاد مصدر دبلوماسي في باماكو، بأن وزراء خارجية تحالف دول الساحل، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، سيتوجهون إلى موسكو، الأسبوع المقبل، لإجراء محادثات مع القيادة الروسية.
"وقال مصدر دبلوماسي في مالي لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "وزراء خارجية الدول الثلاث في تحالف دول الساحل سيتوجهون إلى موسكو الأسبوع المقبل لحضور اجتماع تحالف دول الساحل وروسيا".
صرحت رئيسة إدارة الشراكة مع أفريقيا بوزارة الخارجية الروسية، تاتيانا دوفغالينكو، يوم الخميس 20 فبراير/ شباط، أن روسيا تدعم تحالف دول الساحل بإرسال خبراء ومعدات عسكرية إلى بلدانه.
وقالت دوفغالينكو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "روسيا، بدورها، تساعد في تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب، وتحسين القدرة القتالية للقوات المسلحة الوطنية بإرسال خبراء ومعدات عسكرية، وتدريب العسكريين وأفراد السلطة التنفيذية، وكذلك في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان المنطقة".
وكشفت دوفغالينكو، أن روسيا لم تتمكن بسبب العقوبات من إرسال أموال للمساعدات الغذائية إلى دول أفريقية مثل زامبيا وزيمبابوي وموزامبيق وناميبيا والنيجر والسودان في عام 2024.
وقالت دوفغالينكو في تصريحات لـ"سبوتنيك": "خصصت الحكومة الروسية التمويل اللازم لبرنامج توريد الغذاء المحلي إلى زامبيا وزيمبابوي وموزامبيق وناميبيا والنيجر والسودان".