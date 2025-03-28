الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
14:03 GMT
45 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
التعاون الروسي الأمريكي سيشمل أوكرانيا والشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
عملية البناء في روسيا تحضرا لصد العداون النازي
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
15:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
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الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

11:11 GMT 28.03.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر إثارة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تلتقط صورة على ضفاف نهر ينيسي إقليم كراسنويارسك، روسيا.

فتاة تلتقط صورة على ضفاف نهر ينيسي إقليم كراسنويارسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
1/18
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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فتاة تلتقط صورة على ضفاف نهر ينيسي إقليم كراسنويارسك، روسيا.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور

مظاهرة لدعم لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، في حديقة ساراشهانه بإسطنبول، تركيا.

مظاهرة لدعم لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، في حديقة ساراشهانه بإسطنبول، تركيا. - سبوتنيك عربي
2/18
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
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مظاهرة لدعم لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، في حديقة ساراشهانه بإسطنبول، تركيا.

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

مظاهرة للجالية المولدوفية في روسيا احتجاجا على اعتقال رئيسة إقليم غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، أمام السفارة المولدوفية في موسكو.

مظاهرة للجالية المولدوفية في روسيا احتجاجا على اعتقال رئيسة إقليم غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، أمام السفارة المولدوفية في موسكو. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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مظاهرة للجالية المولدوفية في روسيا احتجاجا على اعتقال رئيسة إقليم غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، أمام السفارة المولدوفية في موسكو.

© Getty Images / Joe Giddens/PA Images

متظاهرة تقاطع زعيم حزب "الإصلاح في المملكة المتحدة"، نايغل فاراغ، خلال إعلان فوزه برئاسة البلدية، في مضمار سباق دونكاستر.

متظاهرة تقاطع زعيم حزب &quot;الإصلاح في المملكة المتحدة&quot;، نايغل فاراغ، خلال إعلان فوزه برئاسة البلدية، في مضمار سباق دونكاستر. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Joe Giddens/PA Images

متظاهرة تقاطع زعيم حزب "الإصلاح في المملكة المتحدة"، نايغل فاراغ، خلال إعلان فوزه برئاسة البلدية، في مضمار سباق دونكاستر.

© Getty Images / Anadolu/Hwawon Lee

مشهد مخيف لحريق غابات ينتشر في أنحاء مدينة أندونغ، كوريا الجنوبية.

مشهد مخيف لحريق غابات ينتشر في أنحاء مدينة أندونغ، كوريا الجنوبية. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Hwawon Lee

مشهد مخيف لحريق غابات ينتشر في أنحاء مدينة أندونغ، كوريا الجنوبية.

© Getty Images / PA Images/Jane Barlow

صورة لهدم أبراج ويندفورد في ماري هيل، لإفساح المجال لبناء 386 منزلًا جديدا، المملكة المتحدة.

صورة لهدم أبراج ويندفورد في ماري هيل، لإفساح المجال لبناء 386 منزلًا جديدا، المملكة المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / PA Images/Jane Barlow

صورة لهدم أبراج ويندفورد في ماري هيل، لإفساح المجال لبناء 386 منزلًا جديدا، المملكة المتحدة.

© AP Photo / Rodrigo Abd

نساء يرتدين زي "أمهات بلازا دي مايو" لإحياء ذكرى الانقلاب في الأرجنتين، عام 1976، في بوينس آيرس.

نساء يرتدين زي &quot;أمهات بلازا دي مايو&quot; لإحياء ذكرى الانقلاب في الأرجنتين، عام 1976، في بوينس آيرس. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rodrigo Abd

نساء يرتدين زي "أمهات بلازا دي مايو" لإحياء ذكرى الانقلاب في الأرجنتين، عام 1976، في بوينس آيرس.

© Getty Images / Finnbarr Webster

صورة جوية لعملية حرق مُحكمة لنصب أوسمينغتون الطباشيري في "وايت هورس هيل"، للحفاظ على الشكل التقليدي لهذا المعلم التاريخي في ويماوث، المملكة المتحدة.

صورة جوية لعملية حرق مُحكمة لنصب أوسمينغتون الطباشيري في &quot;وايت هورس هيل&quot;، للحفاظ على الشكل التقليدي لهذا المعلم التاريخي في ويماوث، المملكة المتحدة. - سبوتنيك عربي
8/18
© Getty Images / Finnbarr Webster

صورة جوية لعملية حرق مُحكمة لنصب أوسمينغتون الطباشيري في "وايت هورس هيل"، للحفاظ على الشكل التقليدي لهذا المعلم التاريخي في ويماوث، المملكة المتحدة.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis

امرأة ترتدي زي عروس وتسير بين الدبابات خلال جلسة تصوير قبل عرض عسكري لإحياء ذكرى بدء حرب الاستقلال اليونانية، عام 1821، ضد الحكم العثماني في أثينا.

امرأة ترتدي زي عروس وتسير بين الدبابات خلال جلسة تصوير قبل عرض عسكري لإحياء ذكرى بدء حرب الاستقلال اليونانية، عام 1821، ضد الحكم العثماني في أثينا. - سبوتنيك عربي
9/18
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

امرأة ترتدي زي عروس وتسير بين الدبابات خلال جلسة تصوير قبل عرض عسكري لإحياء ذكرى بدء حرب الاستقلال اليونانية، عام 1821، ضد الحكم العثماني في أثينا.

© Getty Images / Christopher Furlong

أول ظهور للبابا فرنسيس على شرفته ليخاطب الحشود في مستشفى غيميلي، في روما، إيطاليا.

أول ظهور للبابا فرنسيس على شرفته ليخاطب الحشود في مستشفى غيميلي، في روما، إيطاليا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Christopher Furlong

أول ظهور للبابا فرنسيس على شرفته ليخاطب الحشود في مستشفى غيميلي، في روما، إيطاليا.

© Getty Images / Zhe Ji

عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء "زيفي وانغ"، في اليوم السادس من أسبوع الموضة الصيني لخريف وشتاء 2025، في بكين، الصين.

عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء &quot;زيفي وانغ&quot;، في اليوم السادس من أسبوع الموضة الصيني لخريف وشتاء 2025، في بكين، الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Zhe Ji

عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء "زيفي وانغ"، في اليوم السادس من أسبوع الموضة الصيني لخريف وشتاء 2025، في بكين، الصين.

© AP Photo / Trisnadi

اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، خلال مظاهرة ضد تعديل للقانون عسكري في سورابايا، إندونيسيا.

اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، خلال مظاهرة ضد تعديل للقانون عسكري في سورابايا، إندونيسيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Trisnadi

اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، خلال مظاهرة ضد تعديل للقانون عسكري في سورابايا، إندونيسيا.

© Getty Images / Anadolu/Adsiz Gunebakan

صورة جوية لمسجد شاهين بيه الوطني ومجمعه، حيث يتجمع المسلمون لأداء الصلاة في ليلة القدر في غازي عنتاب، تركيا.

صورة جوية لمسجد شاهين بيه الوطني ومجمعه، حيث يتجمع المسلمون لأداء الصلاة في ليلة القدر في غازي عنتاب، تركيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Adsiz Gunebakan

صورة جوية لمسجد شاهين بيه الوطني ومجمعه، حيث يتجمع المسلمون لأداء الصلاة في ليلة القدر في غازي عنتاب، تركيا.

© Getty Images / NurPhoto/David Talukdar

صورة لمتسابقات خلف الكواليس استعدادًا لبطولة السيدة "سارايغات" الهندية الرابعة لكمال الأجسام الكلاسيكية في غواهاتي، الهند.

صورة لمتسابقات خلف الكواليس استعدادًا لبطولة السيدة &quot;سارايغات&quot; الهندية الرابعة لكمال الأجسام الكلاسيكية في غواهاتي، الهند. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / NurPhoto/David Talukdar

صورة لمتسابقات خلف الكواليس استعدادًا لبطولة السيدة "سارايغات" الهندية الرابعة لكمال الأجسام الكلاسيكية في غواهاتي، الهند.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

امرأة تنظر إلى ملابس السباحة التي ارتدتها باميلا أندرسون في فيلم "بايواتش"، والمعروضة في معرض "سبلاش"، في متحف التصميم بلندن، المملكة المتحدة.

امرأة تنظر إلى ملابس السباحة التي ارتدتها باميلا أندرسون في فيلم &quot;بايواتش&quot;، والمعروضة في معرض &quot;سبلاش&quot;، في متحف التصميم بلندن، المملكة المتحدة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

امرأة تنظر إلى ملابس السباحة التي ارتدتها باميلا أندرسون في فيلم "بايواتش"، والمعروضة في معرض "سبلاش"، في متحف التصميم بلندن، المملكة المتحدة.

© Getty Images / VCG

صورة لقطار المونوريل المعلق على طول أزهار الكرز المزهرة في الربيع في ووهان، الصين.

صورة لقطار المونوريل المعلق على طول أزهار الكرز المزهرة في الربيع في ووهان، الصين. - سبوتنيك عربي
16/18
© Getty Images / VCG

صورة لقطار المونوريل المعلق على طول أزهار الكرز المزهرة في الربيع في ووهان، الصين.

© Getty Images / VCG/Tang Ke

طلاب يصطفون لمصافحة روبوت بشري في مدرسة ابتدائية في يانتاي، مقاطعة شاندونغ، الصين.

طلاب يصطفون لمصافحة روبوت بشري في مدرسة ابتدائية في يانتاي، مقاطعة شاندونغ، الصين. - سبوتنيك عربي
17/18
© Getty Images / VCG/Tang Ke

طلاب يصطفون لمصافحة روبوت بشري في مدرسة ابتدائية في يانتاي، مقاطعة شاندونغ، الصين.

© Getty Images / Anadolu/Cem Ozdel

أتباع حركة "باي فول" يتجمعون لتوزيع الطعام على المحتاجين في رمضان في توبا، السنغال.

أتباع حركة &quot;باي فول&quot; يتجمعون لتوزيع الطعام على المحتاجين في رمضان في توبا، السنغال. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Cem Ozdel

أتباع حركة "باي فول" يتجمعون لتوزيع الطعام على المحتاجين في رمضان في توبا، السنغال.

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