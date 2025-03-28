الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

فتاة تلتقط صورة على ضفاف نهر ينيسي إقليم كراسنويارسك، روسيا.
فتاة تلتقط صورة على ضفاف نهر ينيسي إقليم كراسنويارسك، روسيا.
مظاهرة لدعم لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، في حديقة ساراشهانه بإسطنبول، تركيا.
مظاهرة لدعم لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، في حديقة ساراشهانه بإسطنبول، تركيا.
مظاهرة للجالية المولدوفية في روسيا احتجاجا على اعتقال رئيسة إقليم غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، أمام السفارة المولدوفية في موسكو.
مظاهرة للجالية المولدوفية في روسيا احتجاجا على اعتقال رئيسة إقليم غاغاوزيا، يفغينيا غوتسول، أمام السفارة المولدوفية في موسكو.
متظاهرة تقاطع زعيم حزب "الإصلاح في المملكة المتحدة"، نايغل فاراغ، خلال إعلان فوزه برئاسة البلدية، في مضمار سباق دونكاستر.
متظاهرة تقاطع زعيم حزب "الإصلاح في المملكة المتحدة"، نايغل فاراغ، خلال إعلان فوزه برئاسة البلدية، في مضمار سباق دونكاستر.
مشهد مخيف لحريق غابات ينتشر في أنحاء مدينة أندونغ، كوريا الجنوبية.
مشهد مخيف لحريق غابات ينتشر في أنحاء مدينة أندونغ، كوريا الجنوبية.
صورة لهدم أبراج ويندفورد في ماري هيل، لإفساح المجال لبناء 386 منزلًا جديدا، المملكة المتحدة.
صورة لهدم أبراج ويندفورد في ماري هيل، لإفساح المجال لبناء 386 منزلًا جديدا، المملكة المتحدة.
نساء يرتدين زي "أمهات بلازا دي مايو" لإحياء ذكرى الانقلاب في الأرجنتين، عام 1976، في بوينس آيرس.
نساء يرتدين زي "أمهات بلازا دي مايو" لإحياء ذكرى الانقلاب في الأرجنتين، عام 1976، في بوينس آيرس.
صورة جوية لعملية حرق مُحكمة لنصب أوسمينغتون الطباشيري في "وايت هورس هيل"، للحفاظ على الشكل التقليدي لهذا المعلم التاريخي في ويماوث، المملكة المتحدة.
صورة جوية لعملية حرق مُحكمة لنصب أوسمينغتون الطباشيري في "وايت هورس هيل"، للحفاظ على الشكل التقليدي لهذا المعلم التاريخي في ويماوث، المملكة المتحدة.
امرأة ترتدي زي عروس وتسير بين الدبابات خلال جلسة تصوير قبل عرض عسكري لإحياء ذكرى بدء حرب الاستقلال اليونانية، عام 1821، ضد الحكم العثماني في أثينا.
امرأة ترتدي زي عروس وتسير بين الدبابات خلال جلسة تصوير قبل عرض عسكري لإحياء ذكرى بدء حرب الاستقلال اليونانية، عام 1821، ضد الحكم العثماني في أثينا.
أول ظهور للبابا فرنسيس على شرفته ليخاطب الحشود في مستشفى غيميلي، في روما، إيطاليا.
أول ظهور للبابا فرنسيس على شرفته ليخاطب الحشود في مستشفى غيميلي، في روما، إيطاليا.
عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء "زيفي وانغ"، في اليوم السادس من أسبوع الموضة الصيني لخريف وشتاء 2025، في بكين، الصين.
عارضة أزياء تسير على منصة عرض أزياء "زيفي وانغ"، في اليوم السادس من أسبوع الموضة الصيني لخريف وشتاء 2025، في بكين، الصين.
اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، خلال مظاهرة ضد تعديل للقانون عسكري في سورابايا، إندونيسيا.
اشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، خلال مظاهرة ضد تعديل للقانون عسكري في سورابايا، إندونيسيا.
صورة جوية لمسجد شاهين بيه الوطني ومجمعه، حيث يتجمع المسلمون لأداء الصلاة في ليلة القدر في غازي عنتاب، تركيا.
صورة جوية لمسجد شاهين بيه الوطني ومجمعه، حيث يتجمع المسلمون لأداء الصلاة في ليلة القدر في غازي عنتاب، تركيا.
صورة لمتسابقات خلف الكواليس استعدادًا لبطولة السيدة "سارايغات" الهندية الرابعة لكمال الأجسام الكلاسيكية في غواهاتي، الهند.
صورة لمتسابقات خلف الكواليس استعدادًا لبطولة السيدة "سارايغات" الهندية الرابعة لكمال الأجسام الكلاسيكية في غواهاتي، الهند.
امرأة تنظر إلى ملابس السباحة التي ارتدتها باميلا أندرسون في فيلم "بايواتش"، والمعروضة في معرض "سبلاش"، في متحف التصميم بلندن، المملكة المتحدة.
امرأة تنظر إلى ملابس السباحة التي ارتدتها باميلا أندرسون في فيلم "بايواتش"، والمعروضة في معرض "سبلاش"، في متحف التصميم بلندن، المملكة المتحدة.
صورة لقطار المونوريل المعلق على طول أزهار الكرز المزهرة في الربيع في ووهان، الصين.
صورة لقطار المونوريل المعلق على طول أزهار الكرز المزهرة في الربيع في ووهان، الصين.
طلاب يصطفون لمصافحة روبوت بشري في مدرسة ابتدائية في يانتاي، مقاطعة شاندونغ، الصين.
طلاب يصطفون لمصافحة روبوت بشري في مدرسة ابتدائية في يانتاي، مقاطعة شاندونغ، الصين.
أتباع حركة "باي فول" يتجمعون لتوزيع الطعام على المحتاجين في رمضان في توبا، السنغال.
أتباع حركة "باي فول" يتجمعون لتوزيع الطعام على المحتاجين في رمضان في توبا، السنغال.