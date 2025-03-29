https://sarabic.ae/20250329/الخارجية-الإيرانية-نأسف-للفهم-الخاطئ-لدى-واشنطن-تجاه-الشعب-اليمني-والمنطقة-1099066267.html
الخارجية الإيرانية: نأسف للفهم الخاطئ لدى واشنطن تجاه الشعب اليمني والمنطقة
الخارجية الإيرانية: نأسف للفهم الخاطئ لدى واشنطن تجاه الشعب اليمني والمنطقة
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن أسفه "للفهم الأمريكي الخاطئ" تجاه الشعب اليمني والمنطقة. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T20:11+0000
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طهران - سبوتنيك. وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان لها، مساء اليوم السبت، أن "عباس عراقجي أعرب عن أسفه لما وصفه بالفهم الخاطئ لدى الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشعب اليمني والمنطقة".وأكدت الخارجية الإيرانية أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي يزور العاصمة الإيرانية طهران، للتشاور والتباحث مع المسؤولين الإيرانيين، التقى مع وزير الخارجية عراقجي.وأدان عباس عراقجي الهجمات العسكرية المتكررة التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف المناطق في اليمن، وما تسببت به من مقتل وإصابة العديد من المواطنين اليمنيين وتدمير منازلهم والبنية التحتية للبلاد.وأكدت الخارجية الإيرانية في بيانها أن "العدوان العسكري الأمريكي على اليمن، بالتزامن مع تصعيد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، واعتداءاته على لبنان وسوريا، ما هو إلا دليل آخر على شراكة واشنطن في انتهاكات إسرائيل وانسجامها مع هذا الكيان في نشر الفوضى وانعدام الاستقرار في المنطقة".وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الأربعاء قبل الماضي، دخول قرار استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن حيّز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردًا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددتها لتل أبيب بأربعة أيام لفتح المعابر إلى القطاع.وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مُسيّرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها دعم للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250328/مقتل-شخص-وإصابة-3-إثر-غارات-أمريكية-على-معقل-لجماعة-أنصار-الله-شمالي-اليمن-1099047173.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران
الخارجية الإيرانية: نأسف للفهم الخاطئ لدى واشنطن تجاه الشعب اليمني والمنطقة
أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن أسفه "للفهم الأمريكي الخاطئ" تجاه الشعب اليمني والمنطقة.
طهران - سبوتنيك
. وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان لها، مساء اليوم السبت، أن "عباس عراقجي أعرب عن أسفه لما وصفه بالفهم الخاطئ لدى الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشعب اليمني والمنطقة".
وأكدت الخارجية الإيرانية أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الذي يزور العاصمة الإيرانية طهران، للتشاور والتباحث مع المسؤولين الإيرانيين، التقى مع وزير الخارجية عراقجي.
وأدان عباس عراقجي الهجمات العسكرية المتكررة التي تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف المناطق في اليمن، وما تسببت به من مقتل وإصابة العديد من المواطنين اليمنيين وتدمير منازلهم والبنية التحتية للبلاد.
وأكدت الخارجية الإيرانية في بيانها أن "العدوان العسكري الأمريكي
على اليمن، بالتزامن مع تصعيد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، واعتداءاته على لبنان وسوريا، ما هو إلا دليل آخر على شراكة واشنطن في انتهاكات إسرائيل وانسجامها مع هذا الكيان في نشر الفوضى وانعدام الاستقرار في المنطقة".
وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، يوم الأربعاء قبل الماضي، دخول قرار استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية عبر البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن حيّز التنفيذ، مهددةً باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى ردًا على منع إسرائيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك بعد انقضاء هدنة حددتها لتل أبيب بأربعة أيام لفتح المعابر إلى القطاع.
وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي، كشفت "أنصار الله" عن تنفيذها هجمات على إسرائيل
والسفن المرتبطة بها وبأمريكا وبريطانيا بـ1255 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وفرط صوتي وطائرة مُسيّرة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والتي تبررها الجماعة بأنها دعم للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.