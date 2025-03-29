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نبض افريقيا
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شؤون عسكرية
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7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250329/الدفاع-الروسية-قوات-نظام-كييف-خسرت-ما-يصل-إلى-60-جنديا-ومركبة-قتالية-في-اتجاه-بيلغورود-1099048037.html
الدفاع الروسية: قوات نظام كييف خسرت نحو 60 جنديا ومركبة قتالية في اتجاه بيلغورود
الدفاع الروسية: قوات نظام كييف خسرت نحو 60 جنديا ومركبة قتالية في اتجاه بيلغورود
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات "سيفر" (الشمال) تمكنت من دحر قوات نظام كييف في اتجاه مقاطعة بيلغورود الروسية، حيث فقدت القوات الأوكرانية نحو 60 جنديًا ومركبة... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T04:08+0000
2025-03-29T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لقوات "سيفر"، ياروسلاف ياكيمكين" لـ"سبوتنيك": "هزمت وحدات من مجموعة القوات 'الشمالية' في اتجاه بيلغورود تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قريتي كراسنوبولي وأوغرويدي بمنطقة سومي".وأضاف أن "خسائر العدو بلغت 60 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وست سيارات، وست قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز 'كراب' عيار 155 ملم، بولندية الصنع".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250318/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-حاولت-التوغل-داخل-مقاطعة-بيلغورود-صباح-اليوم-1098758365.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: قوات نظام كييف خسرت نحو 60 جنديا ومركبة قتالية في اتجاه بيلغورود

04:08 GMT 29.03.2025 (تم التحديث: 05:03 GMT 29.03.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قوات "سيفر" (الشمال) تمكنت من دحر قوات نظام كييف في اتجاه مقاطعة بيلغورود الروسية، حيث فقدت القوات الأوكرانية نحو 60 جنديًا ومركبة قتالية خلال يوم واحد.
موسكو – سبوتنيك. وقال رئيس المركز الصحفي لقوات "سيفر"، ياروسلاف ياكيمكين" لـ"سبوتنيك": "هزمت وحدات من مجموعة القوات 'الشمالية' في اتجاه بيلغورود تجمعات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قريتي كراسنوبولي وأوغرويدي بمنطقة سومي".
وأضاف أن "خسائر العدو بلغت 60 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وست سيارات، وست قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز 'كراب' عيار 155 ملم، بولندية الصنع".
مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2 تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية حاولت التوغل داخل مقاطعة بيلغورود وتم صد الهجمات
18 مارس, 19:01 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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