https://sarabic.ae/20250329/تقارير-أكثر-من-50-مصابا-في-حريق-اندلع-بدار-رعاية-مسنين-في-ألمانيا-1099067945.html
تقارير: أكثر من 50 مصابا في حريق اندلع بدار رعاية مسنين في ألمانيا
تقارير: أكثر من 50 مصابا في حريق اندلع بدار رعاية مسنين في ألمانيا
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة وسائل إعلام ألمانية نقلاً عن الشرطة، أن أكثر من 50 شخصًا أصيبوا في حريق اندلع يوم السبت في دار رعاية مسنين بمدينة هانوفر. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T23:22+0000
2025-03-29T23:22+0000
2025-03-29T23:22+0000
أخبار ألمانيا
العالم
دار المسنين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/05/1092413976_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_0f0fb640371e31617bf0eaa10dc07b2e.jpg
وأضاف التقرير، أن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة، وأن حياة شخص واحد لا تزال في خطر.وأضافت بيلد أن الحريق اندلع بعد الظهر في إحدى الغرف، وتمكن رجال الإطفاء من منع انتشاره. ومع ذلك، أصبح الطابق العلوي من المبنى غير صالح للسكن تمامًا، وفقًا للتقرير.وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء في هانوفر، إنه لم يتم تحديد سبب الحريق والعدد الدقيق للضحايا حتى الآن.وأفادت التقارير أنه تم فتح تحقيق في الحادث.
https://sarabic.ae/20250322/نسبة-المهاجرين-الذين-يعيشون-بطالة-عميقة-في-ألمانيا-وصلت-لـ33--1098860423.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/05/1092413976_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_339f16839e4cf4895c032254458e3406.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, العالم, دار المسنين
أخبار ألمانيا, العالم, دار المسنين
تقارير: أكثر من 50 مصابا في حريق اندلع بدار رعاية مسنين في ألمانيا
أفادت صحيفة وسائل إعلام ألمانية نقلاً عن الشرطة، أن أكثر من 50 شخصًا أصيبوا في حريق اندلع يوم السبت في دار رعاية مسنين بمدينة هانوفر.
وأضاف التقرير، أن ثلاثة من المصابين في حالة خطيرة، وأن حياة شخص واحد لا تزال في خطر
.
وأضافت بيلد أن الحريق اندلع بعد الظهر في إحدى الغرف، وتمكن رجال الإطفاء من منع انتشاره. ومع ذلك، أصبح الطابق العلوي من المبنى غير صالح للسكن تمامًا، وفقًا للتقرير.
وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء في هانوفر، إنه لم يتم تحديد سبب الحريق والعدد الدقيق للضحايا حتى الآن.
وأفادت التقارير أنه تم فتح تحقيق في الحادث.