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حكومة غزة: نأمل في تشكيل إدارة مؤقتة للقطاع قريبا وفق الرؤية المصرية
حكومة غزة: نأمل في تشكيل إدارة مؤقتة للقطاع قريبا وفق الرؤية المصرية
سبوتنيك عربي
أكدت حكومة غزة، اليوم السبت، ضرورة "المضي في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، وصولا إلى رؤية... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T12:31+0000
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وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ببيان رسمي: "نُثمّن الجهود المصرية المستمرة لتشكيل إدارة مؤقتة في قطاع غزة، والتي حظيت بترحيب الفصائل الفلسطينية، باعتبارها خطوة ضرورية لضمان تقديم الخدمات الأساسية لأهلنا في القطاع".وتابع: "نؤكد أن المؤسسات الحكومية القائمة في غزة تعمل بشكل خدماتي بحت، دون أي أبعاد سياسية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين في ظل العدوان المستمر منذ 18 شهرا".ومضى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "رغم التدمير الممنهج للاحتلال، تستمر هذه المؤسسات في تقديم الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والبلديات، لمنع حدوث أي فراغ قد يفاقم الأوضاع في قطاع غزة".وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أكد في الآونة الأخيرة أن "الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حاليًا على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
https://sarabic.ae/20250329/اتصالات-مصرية-قطرية-للتوصل-إلى-هدنة-في-غزة-قبل-عيد-الفطر-1099056622.html
https://sarabic.ae/20250328/استهداف-مستشفى-ناصر-يفاقم-أزمة-القطاع-الصحي-في-غزة--1099001293.html
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أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

حكومة غزة: نأمل في تشكيل إدارة مؤقتة للقطاع قريبا وفق الرؤية المصرية

12:31 GMT 29.03.2025
© AP Photo / Mahmoud Essaفلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024.
فلسطينيون ينتظرون المساعدات الإنسانية على شاطئ البحر في مدينة غزة، قطاع غزة، 25 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Mahmoud Essa
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أكدت حكومة غزة، اليوم السبت، ضرورة "المضي في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، وصولا إلى رؤية وطنية موحدة".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ببيان رسمي: "نُثمّن الجهود المصرية المستمرة لتشكيل إدارة مؤقتة في قطاع غزة، والتي حظيت بترحيب الفصائل الفلسطينية، باعتبارها خطوة ضرورية لضمان تقديم الخدمات الأساسية لأهلنا في القطاع".
وأضاف: "نأمل الإسراع في تشكيل هذه الإدارة وفق الرؤية المصرية المتفق عليها، بما يُمهّد الطريق لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت حكومة فلسطينية تحظى بإجماع وطني".
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وتابع: "نؤكد أن المؤسسات الحكومية القائمة في غزة تعمل بشكل خدماتي بحت، دون أي أبعاد سياسية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين في ظل العدوان المستمر منذ 18 شهرا".
ومضى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "رغم التدمير الممنهج للاحتلال، تستمر هذه المؤسسات في تقديم الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والبلديات، لمنع حدوث أي فراغ قد يفاقم الأوضاع في قطاع غزة".
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وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أكد في الآونة الأخيرة أن "الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حاليًا على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة".
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
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