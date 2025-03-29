https://sarabic.ae/20250329/حكومة-غزة-نأمل-في-تشكيل-إدارة-مؤقتة-للقطاع-قريبا-وفق-الرؤية-المصرية-1099060141.html

حكومة غزة: نأمل في تشكيل إدارة مؤقتة للقطاع قريبا وفق الرؤية المصرية

حكومة غزة: نأمل في تشكيل إدارة مؤقتة للقطاع قريبا وفق الرؤية المصرية

سبوتنيك عربي

أكدت حكومة غزة، اليوم السبت، ضرورة "المضي في تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي، وصولا إلى رؤية... 29.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-29T12:31+0000

2025-03-29T12:31+0000

2025-03-29T12:31+0000

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وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ببيان رسمي: "نُثمّن الجهود المصرية المستمرة لتشكيل إدارة مؤقتة في قطاع غزة، والتي حظيت بترحيب الفصائل الفلسطينية، باعتبارها خطوة ضرورية لضمان تقديم الخدمات الأساسية لأهلنا في القطاع".وتابع: "نؤكد أن المؤسسات الحكومية القائمة في غزة تعمل بشكل خدماتي بحت، دون أي أبعاد سياسية، لضمان تلبية احتياجات المواطنين في ظل العدوان المستمر منذ 18 شهرا".ومضى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "رغم التدمير الممنهج للاحتلال، تستمر هذه المؤسسات في تقديم الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والبلديات، لمنع حدوث أي فراغ قد يفاقم الأوضاع في قطاع غزة".وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أكد في الآونة الأخيرة أن "الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع، وأن مصر تعمل حاليًا على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ آذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.

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أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن