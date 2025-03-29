مادورو: التجارة الدولية تحكمها شريعة الغاب بسبب الحرب الاقتصادية الدائرة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
14:03 GMT
45 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
التعاون الروسي الأمريكي سيشمل أوكرانيا والشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
عملية البناء في روسيا تحضرا لصد العداون النازي
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
15:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
17:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
17:31 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري إلى الدوحة لبحث مفاوضات غزة.. وتحذير أممي من مجاعة، وزيرا دفاع لبنان وسوريا يبحثان في جدة وقف الاشتباكات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250329/مادورو-التجارة-الدولية-تحكمها-شريعة-الغاب-بسبب-الحرب-الاقتصادية-الدائرة-1099047519.html
مادورو: التجارة الدولية تحكمها شريعة الغاب بسبب الحرب الاقتصادية الدائرة
مادورو: التجارة الدولية تحكمها شريعة الغاب بسبب الحرب الاقتصادية الدائرة
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن التجارة الدولية أصبحت تحكمها "شريعة الغاب" بسبب الحرب التجارية والاقتصادية على الصعيد الدولي، مؤكدًا أن قواعد منظمة... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T01:02+0000
2025-03-29T01:02+0000
رئاسة فنزويلا
نيكولاس مادورو
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104079/23/1040792383_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_998ac75b9f13d7fdac5745f4b48aff61.jpg
مكسيكو سيتي – سبوتنيك. وقال مادورو في تصريحات لقناة "في. تي. في" المحلية: "مع انتصار الجيش الأحمر على النازيين قبل ثمانين عامًا بالضبط، تأسس ما أصبح لاحقًا منظمة التجارة العالمية، وتحيط بها جميع قواعد التعايش التجاري والاحترام بين الدول. واليوم، أستطيع أن أقول إن منظمة التجارة العالمية تعاني من جرحٍ قاتل".وأضاف أن "الحرب التجارية والاقتصادية الدائرة في العالم، والإجراءات التي تهدف إلى تدمير القانون الدولي الذي ينظّم التجارة والعلاقات الاقتصادية العالمية، غير قابلة للتفسير".ولفت إلى أن "جميع حروب الألفية الماضية كانت نتيجة لتناقضات خطيرة في السيطرة الاقتصادية على الأرض والموارد الطبيعية. ورغم ذلك، ففي العصر الحالي، الذي يمكن أن نُطلق عليه الفرصة العظيمة للوجود الكامل والسيادي والسعيد لشعوب العالم، تم تجاهل سلطة وقواعد منظمة التجارة العالمية".وأوضح مادورو: "لقد سيطر قانون الغاب وقانون الفوضى على الفور على الحياة التجارية للكوكب".وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض "رسوم جمركية ثانوية" بنسبة 25 بالمئة على الواردات القادمة من أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل المقبل.وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال":وأضاف: "بجانب ذلك، لطالما كانت فنزويلا معادية للغاية للولايات المتحدة والحريات التي نتبنّاها، لذلك ستضطر أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا إلى دفع رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة للولايات المتحدة على أي تجارة لها مع بلدنا. ستُوقّع وتُسجّل جميع الوثائق، وستدخل الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ في 2 نيسان/أبريل".ويتبنّى ترامب سياسة تجارية صارمة، يبرّرها باختلال موازين التجارة الخارجية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بما فيهم دول حليفة للولايات المتحدة مثل كندا ودول أوروبية.وكان ترامب قد أعلن، مطلع شباط/فبراير الماضي، أن فنزويلا وافقت على استقبال جميع مواطنيها المقيمين بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة، وذلك عقب إطلاق كاراكاس سراح ستة مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا.
https://sarabic.ae/20241126/السفارة-الصينية-في-واشنطن-الحرب-التجارية-لن-تفيد-الصين-أو-الولايات-المتحدة-1095185811.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104079/23/1040792383_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b96aa288a6433783e4572182ce776bec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رئاسة فنزويلا, نيكولاس مادورو, الولايات المتحدة الأمريكية
رئاسة فنزويلا, نيكولاس مادورو, الولايات المتحدة الأمريكية

مادورو: التجارة الدولية تحكمها شريعة الغاب بسبب الحرب الاقتصادية الدائرة

01:02 GMT 29.03.2025
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا
الرئيس الفنزويلي الفعلي نيكولاس مادورو يتحدث أمام أنصاره في كاراكاس، فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© Sputnik . Stringer
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأن التجارة الدولية أصبحت تحكمها "شريعة الغاب" بسبب الحرب التجارية والاقتصادية على الصعيد الدولي، مؤكدًا أن قواعد منظمة التجارة العالمية يتم تجاهلها، وأنها "مصابة بجرح قاتل".
مكسيكو سيتي – سبوتنيك. وقال مادورو في تصريحات لقناة "في. تي. في" المحلية: "مع انتصار الجيش الأحمر على النازيين قبل ثمانين عامًا بالضبط، تأسس ما أصبح لاحقًا منظمة التجارة العالمية، وتحيط بها جميع قواعد التعايش التجاري والاحترام بين الدول. واليوم، أستطيع أن أقول إن منظمة التجارة العالمية تعاني من جرحٍ قاتل".
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
الصين تحذر: "لا رابح في الحرب التجارية" بعد تهديدات ترامب
26 نوفمبر 2024, 02:15 GMT
وأضاف أن "الحرب التجارية والاقتصادية الدائرة في العالم، والإجراءات التي تهدف إلى تدمير القانون الدولي الذي ينظّم التجارة والعلاقات الاقتصادية العالمية، غير قابلة للتفسير".
ولفت إلى أن "جميع حروب الألفية الماضية كانت نتيجة لتناقضات خطيرة في السيطرة الاقتصادية على الأرض والموارد الطبيعية. ورغم ذلك، ففي العصر الحالي، الذي يمكن أن نُطلق عليه الفرصة العظيمة للوجود الكامل والسيادي والسعيد لشعوب العالم، تم تجاهل سلطة وقواعد منظمة التجارة العالمية".
وأوضح مادورو: "لقد سيطر قانون الغاب وقانون الفوضى على الفور على الحياة التجارية للكوكب".
وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض "رسوم جمركية ثانوية" بنسبة 25 بالمئة على الواردات القادمة من أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل المقبل.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال":
"الولايات المتحدة ستفرض ما تُسمّى رسومًا جمركية ثانوية على دولة فنزويلا لعدة أسباب، بينها حقيقة أن فنزويلا أرسلت إلى الولايات المتحدة عمدًا، وبطريقة مخادعة، عشرات الآلاف من كبار المجرمين وغيرهم، كثيرون منهم قتلة وأشخاص لهم طبيعة عنيفة للغاية".
وأضاف: "بجانب ذلك، لطالما كانت فنزويلا معادية للغاية للولايات المتحدة والحريات التي نتبنّاها، لذلك ستضطر أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا إلى دفع رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة للولايات المتحدة على أي تجارة لها مع بلدنا. ستُوقّع وتُسجّل جميع الوثائق، وستدخل الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ في 2 نيسان/أبريل".
ويتبنّى ترامب سياسة تجارية صارمة، يبرّرها باختلال موازين التجارة الخارجية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، بما فيهم دول حليفة للولايات المتحدة مثل كندا ودول أوروبية.
وكان ترامب قد أعلن، مطلع شباط/فبراير الماضي، أن فنزويلا وافقت على استقبال جميع مواطنيها المقيمين بشكل غير شرعي في الولايات المتحدة، وذلك عقب إطلاق كاراكاس سراح ستة مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في فنزويلا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала