https://sarabic.ae/20250329/ميانمار-حصيلة-قتلى-الزلزال-ترتفع-إلى-أكثر-من-ألف-فيديو-1099052016.html

ميانمار: حصيلة قتلى الزلزال ترتفع إلى أكثر من ألف... فيديو

ميانمار: حصيلة قتلى الزلزال ترتفع إلى أكثر من ألف... فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت السلطات في بورما (ميانمار)، يوم السبت، عن ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الجمعة، حيث شعر السكان به في دول مجاورة. 29.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-29T08:04+0000

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وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن عدد القتلى وصل إلى 1002 شخص، بينما بلغ عدد المصابين 2376، بالإضافة إلى عشرات المفقودين، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.وبدأت المساعدات الدولية في الوصول إلى ميانمار، مع استمرار عمليات البحث عن ناجين، وسط مخاوف من ارتفاع عدد القتلى.وأكد المجلس العسكري الحاكم في بيان له أن البنية التحتية كالجسور والمباني قد تضررت بشكل كبير، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا بين المدنيين.وأضاف زعيم المجلس العسكري الجنرال مين أونغ هلاينغ أنه من المحتمل أن يرتفع عدد القتلى والمصابين، وناشد جميع الدول تقديم المساعدات والتبرعات.وفي هذا السياق، وصل فريق إنقاذ صيني إلى ميانمار، بينما عرضت كل من روسيا والولايات المتحدة مساعداتها لمواجهة الكارثة.في ذات السياق، أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الحكومة ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة مليوني دولار عبر منظمات دولية للإسهام في جهود الإغاثة من الزلزال.وأشارت تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن عدد القتلى قد يتجاوز عشرة آلاف، وأن الخسائر قد تكون أكبر من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.وسجل الزلزال 7.7 درجة على مقياس ريختر، وتركزت الأضرار في مدينة ماندالاي، الثانية أكبر مدن البلاد، كما تم تكثيف جهود الإنقاذ في بانكوك، العاصمة التايلاندية، للعثور على عمال بناء محاصرين تحت أنقاض برج منهار.ذكرت السفارة الصينية أن فريقاً يضم 37 فرداً وصل إلى يانغون محملاً بالأدوية والمعدات اللازمة للبحث عن ناجين، وفي تصريح له، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع مسؤولين في ميانمار بشأن تقديم المساعدة.في حين أعلنت السلطات التايلاندية عن وفاة تسعة أشخاص واعتبار 101 في عداد المفقودين، معظمهم من عمال البناء المحاصرين، وصرح حاكم بانكوك بأن الجهود لإنقاذ الأرواح ستستمر بكل الموارد المتاحة.

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