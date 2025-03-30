تبون وأردوغان يتفقان على عقد قمة قريبا

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البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
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11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
14:30 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:00 GMT
25 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:25 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
اللغة البشرية التي تفهمها الحيوانات والذاكرة المغناطيسية الفائقة
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتحدث عن تحقيق تقدم في التسوية الأوكرانية، و هجوم كييف على محطة "سودجا" للغاز تم بتوجيه من لندن
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
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105 د
ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
09:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:31 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
13:38 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:54 GMT
6 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:00 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
14:25 GMT
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:00 GMT
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حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
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عالم سبوتنيك
إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا
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الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
17:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
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29 د
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https://sarabic.ae/20250330/تبون-وأردوغان-يتفقان-على-عقد-قمة-قريبا--1099079439.html
تبون وأردوغان يتفقان على عقد قمة قريبا
تبون وأردوغان يتفقان على عقد قمة قريبا
سبوتنيك عربي
تلقى رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الفطر... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T14:13+0000
2025-03-30T14:13+0000
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عبد المجيد تبون
رجب طيب أردوغان
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من جانبه هنأ الرئيس الجزائري نظيره التركي "متمنيا للشعب التركي الشقيق مزيداً من الرقيّ والازدهار".كما اتفق الرئيسان على لقاء قريب يجمعهما بمناسبة ترؤسهما لأشغال اللجنة العليا بين البلدين، وتمنى الزعيمان حلا عاجلا لمحنة الشعب الفلسطيني الذي يعاني "من أبشع صور الإبادة في التاريخ".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استضافت العاصمة المصرية القاهرة قمة عربية طارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسط تصاعد التوتر بعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.وبحث القادة العرب في إطار القمة العربية الطارئة مستقبل القضية الفلسطينية، ومشروع مقترح مصري إجمالا، يهدف لإعادة الإعمار دون التهجير، وهو مقابل لخطة دونالد ترامب بشأن غزة التي قوبلت برفض فلسطيني وعربي ودولي واسع.
https://sarabic.ae/20250329/أردوغان-يؤكد-للسيسي-أهمية-التعاون-بين-تركيا-ومصر-لإنهاء-الإبادة-الجماعية-في-غزة-1099064535.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الجزائر, عبد المجيد تبون, رجب طيب أردوغان
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الجزائر, عبد المجيد تبون, رجب طيب أردوغان

تبون وأردوغان يتفقان على عقد قمة قريبا

14:13 GMT 30.03.2025
© AP Photo / Burhan Ozbiliciالرئيسان تبون وأردوغان
الرئيسان تبون وأردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
تابعنا عبر
تلقى رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للجزائر دوام الرخاء والهناء.
من جانبه هنأ الرئيس الجزائري نظيره التركي "متمنيا للشعب التركي الشقيق مزيداً من الرقيّ والازدهار".
كما اتفق الرئيسان على لقاء قريب يجمعهما بمناسبة ترؤسهما لأشغال اللجنة العليا بين البلدين، وتمنى الزعيمان حلا عاجلا لمحنة الشعب الفلسطيني الذي يعاني "من أبشع صور الإبادة في التاريخ".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
أردوغان يؤكد للسيسي أهمية التعاون بين تركيا ومصر لإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة
أمس, 17:19 GMT
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استضافت العاصمة المصرية القاهرة قمة عربية طارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسط تصاعد التوتر بعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وبحث القادة العرب في إطار القمة العربية الطارئة مستقبل القضية الفلسطينية، ومشروع مقترح مصري إجمالا، يهدف لإعادة الإعمار دون التهجير، وهو مقابل لخطة دونالد ترامب بشأن غزة التي قوبلت برفض فلسطيني وعربي ودولي واسع.
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