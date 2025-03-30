https://sarabic.ae/20250330/تبون-وأردوغان-يتفقان-على-عقد-قمة-قريبا--1099079439.html
تبون وأردوغان يتفقان على عقد قمة قريبا
تبون وأردوغان يتفقان على عقد قمة قريبا
سبوتنيك عربي
تلقى رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الفطر... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T14:13+0000
2025-03-30T14:13+0000
2025-03-30T14:13+0000
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من جانبه هنأ الرئيس الجزائري نظيره التركي "متمنيا للشعب التركي الشقيق مزيداً من الرقيّ والازدهار".كما اتفق الرئيسان على لقاء قريب يجمعهما بمناسبة ترؤسهما لأشغال اللجنة العليا بين البلدين، وتمنى الزعيمان حلا عاجلا لمحنة الشعب الفلسطيني الذي يعاني "من أبشع صور الإبادة في التاريخ".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استضافت العاصمة المصرية القاهرة قمة عربية طارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسط تصاعد التوتر بعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.وبحث القادة العرب في إطار القمة العربية الطارئة مستقبل القضية الفلسطينية، ومشروع مقترح مصري إجمالا، يهدف لإعادة الإعمار دون التهجير، وهو مقابل لخطة دونالد ترامب بشأن غزة التي قوبلت برفض فلسطيني وعربي ودولي واسع.
https://sarabic.ae/20250329/أردوغان-يؤكد-للسيسي-أهمية-التعاون-بين-تركيا-ومصر-لإنهاء-الإبادة-الجماعية-في-غزة-1099064535.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الجزائر, عبد المجيد تبون, رجب طيب أردوغان
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الجزائر, عبد المجيد تبون, رجب طيب أردوغان
تبون وأردوغان يتفقان على عقد قمة قريبا
تلقى رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مكالمة هاتفية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأه فيها والشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للجزائر دوام الرخاء والهناء.
من جانبه هنأ الرئيس الجزائري نظيره التركي "متمنيا للشعب التركي الشقيق مزيداً من الرقيّ والازدهار".
كما اتفق الرئيسان على لقاء قريب يجمعهما بمناسبة ترؤسهما لأشغال اللجنة العليا بين البلدين، وتمنى الزعيمان حلا عاجلا لمحنة الشعب الفلسطيني
الذي يعاني "من أبشع صور الإبادة في التاريخ".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استضافت العاصمة المصرية القاهرة قمة عربية طارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسط تصاعد التوتر بعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وبحث القادة العرب في إطار القمة العربية الطارئة مستقبل القضية الفلسطينية، ومشروع مقترح مصري إجمالا، يهدف لإعادة الإعمار دون التهجير، وهو مقابل لخطة دونالد ترامب بشأن غزة التي قوبلت برفض فلسطيني وعربي ودولي واسع.