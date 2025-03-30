https://sarabic.ae/20250330/تصويت-هل-تحقق-تشكيلة-الحكومة-السورية-الجديدة-تطلعاتك؟--1099070841.html
تصويت... هل تحقق تشكيلة الحكومة السورية الجديدة تطلعاتك؟
تصويت... هل تحقق تشكيلة الحكومة السورية الجديدة تطلعاتك؟
سبوتنيك عربي
تصدر خبر الإعلان عن تشكيلة الحكومة السورية الجديدة، عناوين وسائل الإعلام في العالم العربي، والمتابعين في سوريا، حيث تم تضمين عدد من الأسماء الجديدة، وأسماء... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T07:21+0000
2025-03-30T07:21+0000
2025-03-30T07:21+0000
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أخبار الحكومة السورية
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واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربين من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة، وتم تعيين أنس خطاب، المقرب أيضا من الشرع، وزيرا للداخلية.وتسلمت هند قبوات، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.، وهي مسيحية دمشقية، وتضمنت الحكومة إعلاميين، الأول وهو حمزة خطاب الذي كلف بوزارة الإعلام، وشغل سابقا مدير تلفزيون سوريا الذي كان يبث من تركيا، ومجد صالح الذي كلف بوزارة الزراعة، والذي عمل سابقا في قناة الجزيرة.واعتبر الكثير من الخبراء أن التشكيلة الحكومية الجديدة مختلفة في مضمونها عن السابقة، حيث تضمنت أسماء مختلفة في طبيعتها عن السابقة، وشملت عددا من الأسماء التي لم يتوقعها الكثيرون، في حين اعتبر البعض أن التشكيلة الحكومية كانت تحتاج إلى مزيد من التنوع وتمثيل أوسع للشعب السوري.هل تحقق تشكيلة الحكومة السورية الجديدة تطلعاتك بعد 14 عاما من الصراع في البلاد؟
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, دمشق, الحكومة السورية, أخبار الحكومة السورية, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, دمشق, الحكومة السورية, أخبار الحكومة السورية, опросы
تصويت... هل تحقق تشكيلة الحكومة السورية الجديدة تطلعاتك؟
تصدر خبر الإعلان عن تشكيلة الحكومة السورية الجديدة، عناوين وسائل الإعلام في العالم العربي، والمتابعين في سوريا، حيث تم تضمين عدد من الأسماء الجديدة، وأسماء أخرى عملت سابقا في حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربين من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة، وتم تعيين أنس خطاب، المقرب أيضا من الشرع، وزيرا للداخلية.
وتسلمت هند قبوات، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.، وهي مسيحية دمشقية، وتضمنت الحكومة إعلاميين، الأول وهو حمزة خطاب الذي كلف بوزارة الإعلام، وشغل سابقا مدير تلفزيون سوريا الذي كان يبث من تركيا، ومجد صالح الذي كلف بوزارة الزراعة، والذي عمل سابقا في قناة الجزيرة.
شملت الحكومة الجديدة تعيين يعرب بدر، وهو علوي، وزيرا للنقل، في حين تم اختيار أمجد بدر الذي ينتمي للطائفة الدرزية لتولي منصب وزير الزراعة.
واعتبر الكثير من الخبراء أن التشكيلة الحكومية الجديدة مختلفة في مضمونها عن السابقة، حيث تضمنت أسماء مختلفة في طبيعتها عن السابقة، وشملت عددا من الأسماء التي لم يتوقعها الكثيرون، في حين اعتبر البعض أن التشكيلة الحكومية كانت تحتاج إلى مزيد من التنوع وتمثيل أوسع للشعب السوري.
هل تحقق تشكيلة الحكومة السورية الجديدة تطلعاتك بعد 14 عاما من الصراع في البلاد؟