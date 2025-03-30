تصويت... هل تحقق تشكيلة الحكومة السورية الجديدة تطلعاتك؟

عربي
"أنصار الله" تسهدف مطار "بن غوريون"
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
14:30 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:00 GMT
25 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:25 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
اللغة البشرية التي تفهمها الحيوانات والذاكرة المغناطيسية الفائقة
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتحدث عن تحقيق تقدم في التسوية الأوكرانية، و هجوم كييف على محطة "سودجا" للغاز تم بتوجيه من لندن
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
09:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:31 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
13:38 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:54 GMT
6 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:00 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
14:25 GMT
26 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:51 GMT
9 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
15:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
102 د
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https://sarabic.ae/20250330/تصويت-هل-تحقق-تشكيلة-الحكومة-السورية-الجديدة-تطلعاتك؟--1099070841.html
تصويت... هل تحقق تشكيلة الحكومة السورية الجديدة تطلعاتك؟
تصويت... هل تحقق تشكيلة الحكومة السورية الجديدة تطلعاتك؟
سبوتنيك عربي
تصدر خبر الإعلان عن تشكيلة الحكومة السورية الجديدة، عناوين وسائل الإعلام في العالم العربي، والمتابعين في سوريا، حيث تم تضمين عدد من الأسماء الجديدة، وأسماء... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
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2025-03-30T07:21+0000
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واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربين من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة، وتم تعيين أنس خطاب، المقرب أيضا من الشرع، وزيرا للداخلية.وتسلمت هند قبوات، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.، وهي مسيحية دمشقية، وتضمنت الحكومة إعلاميين، الأول وهو حمزة خطاب الذي كلف بوزارة الإعلام، وشغل سابقا مدير تلفزيون سوريا الذي كان يبث من تركيا، ومجد صالح الذي كلف بوزارة الزراعة، والذي عمل سابقا في قناة الجزيرة.واعتبر الكثير من الخبراء أن التشكيلة الحكومية الجديدة مختلفة في مضمونها عن السابقة، حيث تضمنت أسماء مختلفة في طبيعتها عن السابقة، وشملت عددا من الأسماء التي لم يتوقعها الكثيرون، في حين اعتبر البعض أن التشكيلة الحكومية كانت تحتاج إلى مزيد من التنوع وتمثيل أوسع للشعب السوري.هل تحقق تشكيلة الحكومة السورية الجديدة تطلعاتك بعد 14 عاما من الصراع في البلاد؟
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استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, دمشق, الحكومة السورية, أخبار الحكومة السورية, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, دمشق, الحكومة السورية, أخبار الحكومة السورية, опросы

تصويت... هل تحقق تشكيلة الحكومة السورية الجديدة تطلعاتك؟

07:21 GMT 30.03.2025
© AP Photo / Leo Correaالعلم السوري
العلم السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Leo Correa
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تصدر خبر الإعلان عن تشكيلة الحكومة السورية الجديدة، عناوين وسائل الإعلام في العالم العربي، والمتابعين في سوريا، حيث تم تضمين عدد من الأسماء الجديدة، وأسماء أخرى عملت سابقا في حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربين من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة، وتم تعيين أنس خطاب، المقرب أيضا من الشرع، وزيرا للداخلية.
وتسلمت هند قبوات، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل.، وهي مسيحية دمشقية، وتضمنت الحكومة إعلاميين، الأول وهو حمزة خطاب الذي كلف بوزارة الإعلام، وشغل سابقا مدير تلفزيون سوريا الذي كان يبث من تركيا، ومجد صالح الذي كلف بوزارة الزراعة، والذي عمل سابقا في قناة الجزيرة.

شملت الحكومة الجديدة تعيين يعرب بدر، وهو علوي، وزيرا للنقل، في حين تم اختيار أمجد بدر الذي ينتمي للطائفة الدرزية لتولي منصب وزير الزراعة.

واعتبر الكثير من الخبراء أن التشكيلة الحكومية الجديدة مختلفة في مضمونها عن السابقة، حيث تضمنت أسماء مختلفة في طبيعتها عن السابقة، وشملت عددا من الأسماء التي لم يتوقعها الكثيرون، في حين اعتبر البعض أن التشكيلة الحكومية كانت تحتاج إلى مزيد من التنوع وتمثيل أوسع للشعب السوري.
هل تحقق تشكيلة الحكومة السورية الجديدة تطلعاتك بعد 14 عاما من الصراع في البلاد؟
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