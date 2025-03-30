سيارتو: هنغاريا تعتبر استهداف البنى التحتية لإمداداتها من الطاقة تعديا على سيادتها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
14:30 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:00 GMT
25 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:25 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
اللغة البشرية التي تفهمها الحيوانات والذاكرة المغناطيسية الفائقة
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتحدث عن تحقيق تقدم في التسوية الأوكرانية، و هجوم كييف على محطة "سودجا" للغاز تم بتوجيه من لندن
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
09:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:31 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
13:38 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:54 GMT
6 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:00 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
14:25 GMT
26 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:51 GMT
9 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
15:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250330/سيارتو-هنغاريا-تعتبر-استهداف-البنى-التحتية-لإمداداتها-من-الطاقة-تعديا-على-سيادتها-1099068950.html
سيارتو: هنغاريا تعتبر استهداف البنى التحتية لإمداداتها من الطاقة تعديا على سيادتها
سيارتو: هنغاريا تعتبر استهداف البنى التحتية لإمداداتها من الطاقة تعديا على سيادتها
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الأحد، بأن نظيره الروسي سيرغي لافروف أبلغ بودابست بأن القوات الجوفضائية الروسية أحبطت هجوما شنته كييف على خط... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T04:35+0000
2025-03-30T04:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هنغاريا
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1099006923_0:0:1526:858_1920x0_80_0_0_31c6b631e1e9926e59a95160f929b0ec.jpg
موسكو –سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "أبلغنا سيرغي لافروف أن القوات الجوية أو الدفاع الجوي الروسي منعا هجوما لطائرات مسيرة على بنية تحتية تابعة لخط أنابيب السيل التركي انطلق من أراضي أوكرانيا".وأوضح وزير الخارجية الهنغاري أن "مشكلة الأشهر الأخيرة كانت هجمات أوكرانيا على خط أنابيب النفط" دروجبا "والبنية التحتية المرتبطة به، والتي أسفرت وفقا له، في العديد من الحالات عن انقطاعات في إمدادات النفط حتى لأيام كاملة.كما رحب سيارتو باتفاق روسيا وأوكرانيا بالامتناع المتبادل عن ضرب البنية التحتية للطاقة، مشيراً إلى أن قائمتهما تشمل بنى تحتية يتدفق من خلالها النفط والغاز الروسي إلى هنغاريا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة محطة الضغط الخاصة بخط أنابيب "السيل التركي" في كوبان بإقليم كراسنودار، بهدف وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، في أعقاب زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة.وأكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجوم، وأسقطت جميع الطائرات المسيرة الأوكرانية الثلاثة على مسافة آمنة من محطة ضغط الغاز.
https://sarabic.ae/20250318/سيارتو-بوتين-وترامب-قطعا-خطوة-كبيرة-نحو-السلام-بأوكرانيا-خلال-مكالمتهما-الهاتفية-1098759944.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1b/1099006923_86:0:1526:1080_1920x0_80_0_0_f60d66a2bd1971e199327e2a57528fbd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
هنغاريا, أخبار أوكرانيا, روسيا
هنغاريا, أخبار أوكرانيا, روسيا

سيارتو: هنغاريا تعتبر استهداف البنى التحتية لإمداداتها من الطاقة تعديا على سيادتها

04:35 GMT 30.03.2025
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Sputnik . РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الأحد، بأن نظيره الروسي سيرغي لافروف أبلغ بودابست بأن القوات الجوفضائية الروسية أحبطت هجوما شنته كييف على خط أنابيب الغاز "السيل التركي".
موسكو –سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "أبلغنا سيرغي لافروف أن القوات الجوية أو الدفاع الجوي الروسي منعا هجوما لطائرات مسيرة على بنية تحتية تابعة لخط أنابيب السيل التركي انطلق من أراضي أوكرانيا".

وأضاف أن "أمن الطاقة مسألة سيادية ونعتبر أي أعتداء على بنى تحتية للطاقة تخصنا تعديًا على سيادتنا، لذلك نرفض كل هذه الهجمات".

وأوضح وزير الخارجية الهنغاري أن "مشكلة الأشهر الأخيرة كانت هجمات أوكرانيا على خط أنابيب النفط" دروجبا "والبنية التحتية المرتبطة به، والتي أسفرت وفقا له، في العديد من الحالات عن انقطاعات في إمدادات النفط حتى لأيام كاملة.
كما رحب سيارتو باتفاق روسيا وأوكرانيا بالامتناع المتبادل عن ضرب البنية التحتية للطاقة، مشيراً إلى أن قائمتهما تشمل بنى تحتية يتدفق من خلالها النفط والغاز الروسي إلى هنغاريا.
وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سيارتو: بوتين وترامب قطعا "خطوة كبيرة" نحو السلام بأوكرانيا خلال مكالمتهما الهاتفية
18 مارس, 23:20 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة محطة الضغط الخاصة بخط أنابيب "السيل التركي" في كوبان بإقليم كراسنودار، بهدف وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، في أعقاب زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة.
وأكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجوم، وأسقطت جميع الطائرات المسيرة الأوكرانية الثلاثة على مسافة آمنة من محطة ضغط الغاز.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала