https://sarabic.ae/20250330/سيارتو-هنغاريا-تعتبر-استهداف-البنى-التحتية-لإمداداتها-من-الطاقة-تعديا-على-سيادتها-1099068950.html
سيارتو: هنغاريا تعتبر استهداف البنى التحتية لإمداداتها من الطاقة تعديا على سيادتها
سيارتو: هنغاريا تعتبر استهداف البنى التحتية لإمداداتها من الطاقة تعديا على سيادتها
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الأحد، بأن نظيره الروسي سيرغي لافروف أبلغ بودابست بأن القوات الجوفضائية الروسية أحبطت هجوما شنته كييف على خط... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T04:35+0000
2025-03-30T04:35+0000
2025-03-30T04:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
هنغاريا
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو –سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "أبلغنا سيرغي لافروف أن القوات الجوية أو الدفاع الجوي الروسي منعا هجوما لطائرات مسيرة على بنية تحتية تابعة لخط أنابيب السيل التركي انطلق من أراضي أوكرانيا".وأوضح وزير الخارجية الهنغاري أن "مشكلة الأشهر الأخيرة كانت هجمات أوكرانيا على خط أنابيب النفط" دروجبا "والبنية التحتية المرتبطة به، والتي أسفرت وفقا له، في العديد من الحالات عن انقطاعات في إمدادات النفط حتى لأيام كاملة.كما رحب سيارتو باتفاق روسيا وأوكرانيا بالامتناع المتبادل عن ضرب البنية التحتية للطاقة، مشيراً إلى أن قائمتهما تشمل بنى تحتية يتدفق من خلالها النفط والغاز الروسي إلى هنغاريا.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة محطة الضغط الخاصة بخط أنابيب "السيل التركي" في كوبان بإقليم كراسنودار، بهدف وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، في أعقاب زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة.وأكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجوم، وأسقطت جميع الطائرات المسيرة الأوكرانية الثلاثة على مسافة آمنة من محطة ضغط الغاز.
https://sarabic.ae/20250318/سيارتو-بوتين-وترامب-قطعا-خطوة-كبيرة-نحو-السلام-بأوكرانيا-خلال-مكالمتهما-الهاتفية-1098759944.html
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هنغاريا, أخبار أوكرانيا, روسيا
هنغاريا, أخبار أوكرانيا, روسيا
سيارتو: هنغاريا تعتبر استهداف البنى التحتية لإمداداتها من الطاقة تعديا على سيادتها
حصري
صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الأحد، بأن نظيره الروسي سيرغي لافروف أبلغ بودابست بأن القوات الجوفضائية الروسية أحبطت هجوما شنته كييف على خط أنابيب الغاز "السيل التركي".
موسكو –سبوتنيك. وقال سيارتو في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "أبلغنا سيرغي لافروف أن القوات الجوية أو الدفاع الجوي الروسي منعا هجوما لطائرات مسيرة على بنية تحتية تابعة لخط أنابيب السيل التركي انطلق من أراضي أوكرانيا".
وأضاف أن "أمن الطاقة مسألة سيادية ونعتبر أي أعتداء على بنى تحتية للطاقة تخصنا تعديًا على سيادتنا، لذلك نرفض كل هذه الهجمات".
وأوضح وزير الخارجية الهنغاري أن "مشكلة الأشهر الأخيرة كانت هجمات أوكرانيا على خط أنابيب النفط" دروجبا "والبنية التحتية المرتبطة به، والتي أسفرت وفقا له، في العديد من الحالات عن انقطاعات في إمدادات النفط حتى لأيام كاملة.
كما رحب سيارتو باتفاق روسيا وأوكرانيا بالامتناع المتبادل عن ضرب البنية التحتية للطاقة، مشيراً إلى أن قائمتهما تشمل بنى تحتية يتدفق من خلالها النفط والغاز الروسي إلى هنغاريا.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة محطة الضغط الخاصة بخط أنابيب "السيل التركي" في كوبان بإقليم كراسنودار، بهدف وقف إمدادات الغاز إلى الدول الأوروبية، في أعقاب زيارة فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة.
وأكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت للهجوم، وأسقطت جميع الطائرات المسيرة الأوكرانية الثلاثة على مسافة آمنة من محطة ضغط الغاز.