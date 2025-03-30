شيخ عشيرة "الشنابلة" يقاطع الشرع: نحن مهمشون... فيديو
© Photo / x.com/mohammed_jajehالشيخ سعود نايف النمر، شيخ عشيرة "الشنابلة" يتحدث في قصر الشعب، مع الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع
© Photo / x.com/mohammed_jajeh
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قاطع الشيخ سعود نايف النمر، شيخ عشيرة "الشنابلة" خلال حفل الإعلان عن الحكومة السورية الجديدة في قصر الشعب، الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، قبل رحيله من القاعة، موجها له شكوى حول التهميش الذي تعاني منه منطقته.
وقال شيخ عشيرة "الشنابلة" مخاطبا الشرع: "نحن (في السويداء) مُهمَّشون على الدور الأول (الرئيس السابق بشار الأسد) وعلى دوركم (الشرع).. لدينا مثقفين ولدينا قانونيين ومحامين".
وتابع الشيخ سعود نايف النمر: "نحن نرجو من الله ومنكم أن تنصفوا جميع الشرائح. وشكرا لكم جميعا".
شيخ عشيرة "الشنابلة" يقاطع الشرع: نحن مهمشون— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 30, 2025
قاطع الشيخ سعود نايف النمر، شيخ عشيرة الشنابلة خلال حفل الإعلان عن الحكومة السورية الجديدة في قصر الشعب، الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، وقال له: "نحن مُهمَّشون على الدور الأول (بشار الأسد) وعلى دوركم (الشرع).. لدينا… pic.twitter.com/rfSOcfYybS
وكشفت بعض وسائل الإعلام أن الشرع رد على الشيخ قائلا. ورد عليه الشرع: "لكن وزير الزراعة من عندكم (السويداء)".
وأحدث الفيديو موجة جدل بين السوريين، حيث أكد البعض أن هذا المشهد الذي يجسد نقد مباشر للرئيس الانتقالي أمام عدسات الإعلام والرأي العام أمر جيد يعبر عن التوجه العام، في حين أكد آخرون أن الشيخ كشف عن حقيقة واقع الأمر الذي لا يظهر على العلن.
الجدير بالذكر أن عشيرة "الشنابلة" تعد من أبرز العشائر في محافظة السويداء. وكان الشرع قد كلف أمجد بدر بوزارة الزراعة، وهو من السويداء وحاصل على دكتوراه في الاقتصاد الزراعي.