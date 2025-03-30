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https://sarabic.ae/20250330/شيخ-عشيرة-الشنابلة-يقاطع-الشرع-نحن-مهمشون-فيديو--1099076895.html
شيخ عشيرة "الشنابلة" يقاطع الشرع: نحن مهمشون... فيديو
شيخ عشيرة "الشنابلة" يقاطع الشرع: نحن مهمشون... فيديو
سبوتنيك عربي
قاطع الشيخ سعود نايف النمر، شيخ عشيرة "الشنابلة" خلال حفل الإعلان عن الحكومة السورية الجديدة في قصر الشعب، الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، قبل... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T13:03+0000
2025-03-30T13:03+0000
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وقال شيخ عشيرة "الشنابلة" مخاطبا الشرع: "نحن (في السويداء) مُهمَّشون على الدور الأول (الرئيس السابق بشار الأسد) وعلى دوركم (الشرع).. لدينا مثقفين ولدينا قانونيين ومحامين".وتابع الشيخ سعود نايف النمر: "نحن نرجو من الله ومنكم أن تنصفوا جميع الشرائح. وشكرا لكم جميعا".وكشفت بعض وسائل الإعلام أن الشرع رد على الشيخ قائلا. ورد عليه الشرع: "لكن وزير الزراعة من عندكم (السويداء)".وأحدث الفيديو موجة جدل بين السوريين، حيث أكد البعض أن هذا المشهد الذي يجسد نقد مباشر للرئيس الانتقالي أمام عدسات الإعلام والرأي العام أمر جيد يعبر عن التوجه العام، في حين أكد آخرون أن الشيخ كشف عن حقيقة واقع الأمر الذي لا يظهر على العلن.الجدير بالذكر أن عشيرة "الشنابلة" تعد من أبرز العشائر في محافظة السويداء. وكان الشرع قد كلف أمجد بدر بوزارة الزراعة، وهو من السويداء وحاصل على دكتوراه في الاقتصاد الزراعي.
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نادي الفيديو, أخبار سوريا اليوم, دمشق, الحكومة السورية
نادي الفيديو, أخبار سوريا اليوم, دمشق, الحكومة السورية

شيخ عشيرة "الشنابلة" يقاطع الشرع: نحن مهمشون... فيديو

13:03 GMT 30.03.2025
© Photo / x.com/mohammed_jajehالشيخ سعود نايف النمر، شيخ عشيرة "الشنابلة" يتحدث في قصر الشعب، مع الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع
الشيخ سعود نايف النمر، شيخ عشيرة الشنابلة يتحدث في قصر الشعب، مع الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Photo / x.com/mohammed_jajeh
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قاطع الشيخ سعود نايف النمر، شيخ عشيرة "الشنابلة" خلال حفل الإعلان عن الحكومة السورية الجديدة في قصر الشعب، الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، قبل رحيله من القاعة، موجها له شكوى حول التهميش الذي تعاني منه منطقته.
وقال شيخ عشيرة "الشنابلة" مخاطبا الشرع: "نحن (في السويداء) مُهمَّشون على الدور الأول (الرئيس السابق بشار الأسد) وعلى دوركم (الشرع).. لدينا مثقفين ولدينا قانونيين ومحامين".
وتابع الشيخ سعود نايف النمر: "نحن نرجو من الله ومنكم أن تنصفوا جميع الشرائح. وشكرا لكم جميعا".
وكشفت بعض وسائل الإعلام أن الشرع رد على الشيخ قائلا. ورد عليه الشرع: "لكن وزير الزراعة من عندكم (السويداء)".
وأحدث الفيديو موجة جدل بين السوريين، حيث أكد البعض أن هذا المشهد الذي يجسد نقد مباشر للرئيس الانتقالي أمام عدسات الإعلام والرأي العام أمر جيد يعبر عن التوجه العام، في حين أكد آخرون أن الشيخ كشف عن حقيقة واقع الأمر الذي لا يظهر على العلن.
الجدير بالذكر أن عشيرة "الشنابلة" تعد من أبرز العشائر في محافظة السويداء. وكان الشرع قد كلف أمجد بدر بوزارة الزراعة، وهو من السويداء وحاصل على دكتوراه في الاقتصاد الزراعي.
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