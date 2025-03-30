عدسة "سبوتنيك" توثق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني
© Sputnik عدسة "سبوتنيك" توثّق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني
© Sputnik
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عاد الجنوبيون اللبنانيون إلى منازلهم في مختلف القرى والبلدات التي توغّل فيها الجيش الإسرائيلي ومن ثم انسحب منها، وذلك بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
من حولا، تحدث لـ"سبوتنيك" "م.ع"، مؤكّدا أنّه وبعد عودته إلى منزله اكتشف أن عناصر من الجيش الإسرائيلي استخدموا منزله، وبعد تركهم المنزل خلفوا فيه ما تمكنوا من أعمال التخريب المختلفة.
© Sputnikعدسة "سبوتنيك" توثّق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني
عدسة "سبوتنيك" توثّق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني
© Sputnik
بقايا النفايات والأطعمة وبعض الممنوعات منشترة في كلّ أرجاء المنزل، أما الملابس ومحتويات المنزل فمُزقت بهدف التخريب ومعها مزق الجيش الإسرائيلي آلاف الذكريات لأهالي الجنوب اللبناني.
© Sputnikعدسة "سبوتنيك" توثّق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني
عدسة "سبوتنيك" توثّق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني
© Sputnik
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
© Sputnikعدسة "سبوتنيك" توثّق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني
عدسة "سبوتنيك" توثّق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني
© Sputnik
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.