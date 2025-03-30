عدسة "سبوتنيك" توثق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني

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مدار الليل والنهار
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:17 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:03 GMT
24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
14:30 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:00 GMT
25 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
15:25 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
28 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
16:30 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
17:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
اللغة البشرية التي تفهمها الحيوانات والذاكرة المغناطيسية الفائقة
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتحدث عن تحقيق تقدم في التسوية الأوكرانية، و هجوم كييف على محطة "سودجا" للغاز تم بتوجيه من لندن
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
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19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
09:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:31 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
13:38 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:54 GMT
6 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:00 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
14:25 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
15:30 GMT
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عالم سبوتنيك
إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا
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الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
17:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20250330/عدسة-سبوتنيك-توثق-آثار-الدمار-الذي-خلفه-الجيش-الإسرائيلي-في-بلدات-الجنوب-اللبناني-1099084199.html
عدسة "سبوتنيك" توثق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني
عدسة "سبوتنيك" توثق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني
سبوتنيك عربي
عاد الجنوبيون اللبنانيون إلى منازلهم في مختلف القرى والبلدات التي توغّل فيها الجيش الإسرائيلي ومن ثم انسحب منها، وذلك بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T16:50+0000
2025-03-30T16:50+0000
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تقارير سبوتنيك
العالم العربي
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من حولا، تحدث لـ"سبوتنيك" "م.ع"، مؤكّدا أنّه وبعد عودته إلى منزله اكتشف أن عناصر من الجيش الإسرائيلي استخدموا منزله، وبعد تركهم المنزل خلفوا فيه ما تمكنوا من أعمال التخريب المختلفة.بقايا النفايات والأطعمة وبعض الممنوعات منشترة في كلّ أرجاء المنزل، أما الملابس ومحتويات المنزل فمُزقت بهدف التخريب ومعها مزق الجيش الإسرائيلي آلاف الذكريات لأهالي الجنوب اللبناني.ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

عدسة "سبوتنيك" توثق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني

16:50 GMT 30.03.2025
© Sputnik عدسة "سبوتنيك" توثّق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني
 عدسة سبوتنيك توثّق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Sputnik
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حصري
عاد الجنوبيون اللبنانيون إلى منازلهم في مختلف القرى والبلدات التي توغّل فيها الجيش الإسرائيلي ومن ثم انسحب منها، وذلك بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.
من حولا، تحدث لـ"سبوتنيك" "م.ع"، مؤكّدا أنّه وبعد عودته إلى منزله اكتشف أن عناصر من الجيش الإسرائيلي استخدموا منزله، وبعد تركهم المنزل خلفوا فيه ما تمكنوا من أعمال التخريب المختلفة.
© Sputnikعدسة "سبوتنيك" توثّق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني
عدسة سبوتنيك توثّق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
عدسة "سبوتنيك" توثّق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني
© Sputnik
بقايا النفايات والأطعمة وبعض الممنوعات منشترة في كلّ أرجاء المنزل، أما الملابس ومحتويات المنزل فمُزقت بهدف التخريب ومعها مزق الجيش الإسرائيلي آلاف الذكريات لأهالي الجنوب اللبناني.
© Sputnikعدسة "سبوتنيك" توثّق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني
عدسة سبوتنيك توثّق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
عدسة "سبوتنيك" توثّق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني
© Sputnik
ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
© Sputnikعدسة "سبوتنيك" توثّق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني
عدسة سبوتنيك توثّق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
عدسة "سبوتنيك" توثّق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني
© Sputnik
ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.
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