https://sarabic.ae/20250330/عدسة-سبوتنيك-توثق-آثار-الدمار-الذي-خلفه-الجيش-الإسرائيلي-في-بلدات-الجنوب-اللبناني-1099084199.html

عدسة "سبوتنيك" توثق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني

عدسة "سبوتنيك" توثق آثار الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في بلدات الجنوب اللبناني

سبوتنيك عربي

عاد الجنوبيون اللبنانيون إلى منازلهم في مختلف القرى والبلدات التي توغّل فيها الجيش الإسرائيلي ومن ثم انسحب منها، وذلك بعد الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين... 30.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-30T16:50+0000

2025-03-30T16:50+0000

2025-03-30T16:50+0000

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من حولا، تحدث لـ"سبوتنيك" "م.ع"، مؤكّدا أنّه وبعد عودته إلى منزله اكتشف أن عناصر من الجيش الإسرائيلي استخدموا منزله، وبعد تركهم المنزل خلفوا فيه ما تمكنوا من أعمال التخريب المختلفة.بقايا النفايات والأطعمة وبعض الممنوعات منشترة في كلّ أرجاء المنزل، أما الملابس ومحتويات المنزل فمُزقت بهدف التخريب ومعها مزق الجيش الإسرائيلي آلاف الذكريات لأهالي الجنوب اللبناني.ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان حيز التنفيذ، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، وبعد بدء دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، انطلق نازحون لبنانيون للعودة إلى قراهم ومدنهم في الجنوب، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.ودعا الجيش الإسرائيلي سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك نحو القرى المخلاة، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية، كما ذكرت الهيئة، نقلا عن الجيش الإسرائيلي، قوله إنه سيخطر سكان جنوب لبنان بـ"الموعد الآمن لعودتهم"، بحسب قوله.

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