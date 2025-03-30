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مسؤول لدى "أنصار الله": مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر 4 غارات لمقاتلات أمريكية شمالي صنعاء
مسؤول لدى "أنصار الله": مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر 4 غارات لمقاتلات أمريكية شمالي صنعاء
سبوتنيك عربي
قُتل شخص وأُصيب 4، اليوم الأحد، إثر 4 غارات جوية شنتها مقاتلات أمريكية على منطقة جدر شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" اليمنية. 30.03.2025, سبوتنيك عربي
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2025-03-30T17:21+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، أنيس الأصبحي، عبر "إكس: "4 جرحى وشهيد. إحصائية أولية لضحايا العدوان الأميركي ليومنا هذا الاحد الموافق 30 مارس 2025 والذي استهدف بـ4 غارات قرية القابل منطقة جدر بمديرية بني الحارث شمال صنعاء".يأتي ذلك ضمن العمليات العسكرية التي تشنها واشنطن ضد الجماعة للأسبوع الثالث على التوالي.ويوم الأحد الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته واشنطن على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصاً من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.
https://sarabic.ae/20250329/مقاتلات-أمريكية-تشن-7-غارات-على-مناطق-تابعة-لـأنصار-الله-في-اليمن-1099067635.html
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العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

مسؤول لدى "أنصار الله": مقتل شخص وإصابة 4 آخرين إثر 4 غارات لمقاتلات أمريكية شمالي صنعاء

17:21 GMT 30.03.2025
© AP Photoتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
قُتل شخص وأُصيب 4، اليوم الأحد، إثر 4 غارات جوية شنتها مقاتلات أمريكية على منطقة جدر شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة "أنصار الله"، أنيس الأصبحي، عبر "إكس: "4 جرحى وشهيد. إحصائية أولية لضحايا العدوان الأميركي ليومنا هذا الاحد الموافق 30 مارس 2025 والذي استهدف بـ4 غارات قرية القابل منطقة جدر بمديرية بني الحارث شمال صنعاء".
وجددت المقاتلات الأمريكية، أمس السبت، استهدافها الجوي لجماعة "أنصار الله" بشن سلسلة غارات على معقلها محافظة صعدة شمال غربي اليمن.
يأتي ذلك ضمن العمليات العسكرية التي تشنها واشنطن ضد الجماعة للأسبوع الثالث على التوالي.
مقاتلة أمريكية من طراز اف 15 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
مقاتلات أمريكية تشن 7 غارات على مناطق تابعة لـ"أنصار الله" في اليمن
أمس, 21:42 GMT
وذكر ذلك تلفزيون "المسيرة" التابع لـ "أنصار الله"، أن "عدوانا أمريكياً استهدف بـ 4 غارات مديرية آل سالم شرق محافظة صعدة، إضافة إلى 3 غارات شرق مدينة صعدة".
ويوم الأحد الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، توسيع قرار حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ليشمل الأمريكية، رداً على قصف جوي مكثف شنته واشنطن على صنعاء و7 محافظات تسيطر عليها الجماعة، أسفر عن مقتل 53 شخصاً من بينهم 5 أطفال وامرأتان، وإصابة 98 آخرين بينهم 18 طفلاً وامرأة، حسب وزارة الصحة في حكومة الجماعة.
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