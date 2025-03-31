الدفاعات الجوية الروسية تسقط 66 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:17 GMT
39 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
09:31 GMT
28 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:31 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
13:38 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
13:54 GMT
6 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:00 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
14:25 GMT
26 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
14:51 GMT
9 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى
15:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا
16:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
17:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
102 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:16 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
08:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
10:00 GMT
183 د
بيارق النصر
القوات النازية تندحر على ابواب موسكو
13:03 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250331/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-66-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1099088190.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 66 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 66 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 66 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T04:24+0000
2025-03-31T04:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0f/1094819938_0:0:2992:1683_1920x0_80_0_0_e0aded114fde8c0235ed201915111404.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 66 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 41 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و24 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.الجيش الروسي يصد 3 هجمات لنظام كييف على محور كورسك ويكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة
https://sarabic.ae/20250330/القوات-الروسية-تدمر-مدرعة-أمريكية-قيمتها-500-ألف-دولار-1099072997.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0f/1094819938_17:0:2676:1994_1920x0_80_0_0_cc14d612eec2cb8d9ffb0d03dfa99b98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 66 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

04:24 GMT 31.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي إم-2" تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة
مركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي إم-2 تم الاستيلاء عليها في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 66 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 66 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 41 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و24 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.
تم الاستيلاء على ناقلة جنود مدرعة أمريكية من طراز M113 تابعة للواء الميكانيكي المنفصل رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بالقرب من أرتيموفسك من قبل جنود من وحدات الإصلاح التابعة للواء البنادق الآلية التابع للحرس رقم 200 التابع للأسطول الشمالي. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مدرعة أمريكية قيمتها 500 ألف دولار... فيديو
أمس, 09:15 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
الجيش الروسي يصد 3 هجمات لنظام كييف على محور كورسك ويكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала