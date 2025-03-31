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الرئيسان الفرنسي والجزائري يعلنان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر
الرئيسان الفرنسي والجزائري يعلنان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون عن عودة العلاقات بين بلديهما إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
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عبد المجيد تبون
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وأتى الإعلان بعد أن أجرى الرئيسان اتصالا هاتفيا، مؤكدين إعادة إطلاق تعاونهما في مجالَي الهجرة والأمن، ورغبتهما في استئناف الحوار المثمر بين البلدين.وأكد ماكرون على ثقته في حكمة تبون، داعيا إياه إلى بادرة رأفة وإنسانية تجاه الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، التي قضت محكمة جزائرية بسجنه خمس سنوات.وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة كبيرة، منذ يوليو/ تموز الماضي، بعدما أعلنت باريس دعمها لخطة مغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجزائر، وهو الإجراء الذي تبعه سحب السفير الجزائري من باريس.
https://sarabic.ae/20250302/ما-سر-تصاعد-التوتر-بين-فرنسا-والجزائر-1098327544.html
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أخبار فرنسا , الجزائر, عبد المجيد تبون, إيمانويل ماكرون, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فرنسا , الجزائر, عبد المجيد تبون, إيمانويل ماكرون, أخبار العالم الآن, العالم

الرئيسان الفرنسي والجزائري يعلنان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر

19:21 GMT 31.03.2025
© Getty Images / Alessandra Benedetti - Corbisالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© Getty Images / Alessandra Benedetti - Corbis
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أعلن الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون عن عودة العلاقات بين بلديهما إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر.
وأتى الإعلان بعد أن أجرى الرئيسان اتصالا هاتفيا، مؤكدين إعادة إطلاق تعاونهما في مجالَي الهجرة والأمن، ورغبتهما في استئناف الحوار المثمر بين البلدين.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2025
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وأكد ماكرون على ثقته في حكمة تبون، داعيا إياه إلى بادرة رأفة وإنسانية تجاه الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، التي قضت محكمة جزائرية بسجنه خمس سنوات.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة كبيرة، منذ يوليو/ تموز الماضي، بعدما أعلنت باريس دعمها لخطة مغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجزائر، وهو الإجراء الذي تبعه سحب السفير الجزائري من باريس.
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