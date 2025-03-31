https://sarabic.ae/20250331/الرئيسان-الفرنسي-والجزائري-يعلنان-عودة-العلاقات-بين-البلدين-إلى-طبيعتها-بعد-أشهر-من-التوتر-1099118277.html
الرئيسان الفرنسي والجزائري يعلنان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر
الرئيسان الفرنسي والجزائري يعلنان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون عن عودة العلاقات بين بلديهما إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T19:21+0000
2025-03-31T19:21+0000
2025-03-31T19:21+0000
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وأتى الإعلان بعد أن أجرى الرئيسان اتصالا هاتفيا، مؤكدين إعادة إطلاق تعاونهما في مجالَي الهجرة والأمن، ورغبتهما في استئناف الحوار المثمر بين البلدين.وأكد ماكرون على ثقته في حكمة تبون، داعيا إياه إلى بادرة رأفة وإنسانية تجاه الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، التي قضت محكمة جزائرية بسجنه خمس سنوات.وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة كبيرة، منذ يوليو/ تموز الماضي، بعدما أعلنت باريس دعمها لخطة مغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجزائر، وهو الإجراء الذي تبعه سحب السفير الجزائري من باريس.
https://sarabic.ae/20250302/ما-سر-تصاعد-التوتر-بين-فرنسا-والجزائر-1098327544.html
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أخبار فرنسا , الجزائر, عبد المجيد تبون, إيمانويل ماكرون, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فرنسا , الجزائر, عبد المجيد تبون, إيمانويل ماكرون, أخبار العالم الآن, العالم
الرئيسان الفرنسي والجزائري يعلنان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر
أعلن الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون عن عودة العلاقات بين بلديهما إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر.
وأتى الإعلان بعد أن أجرى الرئيسان اتصالا هاتفيا
، مؤكدين إعادة إطلاق تعاونهما في مجالَي الهجرة والأمن، ورغبتهما في استئناف الحوار المثمر بين البلدين.
وأكد ماكرون على ثقته في حكمة تبون، داعيا إياه إلى بادرة رأفة وإنسانية تجاه الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال
، التي قضت محكمة جزائرية بسجنه خمس سنوات.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة كبيرة، منذ يوليو/ تموز الماضي، بعدما أعلنت باريس دعمها لخطة مغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين المغرب والجزائر، وهو الإجراء الذي تبعه سحب السفير الجزائري من باريس.