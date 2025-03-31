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https://sarabic.ae/20250331/الرئيس-المصري-يتلقى-اتصالا-من-نظيره-الإيراني-هذا-ما-تضمنه-1099105244.html
الرئيس المصري يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني.. هذا ما تضمنه
الرئيس المصري يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني.. هذا ما تضمنه
سبوتنيك عربي
تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان. 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T12:45+0000
2025-03-31T12:45+0000
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وتبادل الرئيسان خلال الاتصال التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر، وأعرب الرئيس الإيراني عن تمنياته لمصر بالاستقرار والتقدم، فيما ثمن الرئيس المصري هذه المشاعر، متمنيا أن تعود المناسبة بالخير على البلدين والأمة الإسلامية، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن "الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، شكر مصر على جهودها في التوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة".وأضاف البيان أن الرئيس المصري أكد من جانبه "حرص مصر على خفض التصعيد الإقليمي ومنع انتشار الصراع، لضمان الاستقرار والأمان لشعوب المنطقة".وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، التقى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش حضوره قمة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، التي عقدت في القاهرة.ويأتي لقاء بزشكيان والسيسي، ضمن أول زيارة يجريها رئيس إيراني إلى مصر منذ 11 عام، عندما زار الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، القاهرة في عام 2013.يشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وطهران بدأت في التحسن منذ العام الماضي، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة؛ لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979 إذ قرر قائد الثورة، آية الله الخميني قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ردا علي توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.
https://sarabic.ae/20241220/وزير-الخارجية-الإيراني-يوجه-رسالة-لطيفة-بالعربية-إلى-الشعب-المصري-1096028419.html
https://sarabic.ae/20250106/إيران-ترد-على-تقارير-بشأن-اتفاقها-مع-مصر-على-إعادة-فتح-سفارتيهما-خلال-6-أشهر-1096526728.html
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مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الرئيس المصري يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني.. هذا ما تضمنه

12:45 GMT 31.03.2025
© AP Photo / Julie Jacobsonالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Julie Jacobson
تابعنا عبر
تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان.
وتبادل الرئيسان خلال الاتصال التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر، وأعرب الرئيس الإيراني عن تمنياته لمصر بالاستقرار والتقدم، فيما ثمن الرئيس المصري هذه المشاعر، متمنيا أن تعود المناسبة بالخير على البلدين والأمة الإسلامية، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن "الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، شكر مصر على جهودها في التوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2024
وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة "لطيفة" بالعربية إلى الشعب المصري
20 ديسمبر 2024, 21:13 GMT
وأضاف البيان أن الرئيس المصري أكد من جانبه "حرص مصر على خفض التصعيد الإقليمي ومنع انتشار الصراع، لضمان الاستقرار والأمان لشعوب المنطقة".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، التقى الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بنظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش حضوره قمة مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، التي عقدت في القاهرة.
ويأتي لقاء بزشكيان والسيسي، ضمن أول زيارة يجريها رئيس إيراني إلى مصر منذ 11 عام، عندما زار الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، القاهرة في عام 2013.
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2025
إيران ترد على تقارير بشأن اتفاقها مع مصر على إعادة فتح سفارتيهما خلال 6 أشهر
6 يناير, 12:13 GMT
يشار إلى أن العلاقات بين القاهرة وطهران بدأت في التحسن منذ العام الماضي، بعدما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، استعداد طهران، لتعزيز وتقوية العلاقات الدبلوماسية مع مصر التي أبدت بدورها ترحيبها باستعادة العلاقات مع إيران.
وشهدت الأشهر الماضية لقاءات بين وزراء مصريين وإيرانيين في مناسبات عدة؛ لبحث إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وطهران، عقب نجاح الثورة الإسلامية عام 1979 إذ قرر قائد الثورة، آية الله الخميني قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر ردا علي توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل.
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