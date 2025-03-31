https://sarabic.ae/20250331/باحث-لـسبوتنيك-أوكرانيا-لم-تلتزم-بـتحييد-المنشآت-النفطية-لضرب-التواصل-بين-واشنطن-وموسكو-1099114894.html

باحث لـ"سبوتنيك": أوكرانيا لم تلتزم بـ"تحييد المنشآت النفطية" لضرب التواصل بين واشنطن وموسكو

باحث لـ"سبوتنيك": أوكرانيا لم تلتزم بـ"تحييد المنشآت النفطية" لضرب التواصل بين واشنطن وموسكو

سبوتنيك عربي

رأى الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور طوني معلوف، أنّ "أوكرانيا لم تلتزم بتحييد (استهداف) المنشآت النفطية ولا نزال نشهد المزيد من الاعتداءات على هذه المنشآت... 31.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-31T17:13+0000

2025-03-31T17:13+0000

2025-03-31T17:13+0000

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وفي حديث لـ"سبوتنيك"، أشار معلوف إلى "أنّنا أمام مساع لضرب التواصل الإيجابي القائم بين واشنطن وموسكو، في ظلّ العجز الواضح لدى الدول الأوروبية وبريطانيا وأوكرانيا ومحاولة إطالة أمد النزاع لإيجاد موقع لهم على طاولة المفاوضات"، لافتاً إلى أنّ "حتى هذه اللحظة لا يبدو أنّ أوروبا تقوم بمراجعة إعادة النظر بسياساتها وتريد توريط الإدارة الأمريكية الحالية وهذا ما لن يحصل".وأضاف: "ما تبقى من تعامل اقتصادي وتجاري بين الولايات المتحدة وروسيا هو ضئيل جداً والمنتجات التي تصدّر إلى الأسواق الأمريكية هي حاجة أمريكية مثل بعض من المعادن واليورانيوم والتيتانيوم وهناك أنواع من المعادن أمريكا بحاجة ماسة إليها ولا أعلم إذا كانت ستفرض عليها رسوم جمركية عالية"، موضحاً أنّ "روسيا طالبت بضمانات أمنية مقابل طلب أوكرانيا بدورها بضمانات لا تستطيع أوروبا إعطاءها إياها".وفي ما يتعلق بمستقبل زيلينسكي، قال معلوف: "زيلينسكي في موقف لا يُحسد عليه بعدما أصبح عبئاً على الأمريكي، وعليه إمّا أن يوقّع على الاتفاق الجاري العمل عليه أو سيشهد على ما هو أصعب من ذلك"، مشيراً في الوقت ذاته، إلى أنّ "الامتعاض داخل الشارع الأوكراني المعلن بخصوص إطالة أمد الحرب التي يجب وقفها لحّد الخسائر البشرية، وأنّ المرحلة الانتقالية هي بهدف ترتيب البيت الداخلي الأوكراني والتحضير للانتخابات".وبشأن السياسة الأوروبية المتّبعة، رأى معلوف أن "لا أولويات للاتحاد الأوروبي الذي لم يعمل جيداً للحفاظ على مصالحه مع روسيا وقام مثلاً بتدمير خط أنابيب "التيار الشمالي" ، كما تخلى عن دوره الإجتماعي على أكثر من صعيد ما أوصله إلى أزمة كبيرة مع روسيا".الدفاع الروسية: مواصلة أوكرانيا قصف منشآت الطاقة على الرغم من تصريحات كييف دليل على عجزها التامالدفاع الروسية: كييف تواصل هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا

https://sarabic.ae/20250331/الدفاع-الروسية-مواصلة-أوكرانيا-قصف-منشآت-الطاقة-على-الرغم-من-تصريحات-كييف-دليل-على-عجزها-التام--1099096888.html

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