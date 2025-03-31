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https://sarabic.ae/20250331/بالأرقام-روسيا-والهند-تمتلكان-قدرات-بحرية-خارقة-نووية-وتقليدية-1099112164.html
بالأرقام.. روسيا والهند تمتلكان قدرات بحرية خارقة نووية وتقليدية
بالأرقام.. روسيا والهند تمتلكان قدرات بحرية خارقة نووية وتقليدية
سبوتنيك عربي
يصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية بين أضخم جيوش العالم في 2025، إضافة إلى تصنيفه أقوى الجيوش الآسيوية، بينما يأتي الجيش الهندي في المرتبة الرابعة عالميا... 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T15:26+0000
2025-03-31T15:26+0000
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وتمتلك الدولتان قوات بحرية بقدرات خارقة تجعل الأسطول الروسي في المرتبة الثالثة عالميا، بينما يأتي الأسطول الهندي في المرتبة السادسة بين أقوى الأساطيل الحربية في العالم خلال العام الحالي.وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية افتتاح المناورة البحرية الروسية الهندية المشتركة "إندرا البحرية - 2025"، خلال حفل أقيم في ميناء تشيناي الهندي.ويسلط ذلك الضوء على ما تملكه الدولتان من قدرات بحرية، حسبما أوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.الأسطول الروسييصنف الـ3 عالميا بـ 419 وحدة بحرية تضم:وتصنف قوة المدمرات الروسية في المرتبة الـ6 عالميا وكذلك الحال بالنسبة لقوة الفرقاطات، بينما تحتل روسيا المرتبة الأولى بأكبر قوة كورفيتات في العالم، والثانية فيما يتعلق بقوة الغواصات سواء النووية أو التقليدية.ويضاف إلى ذلك يصنف أسطول كاسحات الألغام البحرية الروسي في المرتبة الأولى عالميا وسفن الدورية في المرتبة التاسعة.الأسطول الهندييصنف في المرتبة الـ6 عالميا بـ 293 وحدة بحرية تضم:وبحسب إحصائيات الموقع، فإن قوة المدمرات الهندية تصنف في المرتبة الـ4 عالميا وكذلك الحال بالنسبة لقوة الفرقاطات، بينما تحتل الهند المرتبة الخامسة بين أكبر قوات كورفيت في العالم، والـ7 فيما يتعلق بقوة الغواصات سواء النووية أو التقليدية.ويضاف إلى ذلك، فإن سفن الدورية الهندية تأتي في المرتبة الـ 8 عالميا، بينما لا تمتلك كاسحات ألغام بحرية.وتسهم مناورات "إندرا" البحرية 2025 في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند في مكافحة التهديدات العسكرية، وتتكون من أجزاء ساحلية وبحرية.
https://sarabic.ae/20250329/إندرا-نافي---2025-مناورات-بحرية-روسية-هندية-في-خليج-البنغال-فيديو-1099061864.html
https://sarabic.ae/20250119/قدرات-خارقة-للسفينة-الروسية-هاسكا---10-1096950186.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن

بالأرقام.. روسيا والهند تمتلكان قدرات بحرية خارقة نووية وتقليدية

15:26 GMT 31.03.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورسفينة حربية روسية
سفينة حربية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© Sputnik
/
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تابعنا عبر
يصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية بين أضخم جيوش العالم في 2025، إضافة إلى تصنيفه أقوى الجيوش الآسيوية، بينما يأتي الجيش الهندي في المرتبة الرابعة عالميا والثالثة آسيويا.
وتمتلك الدولتان قوات بحرية بقدرات خارقة تجعل الأسطول الروسي في المرتبة الثالثة عالميا، بينما يأتي الأسطول الهندي في المرتبة السادسة بين أقوى الأساطيل الحربية في العالم خلال العام الحالي.
مناورات عسكرية بحرية لقوات أسطول بحر قزوين، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
"إندرا نافي - 2025".. مناورات بحرية روسية هندية في خليج البنغال... فيديو
29 مارس, 14:29 GMT
وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية افتتاح المناورة البحرية الروسية الهندية المشتركة "إندرا البحرية - 2025"، خلال حفل أقيم في ميناء تشيناي الهندي.
ويسلط ذلك الضوء على ما تملكه الدولتان من قدرات بحرية، حسبما أوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

الأسطول الروسي

يصنف الـ3 عالميا بـ 419 وحدة بحرية تضم:
حاملة طائرات (في الخدمة).
10 مدمرات.
12 فرقاطة.
83 كورفيت.
63 غواصة.
123 سفينة دورية.
47 كاسحة ألغام بحرية.
وتصنف قوة المدمرات الروسية في المرتبة الـ6 عالميا وكذلك الحال بالنسبة لقوة الفرقاطات، بينما تحتل روسيا المرتبة الأولى بأكبر قوة كورفيتات في العالم، والثانية فيما يتعلق بقوة الغواصات سواء النووية أو التقليدية.
ويضاف إلى ذلك يصنف أسطول كاسحات الألغام البحرية الروسي في المرتبة الأولى عالميا وسفن الدورية في المرتبة التاسعة.
سفينة إنزال روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
قدرات خارقة للسفينة الروسية "هاسكا-10"
19 يناير, 21:43 GMT

الأسطول الهندي

يصنف في المرتبة الـ6 عالميا بـ 293 وحدة بحرية تضم:
حاملتي طائرات.
13 مدمرة.
14 فرقاطة.
18 كورفيت.
18 غواصة.
135 سفينة دورية.
لا تمتلك كاسحات ألغام بحرية.
وبحسب إحصائيات الموقع، فإن قوة المدمرات الهندية تصنف في المرتبة الـ4 عالميا وكذلك الحال بالنسبة لقوة الفرقاطات، بينما تحتل الهند المرتبة الخامسة بين أكبر قوات كورفيت في العالم، والـ7 فيما يتعلق بقوة الغواصات سواء النووية أو التقليدية.
ويضاف إلى ذلك، فإن سفن الدورية الهندية تأتي في المرتبة الـ 8 عالميا، بينما لا تمتلك كاسحات ألغام بحرية.
وتسهم مناورات "إندرا" البحرية 2025 في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند في مكافحة التهديدات العسكرية، وتتكون من أجزاء ساحلية وبحرية.
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