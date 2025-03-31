بالأرقام.. روسيا والهند تمتلكان قدرات بحرية خارقة نووية وتقليدية
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يصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية بين أضخم جيوش العالم في 2025، إضافة إلى تصنيفه أقوى الجيوش الآسيوية، بينما يأتي الجيش الهندي في المرتبة الرابعة عالميا والثالثة آسيويا.
وتمتلك الدولتان قوات بحرية بقدرات خارقة تجعل الأسطول الروسي في المرتبة الثالثة عالميا، بينما يأتي الأسطول الهندي في المرتبة السادسة بين أقوى الأساطيل الحربية في العالم خلال العام الحالي.
29 مارس, 14:29 GMT
وأمس الأحد، أعلنت وزارة الدفاع الروسية افتتاح المناورة البحرية الروسية الهندية المشتركة "إندرا البحرية - 2025"، خلال حفل أقيم في ميناء تشيناي الهندي.
ويسلط ذلك الضوء على ما تملكه الدولتان من قدرات بحرية، حسبما أوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
الأسطول الروسي
يصنف الـ3 عالميا بـ 419 وحدة بحرية تضم:
حاملة طائرات (في الخدمة).
10 مدمرات.
12 فرقاطة.
83 كورفيت.
63 غواصة.
123 سفينة دورية.
47 كاسحة ألغام بحرية.
وتصنف قوة المدمرات الروسية في المرتبة الـ6 عالميا وكذلك الحال بالنسبة لقوة الفرقاطات، بينما تحتل روسيا المرتبة الأولى بأكبر قوة كورفيتات في العالم، والثانية فيما يتعلق بقوة الغواصات سواء النووية أو التقليدية.
ويضاف إلى ذلك يصنف أسطول كاسحات الألغام البحرية الروسي في المرتبة الأولى عالميا وسفن الدورية في المرتبة التاسعة.
19 يناير, 21:43 GMT
الأسطول الهندي
يصنف في المرتبة الـ6 عالميا بـ 293 وحدة بحرية تضم:
حاملتي طائرات.
13 مدمرة.
14 فرقاطة.
18 كورفيت.
18 غواصة.
135 سفينة دورية.
لا تمتلك كاسحات ألغام بحرية.
وبحسب إحصائيات الموقع، فإن قوة المدمرات الهندية تصنف في المرتبة الـ4 عالميا وكذلك الحال بالنسبة لقوة الفرقاطات، بينما تحتل الهند المرتبة الخامسة بين أكبر قوات كورفيت في العالم، والـ7 فيما يتعلق بقوة الغواصات سواء النووية أو التقليدية.
مناورات بحرية روسية هندية في خليج البنغال— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 29, 2025
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بافتتاح المناورة البحرية الروسية الهندية المشتركة "إندرا البحرية - 2025"، في ميناء تشيناي الهندي.
🔸وجرى ذلك على متن المدمرة "رانا" التابعة للبحرية الهندية، وحضر الحفل ممثلون عن السفارة الروسية في الهند،… pic.twitter.com/jpoA15l0fD
ويضاف إلى ذلك، فإن سفن الدورية الهندية تأتي في المرتبة الـ 8 عالميا، بينما لا تمتلك كاسحات ألغام بحرية.
وتسهم مناورات "إندرا" البحرية 2025 في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند في مكافحة التهديدات العسكرية، وتتكون من أجزاء ساحلية وبحرية.