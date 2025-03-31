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صلاة العيد من قصر الشعب بدمشق لأول مرة.. وفيديو للشرع يقبل يد والده
صلاة العيد من قصر الشعب بدمشق لأول مرة.. وفيديو للشرع يقبل يد والده
سبوتنيك عربي
أدى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، في أول صلاة عيد تقام في هذا المكان، وذلك بعد... 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T06:35+0000
2025-03-31T06:51+0000
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وشارك في الصلاة حشد من المصلين ضم كبار المسؤولين السوريين، بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس مجلس الإفتاء، مفتي الجمهورية الشيخ أسامة الرفاعي، إضافة إلى قادة عسكريين وممثلين عن السلطة ومواطنين.والتقطت عدسات المصورين مشاهد للرئيس الشرع وهو يستقبل المهنئين بالعيد، حيث انحنى لتقبيل يد والده حسين الشرع، قبل أن يحتضنه، في لحظة نادرة يظهر فيها والد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية.وانتشرت هذه اللقطات على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الناشطين والمتابعين.وشهدت مختلف المدن السورية إقبالًا كثيفًا علىأداء صلاة العيد، حيث احتشد الآلاف في الجوامع والساحات العامة، التي حددتها وزارة الأوقاف، كما شهدت ساحة الجندي المجهول على جبل قاسيون شمالي دمشق، لأول مرة، أداء صلاة العيد بمشاركة واسعة من الرجال والنساء.
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العالم العربي, عيد الفطر, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, الأخبار
العالم العربي, عيد الفطر, أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, الأخبار

صلاة العيد من قصر الشعب بدمشق لأول مرة.. وفيديو للشرع يقبل يد والده

06:35 GMT 31.03.2025 (تم التحديث: 06:51 GMT 31.03.2025)
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع
الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
تابعنا عبر
أدى الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الاثنين، صلاة عيد الفطر في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، في أول صلاة عيد تقام في هذا المكان، وذلك بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وشارك في الصلاة حشد من المصلين ضم كبار المسؤولين السوريين، بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني، ورئيس مجلس الإفتاء، مفتي الجمهورية الشيخ أسامة الرفاعي، إضافة إلى قادة عسكريين وممثلين عن السلطة ومواطنين.
والتقطت عدسات المصورين مشاهد للرئيس الشرع وهو يستقبل المهنئين بالعيد، حيث انحنى لتقبيل يد والده حسين الشرع، قبل أن يحتضنه، في لحظة نادرة يظهر فيها والد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية.
وانتشرت هذه اللقطات على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، حيث لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الناشطين والمتابعين.
وشهدت مختلف المدن السورية إقبالًا كثيفًا علىأداء صلاة العيد، حيث احتشد الآلاف في الجوامع والساحات العامة، التي حددتها وزارة الأوقاف، كما شهدت ساحة الجندي المجهول على جبل قاسيون شمالي دمشق، لأول مرة، أداء صلاة العيد بمشاركة واسعة من الرجال والنساء.
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