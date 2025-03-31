https://sarabic.ae/20250331/قرار-مفاجئ-يشعل-أزمة-تخص-ملايين-المصريين-1099091522.html

قرار مفاجئ يشعل أزمة تخص ملايين المصريين

قرار مفاجئ يشعل أزمة تخص ملايين المصريين

سبوتنيك عربي

قرر مجلس إدارة نادي الأهلي المصري، التمسك بتأجيل المباراة مع نادي الزمالك، لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة دوري "نايل"، وبإقامة... 31.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-31T07:36+0000

2025-03-31T07:36+0000

2025-03-31T07:36+0000

مجتمع

منوعات

رياضة

الأخبار

نادي الأهلي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/05/1093466777_0:0:3084:1734_1920x0_80_0_0_7bc152a0523d7427f9e8241aaf8ddcc7.jpg

جاء القرار بعد مراجعة شكوى النادي الأهلي المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية، حيث استند مجلس إدارة الرابطة في قراره إلى المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري "نايل" للموسم 2024-2025.وأشارت الرابطة إلى أن هذه الظروف الاستثنائية حالت دون تلبية طلب الأهلي (الذي تكفله اللائحة لجميع الأندية) باستقدام حكام أجانب، مؤكدة أن النادي لم يسعَ لإثارة أزمة أو الانسحاب، بل كان يبحث عن تحقيق العدالة لجميع الأطراف.وأسفرت مداولات مجلس إدارة الرابطة عن تعديل قرار لجنة المسابقات رقم (50) الصادر في 15 مارس/ آذار 2025، ليصبح كالتالي:وأثار القرار اعتراضات من قبل ناديي الزمالك وبيراميدز، المنافسين للنادي الأهلي، حيث اتهم بيراميدز، في بيان رسمي، قرار الرابطة بأنه يمثل ازدواجية في المعايير، وعلى عدم العدالة في معاملة جميع الأندية.وكشف مصدر من رابطة الأندية المحترفة، "أن القرار نهائي ولا يمكن تغييره"، لافتًا إلى أنه "لا توجد جهة تحكيمية أعلى لأنه قرار مجلس إدارة الرابطة وليس من إدارة المسابقات".يذكر أن مجلس إدارة الأهلي، كان قد قرر التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي، لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا رسميا، عبّر فيه عن تقديره لكل عناصر منظومة اللعبة وحرصه على الارتقاء بكرة القدم المصرية، بعد قرار الاستعانة بالحكم محمود بسيوني للقمة، وعدم الاستعانة بحكام أجانب.

https://sarabic.ae/20250311/الأهلي-المصري-يعلن-الانسحاب-من-الدوري-في-حال-عدم-تأجيل-لقاء-القمة-أمام-الزمالك-1098577805.html

https://sarabic.ae/20250315/تصعيد-جديد-الأهلي-المصري-يعلن-أول-تحرك-بعد-الانسحاب-من-مباراة-القمة-1098681615.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, رياضة, الأخبار, نادي الأهلي