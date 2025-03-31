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https://sarabic.ae/20250331/قرار-مفاجئ-يشعل-أزمة-تخص-ملايين-المصريين-1099091522.html
قرار مفاجئ يشعل أزمة تخص ملايين المصريين
قرار مفاجئ يشعل أزمة تخص ملايين المصريين
سبوتنيك عربي
قرر مجلس إدارة نادي الأهلي المصري، التمسك بتأجيل المباراة مع نادي الزمالك، لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة دوري "نايل"، وبإقامة... 31.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-31T07:36+0000
2025-03-31T07:36+0000
مجتمع
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الأخبار
نادي الأهلي
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جاء القرار بعد مراجعة شكوى النادي الأهلي المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية، حيث استند مجلس إدارة الرابطة في قراره إلى المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري "نايل" للموسم 2024-2025.وأشارت الرابطة إلى أن هذه الظروف الاستثنائية حالت دون تلبية طلب الأهلي (الذي تكفله اللائحة لجميع الأندية) باستقدام حكام أجانب، مؤكدة أن النادي لم يسعَ لإثارة أزمة أو الانسحاب، بل كان يبحث عن تحقيق العدالة لجميع الأطراف.وأسفرت مداولات مجلس إدارة الرابطة عن تعديل قرار لجنة المسابقات رقم (50) الصادر في 15 مارس/ آذار 2025، ليصبح كالتالي:وأثار القرار اعتراضات من قبل ناديي الزمالك وبيراميدز، المنافسين للنادي الأهلي، حيث اتهم بيراميدز، في بيان رسمي، قرار الرابطة بأنه يمثل ازدواجية في المعايير، وعلى عدم العدالة في معاملة جميع الأندية.وكشف مصدر من رابطة الأندية المحترفة، "أن القرار نهائي ولا يمكن تغييره"، لافتًا إلى أنه "لا توجد جهة تحكيمية أعلى لأنه قرار مجلس إدارة الرابطة وليس من إدارة المسابقات".يذكر أن مجلس إدارة الأهلي، كان قد قرر التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي، لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا رسميا، عبّر فيه عن تقديره لكل عناصر منظومة اللعبة وحرصه على الارتقاء بكرة القدم المصرية، بعد قرار الاستعانة بالحكم محمود بسيوني للقمة، وعدم الاستعانة بحكام أجانب.
https://sarabic.ae/20250311/الأهلي-المصري-يعلن-الانسحاب-من-الدوري-في-حال-عدم-تأجيل-لقاء-القمة-أمام-الزمالك-1098577805.html
https://sarabic.ae/20250315/تصعيد-جديد-الأهلي-المصري-يعلن-أول-تحرك-بعد-الانسحاب-من-مباراة-القمة-1098681615.html
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منوعات, رياضة, الأخبار, نادي الأهلي
منوعات, رياضة, الأخبار, نادي الأهلي

قرار مفاجئ يشعل أزمة تخص ملايين المصريين

07:36 GMT 31.03.2025
© AP Photoجماهير النادي الأهلي المصري
جماهير النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2025
© AP Photo
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قرر مجلس إدارة نادي الأهلي المصري، التمسك بتأجيل المباراة مع نادي الزمالك، لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة دوري "نايل"، وبإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي، لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.
جاء القرار بعد مراجعة شكوى النادي الأهلي المتعلقة بأحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية، حيث استند مجلس إدارة الرابطة في قراره إلى المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري "نايل" للموسم 2024-2025.
وأشارت الرابطة إلى أن هذه الظروف الاستثنائية حالت دون تلبية طلب الأهلي (الذي تكفله اللائحة لجميع الأندية) باستقدام حكام أجانب، مؤكدة أن النادي لم يسعَ لإثارة أزمة أو الانسحاب، بل كان يبحث عن تحقيق العدالة لجميع الأطراف.
تدريبات الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2025
مجتمع
الأهلي المصري يعلن الانسحاب من الدوري في حال عدم تأجيل لقاء القمة أمام الزمالك
11 مارس, 12:55 GMT
وأسفرت مداولات مجلس إدارة الرابطة عن تعديل قرار لجنة المسابقات رقم (50) الصادر في 15 مارس/ آذار 2025، ليصبح كالتالي:
اعتماد نتيجة المباراة بفوز الزمالك 3-0، وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.
تحميل النادي الأهلي الغرامات المالية المقررة بموجب المادة (8.17) من اللائحة.
وأثار القرار اعتراضات من قبل ناديي الزمالك وبيراميدز، المنافسين للنادي الأهلي، حيث اتهم بيراميدز، في بيان رسمي، قرار الرابطة بأنه يمثل ازدواجية في المعايير، وعلى عدم العدالة في معاملة جميع الأندية.
وكشف مصدر من رابطة الأندية المحترفة، "أن القرار نهائي ولا يمكن تغييره"، لافتًا إلى أنه "لا توجد جهة تحكيمية أعلى لأنه قرار مجلس إدارة الرابطة وليس من إدارة المسابقات".
رئيس النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
مجتمع
تصعيد جديد... الأهلي المصري يعلن أول تحرك بعد الانسحاب من مباراة "القمة"
15 مارس, 12:40 GMT
يذكر أن مجلس إدارة الأهلي، كان قد قرر التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي، لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.

وأكد أنه "في حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري"، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث المستجدات كافة في هذا الشأن.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانا رسميا، عبّر فيه عن تقديره لكل عناصر منظومة اللعبة وحرصه على الارتقاء بكرة القدم المصرية، بعد قرار الاستعانة بالحكم محمود بسيوني للقمة، وعدم الاستعانة بحكام أجانب.
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