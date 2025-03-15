https://sarabic.ae/20250315/تصعيد-جديد-الأهلي-المصري-يعلن-أول-تحرك-بعد-الانسحاب-من-مباراة-القمة-1098681615.html

تصعيد جديد... الأهلي المصري يعلن أول تحرك بعد الانسحاب من مباراة "القمة"

تصعيد جديد... الأهلي المصري يعلن أول تحرك بعد الانسحاب من مباراة "القمة"

سبوتنيك عربي

أعلن نادي الأهلي المصري، اليوم السبت، عن أول تحرك له على خلفية مباراة القمة أمام خصمه التقليدي الزمالك، وما صاحبها من أحداث. 15.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-15T12:40+0000

2025-03-15T12:40+0000

2025-03-15T12:40+0000

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وقال الأهلي، في بيان، إنه "تقدم بشكوى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، للجنة الأولمبية المصرية"، مؤكدا أن ما تم من إجراءات بخصوص تعيين طاقم حكام مصري لإدارة المباراة من جانب اتحاد الكرة ورابطة الأندية، كان مخالفًا للوائح.ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرارها اليوم السبت، بشأن نتيجة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، والتي شهدت غياب الأخير عن التواجد داخل الملعب.وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، بيانا رسميا قبل المباراة التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي، مهددا بعدم استكمال بطولة الدوري، في حال عدم الاستجابة لطلباته.وقرر مجلس إدارة الأهلي، التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي، لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.وأكد الأهلي أنه "في حالة عدم الاستجابة، فإن النادي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري"، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث المستجدات كافة في هذا الشأن.وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا عبّر فيه عن تقديره لكل عناصر منظومة اللعبة وحرصه على الارتقاء بكرة القدم المصرية، بعد قرار الاستعانة بالحكم محمود بسيوني للقمة، وعدم الاستعانة بحكام أجانب.

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