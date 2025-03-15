https://sarabic.ae/20250315/تصعيد-جديد-الأهلي-المصري-يعلن-أول-تحرك-بعد-الانسحاب-من-مباراة-القمة-1098681615.html
تصعيد جديد... الأهلي المصري يعلن أول تحرك بعد الانسحاب من مباراة "القمة"
تصعيد جديد... الأهلي المصري يعلن أول تحرك بعد الانسحاب من مباراة "القمة"
سبوتنيك عربي
أعلن نادي الأهلي المصري، اليوم السبت، عن أول تحرك له على خلفية مباراة القمة أمام خصمه التقليدي الزمالك، وما صاحبها من أحداث. 15.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-15T12:40+0000
2025-03-15T12:40+0000
2025-03-15T12:40+0000
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وقال الأهلي، في بيان، إنه "تقدم بشكوى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، للجنة الأولمبية المصرية"، مؤكدا أن ما تم من إجراءات بخصوص تعيين طاقم حكام مصري لإدارة المباراة من جانب اتحاد الكرة ورابطة الأندية، كان مخالفًا للوائح.ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرارها اليوم السبت، بشأن نتيجة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، والتي شهدت غياب الأخير عن التواجد داخل الملعب.وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، بيانا رسميا قبل المباراة التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي، مهددا بعدم استكمال بطولة الدوري، في حال عدم الاستجابة لطلباته.وقرر مجلس إدارة الأهلي، التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي، لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.وأكد الأهلي أنه "في حالة عدم الاستجابة، فإن النادي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري"، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث المستجدات كافة في هذا الشأن.وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا عبّر فيه عن تقديره لكل عناصر منظومة اللعبة وحرصه على الارتقاء بكرة القدم المصرية، بعد قرار الاستعانة بالحكم محمود بسيوني للقمة، وعدم الاستعانة بحكام أجانب.
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نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم, رياضة, منوعات
نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, أخبار الزمالك اليوم, أهداف الزمالك اليوم, رياضة, منوعات
تصعيد جديد... الأهلي المصري يعلن أول تحرك بعد الانسحاب من مباراة "القمة"
أعلن نادي الأهلي المصري، اليوم السبت، عن أول تحرك له على خلفية مباراة القمة أمام خصمه التقليدي الزمالك، وما صاحبها من أحداث.
وقال الأهلي، في بيان
، إنه "تقدم بشكوى ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، للجنة الأولمبية المصرية"، مؤكدا أن ما تم من إجراءات بخصوص تعيين طاقم حكام مصري لإدارة المباراة من جانب اتحاد الكرة ورابطة الأندية، كان مخالفًا للوائح.
ومن المنتظر أن تعلن رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرارها اليوم السبت، بشأن نتيجة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، والتي شهدت غياب الأخير عن التواجد داخل الملعب.
وأصدر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، بيانا رسميا قبل المباراة التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي، مهددا بعدم استكمال بطولة الدوري
، في حال عدم الاستجابة لطلباته.
وأكد الأهلي، في بيانه الرسمي، أن "مجلس الإدارة ناقش في اجتماعه الطارئ، الذي جرى في الساعة الحادية عشرة صباحا، التخبط الواضح الذي تشهده المنظومة الكروية بشكل غير مسبوق، فضلًا عن عدم التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة والذي يدفع بالأندية إلى أزمات ومشاكل مستمرة".
وقرر مجلس إدارة الأهلي، التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي، لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.
وأكد الأهلي أنه "في حالة عدم الاستجابة، فإن النادي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري"، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث المستجدات كافة في هذا الشأن.
وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، قد قررت تعيين الحكم الدولي محمود بسيوني، لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، في الدوري المصري، التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي.
وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا عبّر فيه عن تقديره لكل عناصر منظومة اللعبة وحرصه على الارتقاء بكرة القدم المصرية، بعد قرار الاستعانة بالحكم محمود بسيوني للقمة، وعدم الاستعانة بحكام أجانب.