https://sarabic.ae/20250331/وزيرة-الاقتصاد-في-غرينلاند-تصف-زيارة-المسؤولين-الأمريكيين-بـالعدائية-1099103426.html

وزيرة الاقتصاد في غرينلاند تصف زيارة المسؤولين الأمريكيين بـ"العدائية"

وزيرة الاقتصاد في غرينلاند تصف زيارة المسؤولين الأمريكيين بـ"العدائية"

سبوتنيك عربي

أعربت نايا ناثانيلسن، وزيرة الاقتصاد والموارد المعدنية في حكومة غرينلاند الانتقالية، عن رفضها القاطع لمحاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم الجزيرة، معتبرة... 31.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-31T12:05+0000

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وأكدت ناثانيلسن في حوار أدلت به لوسائل إعلام فرنسية أن "غرينلاند ليست سلعة معروضة للبيع"، مشيرة إلى أن قادة الأحزاب الخمسة في الجزيرة مجمعون على رفض المساعي الأمريكية رغم استمرار المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة. وأضافت: "نحن نتوقع من الولايات المتحدة أن تحترم حكومتنا وحدودنا وبلدنا وثقافتنا".وفي رد صريح على الزيارة المرتقبة لنائب الرئيس الأمريكي جيمس ديفيد فانس وزوجته أوشا فانس إلى الجزيرة هذا الأسبوع، والتي ستشمل أيضاً مستشار الأمن القومي مايك والتز، وصفت الوزيرة هذه الخطوة بأنها "تصرف عدائي"، مستنكرة تخصيص مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى وقتاً لزيارة الجزيرة في ظل الظروف الحالية.وعن احتمالات تقارب الجزيرة مع الاتحاد الأوروبي في ظل التوترات الحالية، أوضحت ناثانيلسن أن هذا الأمر "غير مطروح حالياً"، رغم تأكيدها على استمرار العلاقات الممتازة مع التكتل الأوروبي.وفيما يتعلق بمسألة الاستقلال عن الدنمارك، أشارت الوزيرة إلى أن غرينلاند تعمل على تحقيق استقلالها منذ عقود، مؤكدة أن هذا الهدف "ليس سباق سرعة بل ماراثون طويل". وأضافت: "ما زلنا جزءاً من مملكة الدنمارك وسنواصل العمل على تطوير حقنا في تقرير المصير بالتعاون مع الحكومة الدنماركية".وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه واثق تماما بنسبة 100% من نجاح خطته للسيطرة على جزيرة غرينلاند، وقال ترامب: "سنحصل على غرينلاند. نعم بنسبة 100 في المئة". وأكد ترامب أنه أجرى "محادثات جادة" حول ضم غرينلاند، وأضاف: "هناك احتمال جيد في أن نتمكن من فعل ذلك دون استخدام القوة العسكرية.. لكنني لا أستبعد أي شيء".

https://sarabic.ae/20250328/واشنطن-تعلق-على-احتمالية-استخدام-الولايات-المتحدة-القوة-العسكرية-بشأن-قضية-غرينلاند-1099044923.html

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