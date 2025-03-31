https://sarabic.ae/20250331/وزير-سوري-لـسبوتنك-مهمة-الحكومة-الجديدة-القيام-بمد-الجسور-بين-جميع-الأطياف-1099104671.html

وزير سوري لـ"سبوتنيك": مهمة الحكومة الجديدة القيام بمد الجسور بين جميع الأطياف

وزير سوري لـ"سبوتنيك": مهمة الحكومة الجديدة القيام بمد الجسور بين جميع الأطياف

سبوتنيك عربي

رأى وزير النقل في الحكومة السورية الجديدة يعرب بدر، أن "الحكومة الجديدة ليست نهاية المطاف وهي مكلفة بالتأسيس لسوريا المواطنة في المرحلة المقبلة"، لافتًا إلى... 31.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-31T12:24+0000

2025-03-31T12:24+0000

2025-03-31T12:41+0000

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وفي حديث لـ"سبوتنك"، شددّ بدر على أن "هذه الحكومة مهمتها القيام بمدّ الجسور بين جميع الأطياف السورية"، نافيًا وجود "أي ضغط دولي لإدخال أسماء معينة للحكومة وهذا لم يحصل معي على الأقل"،على حدّ تعبيره.وأشار الوزير السوري إلى أن عضويته في حكومة سابقة، "كانت من منطلق اختصاصي الجامعي والمهني، الذي عملت عليه من أكثر من ثلاثين عاما، والتي كانت وراء اختياري من قبل الرئاسة السورية الحالية وبعد لقاءات عدّة كان أبرزها اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع".وفي ما يتعلّق بأحداث الساحل السوري، قال بدر: "ما جرى كان مؤسفًا جدًا، بدءًا من الهجوم على الأمن العام وصولًا إلى الانتهاكات التي حصلت هناك، وننتظر نتائج لجنة التحقيق والمعالجة تتم على أكثر من صعيد".ورحّبت دول عربية وغربية عدة بتشكيل الحكومة السورية الجديدة التي كشف عنها، أول أمس السبت، الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي يشغل فيها منصب رئيس وزراء أيضا.وتسلمت هند قبوات، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي مسيحية دمشقية، وتضمنت الحكومة إعلاميين اثنين، الأول وهو حمزة خطاب، وزيرا للإعلام، والذي شغل سابقا منصب مدير تلفزيون "سوريا"، الذي كان يبث من تركيا، ومجد صالح، وزيرا للثقافة، والذي عمل سابقا في قناة "الجزيرة" القطرية.

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