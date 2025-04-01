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ما تداعيات إعلان "الصدر" عدم خوض الانتخابات البرلمانية في العراق؟
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نبض افريقيا
قطر جولة جديدة من المفاوضات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا في محاولة لنزع فتيل الصراع الذي تجدد مع تهديدات بتوسع الصراع
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https://sarabic.ae/20250401/أسعار-الذهب-تبلغ-مستوى-قياسيا-بفعل-المخاوف-من-رسوم-ترامب-الجمركية-1099130884.html
أسعار الذهب تبلغ مستوى قياسيا بفعل المخاوف من رسوم ترامب الجمركية
أسعار الذهب تبلغ مستوى قياسيا بفعل المخاوف من رسوم ترامب الجمركية
سبوتنيك عربي
زادت معدلات شراء الذهب عالميا خلال الآونة الأخيرة خاصة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع المستوردة، وردّ بعض الدول... 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T11:24+0000
2025-04-01T11:24+0000
مجتمع
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اقتصاد
أسعار الذهب اليوم
دونالد ترامب
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ونتيجة زيادة الإقبال على الشراء، سجلت أسعار المعدن الأصفر مستوى قياسيا، اليوم الثلاثاء، لأنه يمثل ملاذا آمنا للمستثمرين خاصة في أوقات الأزمات، حسب وسائل إعلام غربية.وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية، صباح اليوم، 3 آلاف و133.7 دولار للأونصة بزيادة قدرها 0.34 في المئة.أما أسعار العقود الآجلة في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد سجلت 3 آلاف و159.7 دولار للأونصة بنسبة زيادة 0.30 في المئة.يأتي ذلك بعدما سجل المعدن الأصفر واحدة من أكبر موجات الصعود في تاريخ خلال الجلسة السابقة ليصل إلى أقوى أداء فصلي له منذ عام 1986.وينظر المستثمرون إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوّط ضد الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، التي ينتج عنها اضطرابات عالمية، كما أن ازدهاره يتزامن مع معدلات الفائدة المنخفضة.
https://sarabic.ae/20250326/علماء-روس-يحددون-مكان-رواسب-الذهب-من-خلال-المكونات-السائلة-المتطايرة----1098974289.html
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أخبار العالم الآن, اقتصاد, أسعار الذهب اليوم, دونالد ترامب
أخبار العالم الآن, اقتصاد, أسعار الذهب اليوم, دونالد ترامب

أسعار الذهب تبلغ مستوى قياسيا بفعل المخاوف من رسوم ترامب الجمركية

11:24 GMT 01.04.2025
© AP Photoالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
زادت معدلات شراء الذهب عالميا خلال الآونة الأخيرة خاصة منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع المستوردة، وردّ بعض الدول بإجراءات مضادة.
ونتيجة زيادة الإقبال على الشراء، سجلت أسعار المعدن الأصفر مستوى قياسيا، اليوم الثلاثاء، لأنه يمثل ملاذا آمنا للمستثمرين خاصة في أوقات الأزمات، حسب وسائل إعلام غربية.
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26 مارس, 14:11 GMT
وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية، صباح اليوم، 3 آلاف و133.7 دولار للأونصة بزيادة قدرها 0.34 في المئة.
أما أسعار العقود الآجلة في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد سجلت 3 آلاف و159.7 دولار للأونصة بنسبة زيادة 0.30 في المئة.
يأتي ذلك بعدما سجل المعدن الأصفر واحدة من أكبر موجات الصعود في تاريخ خلال الجلسة السابقة ليصل إلى أقوى أداء فصلي له منذ عام 1986.
وينظر المستثمرون إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوّط ضد الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، التي ينتج عنها اضطرابات عالمية، كما أن ازدهاره يتزامن مع معدلات الفائدة المنخفضة.
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