https://sarabic.ae/20250401/أمريكا-تعتبر-تشكيل-حكومة-سورية-جديدة-خطوة-إيجابية-وتطرح-شروطها-لتخفيف-العقوبات-1099132900.html
أمريكا تعتبر تشكيل حكومة سورية جديدة "خطوة إيجابية" وتطرح شروطها لتخفيف العقوبات
أمريكا تعتبر تشكيل حكومة سورية جديدة "خطوة إيجابية" وتطرح شروطها لتخفيف العقوبات
سبوتنيك عربي
أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بتشكيل حكومة سورية جديدة، واصفة الخطوة بـ"الإيجابية". 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T12:33+0000
2025-04-01T12:33+0000
2025-04-01T12:33+0000
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واستبعدت واشنطن على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في الوقت الراهن، مشترطة من أجل ذلك "الاستجابة لمطالب أساسية أبرزها مكافحة واستبعاد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أي أدوار رسمية"، ومنع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية".وقالت بروس، خلال مؤتمر صجفي، إن "أي تعديل في السياسة الأمريكية تجاه السلطات المؤقتة في سوريا، سيكون مشروطا باتخاذ كل هذه الخطوات".وأعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، السبت الماضي، تشكيل حكومة جديدة يتولى مقربون منه أبرز حقائبها.وتسلمت هند قبوات، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي مسيحية دمشقية، وتضمنت الحكومة إعلاميين، الأول وهو حمزة خطاب الذي كلف بوزارة الإعلام، وشغل سابقا مدير تلفزيون سوريا، الذي كان يبث من تركيا، ومجد صالح الذي كلف بوزارة الثقافة، والذي عمل سابقا في قناة "الجزيرة".وشملت الحكومة الجديدة تعيين يعرب بدر، من الطائفة العلوية وزيرا للنقل، في حين تم اختيار أمجد بدر، الذي ينتمي للطائفة الدرزية لتولي منصب وزير الزراعة.واعتبر الكثير من الخبراء أن التشكيلة الحكومية الجديدة مختلفة في مضمونها عن السابقة، حيث تضمنت أسماء مختلفة في طبيعتها عن السابقة، وشملت عددا من الأسماء التي لم يتوقعها الكثيرون، في حين اعتبر بعض المراقبين أن التشكيلة الحكومية كانت تحتاج إلى مزيد من التنوع وتمثيل أوسع للشعب السوري.
https://sarabic.ae/20250330/6-دول-ترحب-بإعلان-تشكيل-الحكومة-السورية-الجديدة--1099079716.html
https://sarabic.ae/20250331/1099114195.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تعتبر تشكيل حكومة سورية جديدة "خطوة إيجابية" وتطرح شروطها لتخفيف العقوبات
أشادت وزارة الخارجية الأمريكية بتشكيل حكومة سورية جديدة، واصفة الخطوة بـ"الإيجابية".
واستبعدت واشنطن على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في الوقت الراهن، مشترطة من أجل ذلك "الاستجابة لمطالب أساسية أبرزها مكافحة واستبعاد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من أي أدوار رسمية"، ومنع إيران ووكلائها من استغلال الأراضي السورية".
وقالت بروس، خلال مؤتمر صجفي، إن "أي تعديل في السياسة الأمريكية تجاه السلطات المؤقتة في سوريا، سيكون مشروطا باتخاذ كل هذه الخطوات".
وأعلن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، السبت الماضي، تشكيل حكومة جديدة يتولى مقربون منه أبرز حقائبها.
واحتفظ وزيرا الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، المقربين من الرئيس الانتقالي، بمنصبيهما في الحكومة، وتم تعيين أنس خطاب، المقرب أيضا من الشرع، وزيرا للداخلية.
وتسلمت هند قبوات، حقيبة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهي مسيحية دمشقية، وتضمنت الحكومة إعلاميين، الأول وهو حمزة خطاب الذي كلف بوزارة الإعلام، وشغل سابقا مدير تلفزيون سوريا، الذي كان يبث من تركيا، ومجد صالح الذي كلف بوزارة الثقافة، والذي عمل سابقا في قناة "الجزيرة".
وشملت الحكومة الجديدة
تعيين يعرب بدر، من الطائفة العلوية وزيرا للنقل، في حين تم اختيار أمجد بدر، الذي ينتمي للطائفة الدرزية لتولي منصب وزير الزراعة.
واعتبر الكثير من الخبراء أن التشكيلة الحكومية الجديدة مختلفة في مضمونها عن السابقة، حيث تضمنت أسماء مختلفة في طبيعتها عن السابقة، وشملت عددا من الأسماء التي لم يتوقعها الكثيرون، في حين اعتبر بعض المراقبين أن التشكيلة الحكومية كانت تحتاج إلى مزيد من التنوع وتمثيل أوسع للشعب السوري.