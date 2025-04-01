https://sarabic.ae/20250401/انفجار-هائل-يحول-السماء-إلى-كرة-من-اللهب-في-ماليزيا-فيديو-1099122708.html

انفجار هائل يحول السماء إلى "كرة من اللهب" في ماليزيا... فيديو

انفجار هائل يحول السماء إلى "كرة من اللهب" في ماليزيا... فيديو

سبوتنيك عربي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شعلة نارية في السماء وقعت بسبب انفجار في خط أنابيب للغاز في ماليزيا. 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T07:47+0000

2025-04-01T07:47+0000

2025-04-01T07:47+0000

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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عمودا من اللهب أطول بكثير من المباني المجاورة المتعددة الطوابق، بسبب انفجار في خط أنابيب للغاز في ماليزيا.ووفقا لوسائل الإعلام، فإن الحادثة وقعت في منطقة كوالالمبور، وتسبب الانفجار في اندلاع حرائق، وأصيب ما لا يقل عن 33 شخصا.مشهد مرعب لفيضان وادي "الرمال" في الجزائر... فيديو الهند تدشن غواصة ذاتية القيادة في خطوة تقلب موازين صناعة الغواصات... فيديو

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