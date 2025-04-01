https://sarabic.ae/20250401/بوتين-يجري-محادثات-مع-وزير-الخارجية-الصيني-في-موسكو-فيديو-1099134967.html

بوتين: روسيا والصين تعملان معا بنجاح في العديد من المنصات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة

بوتين: روسيا والصين تعملان معا بنجاح في العديد من المنصات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

يجري الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في العاصمة الروسية موسكو. 01.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-01T13:10+0000

2025-04-01T13:10+0000

2025-04-01T14:01+0000

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وقال بوتين: "تعمل روسيا والصين بشكل مشترك وناجح في العديد من المنصات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس".وتابع بوتين: "نتطلع إلى زيارة الرئيس الصيني في الشهر المقبل (مايو)".وقال بوتين: "ستتاح لنا الفرصة للحديث عن الوضع الحالي للعلاقات الثنائية ومناقشة تفاعلنا على المنصات الدولية، ومن بينها، بالطبع، نسلط الضوء أولاً على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس وعدد من المنصات الأخرى التي نعمل فيها معًا وبنجاح".وأشار إلى أن أن "الصداقة بين موسكو وبكين ليست انتهازية، بل طويلة الأمد".ويقوم وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة روسيا، في الفترة من 31 مارس/ آذار إلى 2 أبريل/ نيسان، بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وخلال زيارته قام وانغ يي، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول في العاصمة الروسية موسكو، تكريمًا لذكرى ضحايا الحرب الوطنية العظمى.وعُقد الاجتماع السابق لبوتين مع وانغ يي في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، في سان بطرسبورغ، حيث تمت مناقشة آفاق العلاقات الثنائية، فضلاً عن الاستعدادات لقمة "بريكس" في قازان.

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بوتين يجري محادثات مع وزير الخارجية الصيني في موسكو سبوتنيك عربي بوتين يجري محادثات مع وزير الخارجية الصيني في موسكو 2025-04-01T13:10+0000 true PT7M05S

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