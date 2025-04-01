https://sarabic.ae/20250401/بوتين-يجري-محادثات-مع-وزير-الخارجية-الصيني-في-موسكو-فيديو-1099134967.html
بوتين: روسيا والصين تعملان معا بنجاح في العديد من المنصات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة
بوتين: روسيا والصين تعملان معا بنجاح في العديد من المنصات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
يجري الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في العاصمة الروسية موسكو. 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T13:10+0000
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وقال بوتين: "تعمل روسيا والصين بشكل مشترك وناجح في العديد من المنصات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس".وتابع بوتين: "نتطلع إلى زيارة الرئيس الصيني في الشهر المقبل (مايو)".وقال بوتين: "ستتاح لنا الفرصة للحديث عن الوضع الحالي للعلاقات الثنائية ومناقشة تفاعلنا على المنصات الدولية، ومن بينها، بالطبع، نسلط الضوء أولاً على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس وعدد من المنصات الأخرى التي نعمل فيها معًا وبنجاح".وأشار إلى أن أن "الصداقة بين موسكو وبكين ليست انتهازية، بل طويلة الأمد".ويقوم وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة روسيا، في الفترة من 31 مارس/ آذار إلى 2 أبريل/ نيسان، بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وخلال زيارته قام وانغ يي، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول في العاصمة الروسية موسكو، تكريمًا لذكرى ضحايا الحرب الوطنية العظمى.وعُقد الاجتماع السابق لبوتين مع وانغ يي في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، في سان بطرسبورغ، حيث تمت مناقشة آفاق العلاقات الثنائية، فضلاً عن الاستعدادات لقمة "بريكس" في قازان.
https://sarabic.ae/20250401/لافروف-ونظيره-الصيني-يوقعان-على-اتفاقيات-مشتركة-فيديو-1099127815.html
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بوتين يجري محادثات مع وزير الخارجية الصيني في موسكو
سبوتنيك عربي
بوتين يجري محادثات مع وزير الخارجية الصيني في موسكو
2025-04-01T13:10+0000
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روسيا, الصين, العالم
بوتين: روسيا والصين تعملان معا بنجاح في العديد من المنصات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة
13:10 GMT 01.04.2025 (تم التحديث: 14:01 GMT 01.04.2025)
يجري الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، محادثات مع وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، في العاصمة الروسية موسكو.
وقال بوتين: "تعمل روسيا والصين بشكل مشترك وناجح في العديد من المنصات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس".
وأضاف: "نود أن نعرب عن ارتياحنا للطريقة التي تتطور بها علاقاتنا، بما في ذلك الدعم المباشر من وزارتي الخارجية. أعلم أن لديكم برنامجاً حافلاً وكبيراً لزيارتكم. أولاً وقبل كل شيء، إنه مرتبط بالتحضيرات لوصول رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى روسيا. سنقوم بإعداد برنامج جيد وغني. آمل ألا تكون الزيارة مرتبطة فقط بالمشاركة في الفعاليات الرسمية، بل ستكون زيارة منفصلة".
وتابع بوتين: "نتطلع إلى زيارة الرئيس الصيني في الشهر المقبل (مايو)".
وقال بوتين: "ستتاح لنا الفرصة للحديث عن الوضع الحالي للعلاقات الثنائية ومناقشة تفاعلنا على المنصات الدولية، ومن بينها، بالطبع، نسلط الضوء أولاً على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى منظمة شنغهاي للتعاون وبريكس وعدد من المنصات الأخرى التي نعمل فيها معًا وبنجاح".
وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن التعاون بين روسيا والصين لا يستهدف دولا ثالثة.
وأشار إلى أن أن "الصداقة بين موسكو وبكين ليست انتهازية، بل طويلة الأمد".
ووفقا لوانغ يي، فإن زيارة شي جين بينغ المرتقبة إلى روسيا ستعطي زخما جديدا لتطوير العلاقات بين موسكو وبكين.
ويقوم وزير الخارجية الصيني وانغ يي بزيارة روسيا
، في الفترة من 31 مارس/ آذار إلى 2 أبريل/ نيسان، بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وخلال زيارته قام وانغ يي، بوضع إكليل من الزهور على ضريح الجندي المجهول في العاصمة الروسية موسكو، تكريمًا لذكرى ضحايا الحرب الوطنية العظمى.
وعُقد الاجتماع السابق لبوتين مع وانغ يي في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، في سان بطرسبورغ، حيث تمت مناقشة آفاق العلاقات الثنائية، فضلاً عن الاستعدادات لقمة "بريكس" في قازان.