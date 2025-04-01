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دولة عربية تكشف عن مشروع ضخم لإنتاج الأمطار الاصطناعية
دولة عربية تكشف عن مشروع ضخم لإنتاج الأمطار الاصطناعية
سبوتنيك عربي
كشفت دولة عربية عن مشروع ضخم لإنتاج الأمطار الاصطناعية في خطوة تهدف إلى الحد من آثار التغيرات المناخية والجفاف. 01.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-01T16:50+0000
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وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، عامر الجابري، إن "الهيئة عقدت اجتماعاً مع مستشار من هيئة المستشارين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل مناقشة آليات تنفيذ المشروع وتحقيق هذا الهدف".وأكد الجابري أن "المشروع يعتمد على تقنيات متقدمة في تجميع الغيوم"، مشيراً إلى أن نسبة نجاحه تختلف باختلاف المناطق داخل العراق.وتأتي هذه المبادرة في ظل تصنيف العراق كخامس أكثر دولة في العالم تضرراً من التغيرات المناخية، ما يجعل الحاجة إلى حلول مبتكرة أمراً ملحاً.8 حلول مقترحة لإنهاء أزمة الكهرباء في العراقبرلماني عراقي: واشنطن تؤكد لبغداد تهريب النفط الإيراني بأوراق عراقية
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العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم

دولة عربية تكشف عن مشروع ضخم لإنتاج الأمطار الاصطناعية

16:50 GMT 01.04.2025 (تم التحديث: 16:51 GMT 01.04.2025)
© AP Photo / Amel Emricالأمطار الاصطناعية
الأمطار الاصطناعية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2025
© AP Photo / Amel Emric
تابعنا عبر
كشفت دولة عربية عن مشروع ضخم لإنتاج الأمطار الاصطناعية في خطوة تهدف إلى الحد من آثار التغيرات المناخية والجفاف.
وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، عامر الجابري، إن "الهيئة عقدت اجتماعاً مع مستشار من هيئة المستشارين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل مناقشة آليات تنفيذ المشروع وتحقيق هذا الهدف".

وأوضح الجابري أن "المشروع لا يزال في مرحلة الدراسة، حيث يتطلب توفير ميزانية خاصة، ودعماً لوجستياً، إلى جانب استخدام طائرات مراقبة وطائرات متخصصة لإنتاج الأمطار الاصطناعية".

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30 مارس, 11:13 GMT
وأكد الجابري أن "المشروع يعتمد على تقنيات متقدمة في تجميع الغيوم"، مشيراً إلى أن نسبة نجاحه تختلف باختلاف المناطق داخل العراق.

ولفت الجابري إلى أن المشروع يهدف إلى "معالجة الجفاف وإنعاش الزراعة في العراق".

وتأتي هذه المبادرة في ظل تصنيف العراق كخامس أكثر دولة في العالم تضرراً من التغيرات المناخية، ما يجعل الحاجة إلى حلول مبتكرة أمراً ملحاً.
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