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"حماس": ندعو شعبنا في الضفة إلى تصعيد حالة الاشتباك مع العدو في كل الأماكن
"حماس": ندعو شعبنا في الضفة إلى تصعيد حالة الاشتباك مع العدو في كل الأماكن
سبوتنيك عربي
قالت حركة حماس إن "اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى، استفزاز وتصعيد خطير". 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T11:11+0000
2025-04-02T11:11+0000
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وأوضحت "حماس"، في بيان لها، أن ذلك "يأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني، ومساعي حكومة نتنياهو لتهويد المسجد الأقصى المبارك، وفرض أمرٍ واقع في المدينة المقدسة".ودعا البيان الشعب الفلسطيني والشباب الثائر في الضفة الغربية إلى "تصعيد حالة الاشتباك مع هذا العدو المتغطرس في كافة الأماكن، دفاعاً عن الأرض والمقدسات، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى".كما دعت حماس "جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك الفاعل على كافة الأصعدة، لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة ضد المسجد الأقصى، واتخاذ خطواتٍ عاجلة تجبر الاحتلال على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اقتحم صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك".وكان بن غفير، قد قال في وقت سابق، إنه "خلافا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن سياستي هي أنه بإمكان اليهود الصلاة في المسجد الأقصى".وتابع بن غفير: "إذا قلت إن المسلمين غير مسموح لهم بالصلاة، فإنك ستقتلني"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد تمييز بين اليهود والمسلمين، وبالتالي فإن المسلمين مسموح لهم بالصلاة في أي مكان، حتى في الحائط الغربي"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وتعرض بن غفير لانتقادات حادة من جانب مسؤولين إسرائيليين، في أعقاب تصريحاته بشأن المسجد الأقصى، فقد دعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التحرك فورا ضد تصريحات بن غفير، معتبرًا أن "كلماته غير المسؤولة تختبر تحالفات إسرائيل الاستراتيجية مع الدول الإسلامية، التي تشكل تحالفا في الحرب ضد محور الشر الإيراني".يشار إلى أنه خلال الشهر الماضي، اقتحم مئات المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن "نحو 1200 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام".وحمَّلت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية ممارسات المستوطنيين في المسجد الأقصى المبارك، وخطورتها في استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين".
https://sarabic.ae/20240912/منظمة-إسرائيلية-تنشر-فيديو-مثيرا-للجدل-يحاكي-احتراق-المسجد-الأقصى-1092637971.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي

"حماس": ندعو شعبنا في الضفة إلى تصعيد حالة الاشتباك مع العدو في كل الأماكن

11:11 GMT 02.04.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى
 وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Mahmoud Illean
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قالت حركة حماس إن "اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى، استفزاز وتصعيد خطير".
وأوضحت "حماس"، في بيان لها، أن ذلك "يأتي في إطار حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني، ومساعي حكومة نتنياهو لتهويد المسجد الأقصى المبارك، وفرض أمرٍ واقع في المدينة المقدسة".
ودعا البيان الشعب الفلسطيني والشباب الثائر في الضفة الغربية إلى "تصعيد حالة الاشتباك مع هذا العدو المتغطرس في كافة الأماكن، دفاعاً عن الأرض والمقدسات، وفي المقدمة منها المسجد الأقصى".
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كما دعت حماس "جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك الفاعل على كافة الأصعدة، لوقف هذه الانتهاكات الممنهجة ضد المسجد الأقصى، واتخاذ خطواتٍ عاجلة تجبر الاحتلال على وقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".
وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن "وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اقتحم صباح اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك".
وكان بن غفير، قد قال في وقت سابق، إنه "خلافا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن سياستي هي أنه بإمكان اليهود الصلاة في المسجد الأقصى".
وتابع بن غفير: "إذا قلت إن المسلمين غير مسموح لهم بالصلاة، فإنك ستقتلني"، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد تمييز بين اليهود والمسلمين، وبالتالي فإن المسلمين مسموح لهم بالصلاة في أي مكان، حتى في الحائط الغربي"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
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وتعرض بن غفير لانتقادات حادة من جانب مسؤولين إسرائيليين، في أعقاب تصريحاته بشأن المسجد الأقصى، فقد دعا وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى التحرك فورا ضد تصريحات بن غفير، معتبرًا أن "كلماته غير المسؤولة تختبر تحالفات إسرائيل الاستراتيجية مع الدول الإسلامية، التي تشكل تحالفا في الحرب ضد محور الشر الإيراني".
يشار إلى أنه خلال الشهر الماضي، اقتحم مئات المستوطنين، بحماية الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، إن "نحو 1200 مستعمر اقتحموا باحات المسجد الأقصى في الساعات الأولى من الاقتحام".
وحمَّلت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية ممارسات المستوطنيين في المسجد الأقصى المبارك، وخطورتها في استفزاز مشاعر الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين".
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