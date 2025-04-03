https://sarabic.ae/20250403/إعلام-أمريكي-يكشف-موعد-ضربة-عسكرية-تستهدف-إيران-1099174170.html

إعلام أمريكي يكشف موعد "ضربة عسكرية" تستهدف إيران

إعلام أمريكي يكشف موعد "ضربة عسكرية" تستهدف إيران

سبوتنيك عربي

كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن توجيه الولايات المتحدة وإسرائيل ضربة عسكرية لإيران مرجحة استهدافها في موعد بعينه. 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T07:16+0000

2025-04-03T07:16+0000

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وأفادت التقارير الإعلامية أن الموعد المرجح للعملية العسكرية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، ستكون خلال النصف الأول من العام الجاري، أي في غضون أقل من 3 أشهر من الآن. وذكرت أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعربت بشكل واضح عن رغبتها في انضمام الولايات المتحدة الأمريكية إليها في الهجوم على إيران.وأشارت إلى أن الاستخبارات الأمريكية رجحت القيام بالعملية العسكرية المشتركة خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد حشد الولايات المتحدة لقواتها في الشرق الأوسط، فيما يعتقد أنه استعراض قوة موجهة إلى إيران وجماعة "أنصار الله" اليمنية.وأكدت مصادر عسكرية أمريكية التقارير التي تفيد أنها نشرت فرقة من القاذفات الشبحية من طراز "بي 2" في "دييغو غارسيا"، القاعدة البحرية في جزيرة بالمحيط الهندي.ويشار إلى أنه بإمكان الطائرة "بي 2" حمل أكبر ذخائر خارقة للتحصينات لدى الولايات المتحدة، التي يعتقد أنها قادرة على اختراق المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، فضلا عن ذخائر دقيقة التوجيه وأسلحة نووية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح في السابع من مارس/آذار الماضي، بأنه بعث برسالة إلى المرشد الإيراني، وأنه يفضّل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي. وأشار ترامب إلى أن واشنطن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية؛ العسكري والدبلوماسي، مؤكدًا أنها تعطي الأولوية للمفاوضات.وفي عام 2015، توصلت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، إلى اتفاق نووي عرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، ثم انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب، في أيار/مايو 2018.وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران، فردّت إيران بتقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم.

https://sarabic.ae/20250402/مسؤولون-ترامب-يدرس-بجدية-اقتراح-إيران-بإجراء-محادثات-نووية-غير-مباشرة-1099154496.html

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