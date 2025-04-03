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https://sarabic.ae/20250403/تقرير-كييف-تستخدم-مخدر-الكيتامين-لعلاج-جنودها-نفسيا-للعودة-إلى-المعركة-1099198333.html
تقرير: كييف تستخدم مخدر "الكيتامين" لعلاج جنودها نفسيا للعودة إلى المعركة
تقرير: كييف تستخدم مخدر "الكيتامين" لعلاج جنودها نفسيا للعودة إلى المعركة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية أن الجيش الأوكراني يستخدم عقاقير مخدرة لمواجهة حالات الانهيار النفسي لدى الجنود، مشيرة إلى أن هذا الأسلوب غير قانوني. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T18:01+0000
2025-04-03T18:01+0000
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وتستخدم كييف مخدر "الكيتامين" كعلاج سريع لإعادة الجنود بسرعة لساحة المعركة.وبحسب وسائل الإعلام: فإن "مخدر الكيتامين يستخدم حاليًا بشكل أساسي في تخدير الحيوانات في الطب البيطري، لكن يتم تقديمه للجنود الأوكرانيين لإعادتهم بشكل فوري لساحة المعركة".وبحسب رئيسة المركز الأوكراني للصحة العقلية وإعادة التأهيل "ليسنايا بوليانا"، كسينيا فوزنيتسينا، فإن نظام كييف يعتمد على هذه الأدوية المخدرة بسبب نتائجها السريعة، مضيفة: "نحن بحاجة إلى هذا المخدر ليعود الجنود إلى الخطوط الأمامية بشكل أسرع".يشار إلى أنه استخدام "الكيتامين" أصبح قانونيًا في أوكرانيا لعلاج الأمراض العقلية منذ عام 2017.وتشير وسائل إعلام غربية إلى أن الجنود الأوكرانيين يعانون من أضرار جسدية وصدمات نفسية، حيث يلجأ الكثير منهم إلى تناول الكحول ومواد مخدرة تقودهم بعد ذلك لقتل المدنيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
https://sarabic.ae/20250304/جنود-أوكرانيون-يوجهون-إشارة-استسلام-عبر-مسيرة-روسية-وينجون-بحياتهم-فيديو-1098368911.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الأخبار

تقرير: كييف تستخدم مخدر "الكيتامين" لعلاج جنودها نفسيا للعودة إلى المعركة

18:01 GMT 03.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية أن الجيش الأوكراني يستخدم عقاقير مخدرة لمواجهة حالات الانهيار النفسي لدى الجنود، مشيرة إلى أن هذا الأسلوب غير قانوني.
وتستخدم كييف مخدر "الكيتامين" كعلاج سريع لإعادة الجنود بسرعة لساحة المعركة.
وبحسب وسائل الإعلام: فإن "مخدر الكيتامين يستخدم حاليًا بشكل أساسي في تخدير الحيوانات في الطب البيطري، لكن يتم تقديمه للجنود الأوكرانيين لإعادتهم بشكل فوري لساحة المعركة".
استسلام جنود أوكرانيين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
جنود أوكرانيون يوجهون إشارة استسلام عبر مسيرة روسية وينجون بحياتهم... فيديو
4 مارس, 07:48 GMT
وبحسب رئيسة المركز الأوكراني للصحة العقلية وإعادة التأهيل "ليسنايا بوليانا"، كسينيا فوزنيتسينا، فإن نظام كييف يعتمد على هذه الأدوية المخدرة بسبب نتائجها السريعة، مضيفة: "نحن بحاجة إلى هذا المخدر ليعود الجنود إلى الخطوط الأمامية بشكل أسرع".
يشار إلى أنه استخدام "الكيتامين" أصبح قانونيًا في أوكرانيا لعلاج الأمراض العقلية منذ عام 2017.
وتشير وسائل إعلام غربية إلى أن الجنود الأوكرانيين يعانون من أضرار جسدية وصدمات نفسية، حيث يلجأ الكثير منهم إلى تناول الكحول ومواد مخدرة تقودهم بعد ذلك لقتل المدنيين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
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