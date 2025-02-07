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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250207/إعلام-أمريكي-الدفاع-الأوكراني-في-دونيتسك-يتصدع-من-الداخل-1097574729.html
إعلام أمريكي: الدفاع الأوكراني في دونيتسك يتصدع من الداخل
إعلام أمريكي: الدفاع الأوكراني في دونيتسك يتصدع من الداخل
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن تحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية من قبل القوات الروسية، يشير إلى أن الدفاع الأوكراني يتصدع من الداخل. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T19:05+0000
2025-02-07T19:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ويشير المقال الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، إلى أن "الجيش الروسي، شنّ حملة متواصلة لمدة عام على الجبهة الشرقية، ما أدى تدريجياً إلى إضعاف قبضة القوات المسلحة الأوكرانية المرهقة".وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في 7 فبراير (شباط) 2025، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250207/بيلاؤوسوف-يهنئ-الجنود-الروس-على-تحرير-مدينة-دزيرجينسك-1097573264.html
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روسيا

إعلام أمريكي: الدفاع الأوكراني في دونيتسك يتصدع من الداخل

19:05 GMT 07.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ذكرت صحيفة أمريكية، أن تحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية من قبل القوات الروسية، يشير إلى أن الدفاع الأوكراني يتصدع من الداخل.
ويشير المقال الذي نشرته الصحيفة الأمريكية، إلى أن "الجيش الروسي، شنّ حملة متواصلة لمدة عام على الجبهة الشرقية، ما أدى تدريجياً إلى إضعاف قبضة القوات المسلحة الأوكرانية المرهقة".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية حررت مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيان لها، أنه "في 7 فبراير (شباط) 2025، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، بتحرير مدينة دزيرجينسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بيلاؤوسوف يهنئ الجنود الروس على تحرير مدينة دزيرجينسك
18:02 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:57 GMT
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