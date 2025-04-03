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سيناتور أمريكي يطالب بوقف تسليح إسرائيل
سيناتور أمريكي يطالب بوقف تسليح إسرائيل
سبوتنيك عربي
في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمها الواسع لإسرائيل في حربها ضد غزة، تواجه بعض صفقات السلاح التي يتم عرضها على الكونغرس معارضة من... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T17:32+0000
2025-04-03T17:32+0000
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وقال السيناتور الأمريكي بيتر ويلش إنه يحث أعضاء مجلس الشيوخ على التصويت، اليوم الخميس، لوقف مبيعات الأسلحة الهجومية الأمريكية إلى إسرائيل، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وانتقد ويلش، ما وصفه بـ "حملة القصف"، التي يشنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قطاع غزة، مطالبا بعدم تسليح الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الهجومية التي يمكن استخدامها في تلك الهجمات.واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
https://sarabic.ae/20250403/الجيش-الإسرائيلي-هاجمنا-600-هدف-في-غزة-استعدادا-للدخول-البري-وهاجمنا-سوريا-لهذا-السبب-1099196532.html
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العالم, أخبار العالم الآن, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

سيناتور أمريكي يطالب بوقف تسليح إسرائيل

17:32 GMT 03.04.2025
© AP Photo / Ariel Schalit الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة
 الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية شمال قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
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في الوقت الذي تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمها الواسع لإسرائيل في حربها ضد غزة، تواجه بعض صفقات السلاح التي يتم عرضها على الكونغرس معارضة من بعض النواب، الذين يطالبون بوقفها.
وقال السيناتور الأمريكي بيتر ويلش إنه يحث أعضاء مجلس الشيوخ على التصويت، اليوم الخميس، لوقف مبيعات الأسلحة الهجومية الأمريكية إلى إسرائيل، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
جنود إسرائيليين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا 600 هدف في غزة استعدادا للدخول البري وهاجمنا سوريا لهذا السبب
16:30 GMT
وانتقد ويلش، ما وصفه بـ "حملة القصف"، التي يشنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قطاع غزة، مطالبا بعدم تسليح الجيش الإسرائيلي بالأسلحة الهجومية التي يمكن استخدامها في تلك الهجمات.
واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، الثلاثاء 18 مارس/ أذار 2025، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
يذكر أن إسرائيل شنت حربا استمرت نحو 15 شهرا متواصلة قبل التوصل لوقف إطلاق النار، نتج عنها مقتل وإصابة نحو 150 ألف شخص وتدمير هائل للقطاع إضافة إلى قطع إمدادات الماء والكهرباء والأدوية.
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