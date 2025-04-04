https://sarabic.ae/20250404/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-نفذ-6-هجمات-على-منشآت-للطاقة-الروسية-خلال-24-ساعة-1099213608.html

الدفاع الروسية: نظام كييف نفذ 6 هجمات على منشآت للطاقة الروسية خلال 24 ساعة

الدفاع الروسية: نظام كييف نفذ 6 هجمات على منشآت للطاقة الروسية خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات نظام كييف، نفذت خلال الـ24 الساعة الماضية، ست هجمات استهدفت منشآت الطاقة الروسية. 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T09:38+0000

2025-04-04T09:38+0000

2025-04-04T10:03+0000

رصد عسكري

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101443/37/1014433738_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_e24e9b09fbd042e4901df4086e5f780c.jpg

وقالت الوزارة في بيان لها: "على مدى الـ 24 الساعة الماضية، نفذ نظام كييف ستة هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية، ففي 3 أبريل/ نيسان، الساعة 23.28 بتوقيت موسكو في مقاطعة بريانسك، في منطقة بيلايا بيريزكا، ونتيجة لهجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية، تضرر خط أنابيب غاز الضغط المنخفض وتوقفت إمدادات الغاز للمشتركين المنزليين".بالإضافة إلى ذلك، في 4 أبريل، الساعة 00.36 بتوقيت موسكو وفي ذات المنطقة، نتيجة لهجوم طائرة دون طيار أوكرانية، تضرر خط أنابيب الغاز الداخلي ذو الضغط المنخفض، ونتيجة لذلك توقفت إمدادات الغاز للمنازل المشتركين.وأردف البيان: "في 4 أبريل، الساعة 07.10 بتوقيت موسكو في مقاطعة بريانسك، ونتيجة للقصف المتعمد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، على منشأة الطاقة التابعة لفرع شركة "روسيتي بريانسكإنيرغو"، انقطعت الكهرباء عن السكان في منطقة كليموفسك".وفي منطقة ليبيتسك، في 4 أبريل، الساعة 08.10 بتوقيت موسكو، نتيجة لهجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية على منشأة للطاقة في نوفونيكوليفكا، التابعة لشركة "روسيتي ليبيتسك إنيرغو"، انقطع إمداد الطاقة للمستهلكين المنزليين في منطقة ليبيتسك.وختم البيان: "لأكثر من أسبوعين، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة البنية التحتية للطاقة الروسية من جانب واحد كل يوم، دون إيلاء أي اهتمام لالتزامات زيلينسكي المقبولة علنًا بوقف مثل هذه الهجمات اعتبارًا من 18 مارس/ آذار من هذا العام".الدفاع الروسية: قوات كييف نفذت 4 هجمات على منشآت طاقة روسية تسببت بانقطاع الكهرباء

https://sarabic.ae/20250403/روسيا-كييف-تحاول-تعطيل-الحوار-الجاري-بين-موسكو-وواشنطن-بهجمات-على-منشآت-الطاقة-الروسية-1099176157.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا