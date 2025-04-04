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https://sarabic.ae/20250404/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-نفذ-6-هجمات-على-منشآت-للطاقة-الروسية-خلال-24-ساعة-1099213608.html
الدفاع الروسية: نظام كييف نفذ 6 هجمات على منشآت للطاقة الروسية خلال 24 ساعة
الدفاع الروسية: نظام كييف نفذ 6 هجمات على منشآت للطاقة الروسية خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات نظام كييف، نفذت خلال الـ24 الساعة الماضية، ست هجمات استهدفت منشآت الطاقة الروسية. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T09:38+0000
2025-04-04T10:03+0000
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "على مدى الـ 24 الساعة الماضية، نفذ نظام كييف ستة هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية، ففي 3 أبريل/ نيسان، الساعة 23.28 بتوقيت موسكو في مقاطعة بريانسك، في منطقة بيلايا بيريزكا، ونتيجة لهجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية، تضرر خط أنابيب غاز الضغط المنخفض وتوقفت إمدادات الغاز للمشتركين المنزليين".بالإضافة إلى ذلك، في 4 أبريل، الساعة 00.36 بتوقيت موسكو وفي ذات المنطقة، نتيجة لهجوم طائرة دون طيار أوكرانية، تضرر خط أنابيب الغاز الداخلي ذو الضغط المنخفض، ونتيجة لذلك توقفت إمدادات الغاز للمنازل المشتركين.وأردف البيان: "في 4 أبريل، الساعة 07.10 بتوقيت موسكو في مقاطعة بريانسك، ونتيجة للقصف المتعمد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، على منشأة الطاقة التابعة لفرع شركة "روسيتي بريانسكإنيرغو"، انقطعت الكهرباء عن السكان في منطقة كليموفسك".وفي منطقة ليبيتسك، في 4 أبريل، الساعة 08.10 بتوقيت موسكو، نتيجة لهجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية على منشأة للطاقة في نوفونيكوليفكا، التابعة لشركة "روسيتي ليبيتسك إنيرغو"، انقطع إمداد الطاقة للمستهلكين المنزليين في منطقة ليبيتسك.وختم البيان: "لأكثر من أسبوعين، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة البنية التحتية للطاقة الروسية من جانب واحد كل يوم، دون إيلاء أي اهتمام لالتزامات زيلينسكي المقبولة علنًا بوقف مثل هذه الهجمات اعتبارًا من 18 مارس/ آذار من هذا العام".الدفاع الروسية: قوات كييف نفذت 4 هجمات على منشآت طاقة روسية تسببت بانقطاع الكهرباء
https://sarabic.ae/20250403/روسيا-كييف-تحاول-تعطيل-الحوار-الجاري-بين-موسكو-وواشنطن-بهجمات-على-منشآت-الطاقة-الروسية-1099176157.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الروسية: نظام كييف نفذ 6 هجمات على منشآت للطاقة الروسية خلال 24 ساعة

09:38 GMT 04.04.2025 (تم التحديث: 10:03 GMT 04.04.2025)
© Sputnik . Ada Bagianوزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© Sputnik . Ada Bagian
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات نظام كييف، نفذت خلال الـ24 الساعة الماضية، ست هجمات استهدفت منشآت الطاقة الروسية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "على مدى الـ 24 الساعة الماضية، نفذ نظام كييف ستة هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية، ففي 3 أبريل/ نيسان، الساعة 23.28 بتوقيت موسكو في مقاطعة بريانسك، في منطقة بيلايا بيريزكا، ونتيجة لهجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية، تضرر خط أنابيب غاز الضغط المنخفض وتوقفت إمدادات الغاز للمشتركين المنزليين".
بالإضافة إلى ذلك، في 4 أبريل، الساعة 00.36 بتوقيت موسكو وفي ذات المنطقة، نتيجة لهجوم طائرة دون طيار أوكرانية، تضرر خط أنابيب الغاز الداخلي ذو الضغط المنخفض، ونتيجة لذلك توقفت إمدادات الغاز للمنازل المشتركين.
وفي مدينة كوتوفسك، التابعة لمقاطعة تامبوف، في 4 أبريل، الساعة 05.05 بتوقيت موسكو، تضرر خط أنابيب التوزيع العلوي الفولاذي للغاز منخفض الضغط، التابع لشركة غازبروم، ونتيجة لهجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية، توقف إمداد الغاز لنازل المشتركين.
وأردف البيان: "في 4 أبريل، الساعة 07.10 بتوقيت موسكو في مقاطعة بريانسك، ونتيجة للقصف المتعمد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، على منشأة الطاقة التابعة لفرع شركة "روسيتي بريانسكإنيرغو"، انقطعت الكهرباء عن السكان في منطقة كليموفسك".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية
أمس, 08:24 GMT

وفي الساعة 08.00 بتوقيت موسكو، تعرضت نفس المنطقة لاعتداء مماثل، تسبب بكسر أسلاك خطوط الجهد العالي، تُرك العشرات من المستهلكين المنزليين في منطقة كليموفسك دون مصدر طاقة.

وفي منطقة ليبيتسك، في 4 أبريل، الساعة 08.10 بتوقيت موسكو، نتيجة لهجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية على منشأة للطاقة في نوفونيكوليفكا، التابعة لشركة "روسيتي ليبيتسك إنيرغو"، انقطع إمداد الطاقة للمستهلكين المنزليين في منطقة ليبيتسك.
وختم البيان: "لأكثر من أسبوعين، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية مهاجمة البنية التحتية للطاقة الروسية من جانب واحد كل يوم، دون إيلاء أي اهتمام لالتزامات زيلينسكي المقبولة علنًا بوقف مثل هذه الهجمات اعتبارًا من 18 مارس/ آذار من هذا العام".
الدفاع الروسية: قوات كييف نفذت 4 هجمات على منشآت طاقة روسية تسببت بانقطاع الكهرباء
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