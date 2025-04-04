https://sarabic.ae/20250404/الذكاء-الاصطناعي-يهدد-بفقدان-النساء-في-أفريقيا-لوظيفة-محددة-أكثر-من-الرجال-1099226213.html

الذكاء الاصطناعي يهدد بفقدان النساء في أفريقيا لوظيفة محددة أكثر من الرجال

الذكاء الاصطناعي يهدد بفقدان النساء في أفريقيا لوظيفة محددة أكثر من الرجال

سبوتنيك عربي

كشف تقرير حديث أن تقنية "الذكاء الاصطناعي" ستؤثر بشكل كبير على وظائف نساء قارة أفريقيا العاملات في قطاع معين. 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T17:46+0000

2025-04-04T17:46+0000

2025-04-04T17:46+0000

مجتمع

أخبار الذكاء الاصطناعي

أفريقيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091789787_0:0:1840:1035_1920x0_80_0_0_fc99f97c539a2a119a029eaec6274387.jpg

وتوقع التقرير الذي صدر، أمس الخميس، أنه سيتم استبدال العديد من المهام التي تؤديها النساء الأفريقيات في مجال التعهيد، بحلول عام 2030.وأوضح التقرير، الذي تم تقديمه في قمة الذكاء الاصطناعي في عاصمة رواندا كيغالي، أن النمو السريع في قطاع التعهيد قد يتباطأ، مما يفرض على العاملين تطوير مهاراتهم لمواكبة التغيرات المستقبلية والحصول على وظائف أفضل.وحضر المؤتمر أكثر من 1000 مشارك من صانعي السياسات وقادة الأعمال، في أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في أفريقيا.كما أشار التقرير، الذي صدر بالتعاون مع "كاريبو وجينيسيس أناليتكس" ومؤسسة "ماستركارد"، إلى أن النساء في قطاع التعهيد بأفريقيا هن الأكثر عرضة لفقدان وظائفهن بسبب "الذكاء الاصطناعي".من ناحية أخرى، أكد خبراء الذكاء الاصطناعي في القمة أن الاستثمارات والتدريب المناسبين، من الممكن أن تفتح أمام النساء والشباب فرص عمل ذات أجور أعلى، والتي ستتطلب مهارات متقدمة.وفي هذا السياق، دعا قادة أفريقيا خلال المؤتمر إلى تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على السيادة الوطنية، وهو ما أكده وزير الاتصالات النيجيري، بوسون تيجاني، في تصريحاته خلال المؤتمر.كذلك دعا الرئيس الرواندي، بول كاغامي، في خطابة الافتتاحي بالمؤتمر إلى المزيد من الاستثمارات والابتكار في المجال، مع التركيز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقليل الفوارق وتقوية الاقتصادات الأفريقية.

https://sarabic.ae/20250403/بيل-غيتس-يحدد-3-وظائف-ستنجو-من-سطوة-الذكاء-الاصطناعي-1099204236.html

https://sarabic.ae/20250402/ثورة-علمية-تقنية-جديدة-بالذكاء-الاصطناعي-تترجم-الأفكار-إلى-كلام-فوري-1099159635.html

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الذكاء الاصطناعي, أفريقيا