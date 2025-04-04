الذكاء الاصطناعي يهدد بفقدان النساء في أفريقيا لوظيفة محددة أكثر من الرجال

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
08:18 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:48 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
حصاد الأسبوع
خبير عسكري: هدف إسرائيل تفتيت سوريا ومنع القواعد التركية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتدادات رسوم ترامب الجمركية على الأسواق العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:30 GMT
7 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
النصر في ستالينغراد وبداية الاندحار النازي
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تراجعه عن تعيين شارفيت رئيسًا للشاباك: هل تتفاقم الأزمة داخل إسرائيل؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا غير جادة في شن الحرب على إيران لأن العالم سيغرق في الظلام
17:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تدفع رسوم ترامب الجمركية أوروبا نحو الاستقلال الاقتصادي؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان عدة مناطق في غزة ونزوح مئات الآلاف من رفح، وإدانات عربية للغارات الإسرائيلية على سوريا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250404/الذكاء-الاصطناعي-يهدد-بفقدان-النساء-في-أفريقيا-لوظيفة-محددة-أكثر-من-الرجال-1099226213.html
الذكاء الاصطناعي يهدد بفقدان النساء في أفريقيا لوظيفة محددة أكثر من الرجال
الذكاء الاصطناعي يهدد بفقدان النساء في أفريقيا لوظيفة محددة أكثر من الرجال
سبوتنيك عربي
كشف تقرير حديث أن تقنية "الذكاء الاصطناعي" ستؤثر بشكل كبير على وظائف نساء قارة أفريقيا العاملات في قطاع معين. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T17:46+0000
2025-04-04T17:46+0000
مجتمع
أخبار الذكاء الاصطناعي
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091789787_0:0:1840:1035_1920x0_80_0_0_fc99f97c539a2a119a029eaec6274387.jpg
وتوقع التقرير الذي صدر، أمس الخميس، أنه سيتم استبدال العديد من المهام التي تؤديها النساء الأفريقيات في مجال التعهيد، بحلول عام 2030.وأوضح التقرير، الذي تم تقديمه في قمة الذكاء الاصطناعي في عاصمة رواندا كيغالي، أن النمو السريع في قطاع التعهيد قد يتباطأ، مما يفرض على العاملين تطوير مهاراتهم لمواكبة التغيرات المستقبلية والحصول على وظائف أفضل.وحضر المؤتمر أكثر من 1000 مشارك من صانعي السياسات وقادة الأعمال، في أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في أفريقيا.كما أشار التقرير، الذي صدر بالتعاون مع "كاريبو وجينيسيس أناليتكس" ومؤسسة "ماستركارد"، إلى أن النساء في قطاع التعهيد بأفريقيا هن الأكثر عرضة لفقدان وظائفهن بسبب "الذكاء الاصطناعي".من ناحية أخرى، أكد خبراء الذكاء الاصطناعي في القمة أن الاستثمارات والتدريب المناسبين، من الممكن أن تفتح أمام النساء والشباب فرص عمل ذات أجور أعلى، والتي ستتطلب مهارات متقدمة.وفي هذا السياق، دعا قادة أفريقيا خلال المؤتمر إلى تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على السيادة الوطنية، وهو ما أكده وزير الاتصالات النيجيري، بوسون تيجاني، في تصريحاته خلال المؤتمر.كذلك دعا الرئيس الرواندي، بول كاغامي، في خطابة الافتتاحي بالمؤتمر إلى المزيد من الاستثمارات والابتكار في المجال، مع التركيز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقليل الفوارق وتقوية الاقتصادات الأفريقية.
https://sarabic.ae/20250403/بيل-غيتس-يحدد-3-وظائف-ستنجو-من-سطوة-الذكاء-الاصطناعي-1099204236.html
https://sarabic.ae/20250402/ثورة-علمية-تقنية-جديدة-بالذكاء-الاصطناعي-تترجم-الأفكار-إلى-كلام-فوري-1099159635.html
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0f/1091789787_184:0:1717:1150_1920x0_80_0_0_da495d67260df90532ec2515bf08d8cb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الذكاء الاصطناعي, أفريقيا
أخبار الذكاء الاصطناعي, أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يهدد بفقدان النساء في أفريقيا لوظيفة محددة أكثر من الرجال

17:46 GMT 04.04.2025
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligenteتكنولوجيا "الذكاء الاصطناعي"
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© Photo / Unsplash/ BoliviaInteligente
تابعنا عبر
كشف تقرير حديث أن تقنية "الذكاء الاصطناعي" ستؤثر بشكل كبير على وظائف نساء قارة أفريقيا العاملات في قطاع معين.
وتوقع التقرير الذي صدر، أمس الخميس، أنه سيتم استبدال العديد من المهام التي تؤديها النساء الأفريقيات في مجال التعهيد، بحلول عام 2030.
وأوضح التقرير، الذي تم تقديمه في قمة الذكاء الاصطناعي في عاصمة رواندا كيغالي، أن النمو السريع في قطاع التعهيد قد يتباطأ، مما يفرض على العاملين تطوير مهاراتهم لمواكبة التغيرات المستقبلية والحصول على وظائف أفضل.
وحضر المؤتمر أكثر من 1000 مشارك من صانعي السياسات وقادة الأعمال، في أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في أفريقيا.
بيل غيتس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
مجتمع
بيل غيتس يحدد 3 وظائف ستنجو من سطوة "الذكاء الاصطناعي"
أمس, 21:35 GMT
كما أشار التقرير، الذي صدر بالتعاون مع "كاريبو وجينيسيس أناليتكس" ومؤسسة "ماستركارد"، إلى أن النساء في قطاع التعهيد بأفريقيا هن الأكثر عرضة لفقدان وظائفهن بسبب "الذكاء الاصطناعي".

وأوضح أن "المهام التي تقوم بها النساء ستكون أكثر عرضة للأتمتة بنسبة 10% مقارنة بالمهام التي يؤديها الرجال في نفس القطاع، مما يفاقم أوجه عدم المساواة".

من ناحية أخرى، أكد خبراء الذكاء الاصطناعي في القمة أن الاستثمارات والتدريب المناسبين، من الممكن أن تفتح أمام النساء والشباب فرص عمل ذات أجور أعلى، والتي ستتطلب مهارات متقدمة.
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
مجتمع
ثورة علمية... تقنية جديدة بالذكاء الاصطناعي تترجم الأفكار إلى كلام فوري
2 أبريل, 12:44 GMT
وفي هذا السياق، دعا قادة أفريقيا خلال المؤتمر إلى تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على السيادة الوطنية، وهو ما أكده وزير الاتصالات النيجيري، بوسون تيجاني، في تصريحاته خلال المؤتمر.
كذلك دعا الرئيس الرواندي، بول كاغامي، في خطابة الافتتاحي بالمؤتمر إلى المزيد من الاستثمارات والابتكار في المجال، مع التركيز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقليل الفوارق وتقوية الاقتصادات الأفريقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала