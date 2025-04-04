https://sarabic.ae/20250404/الذكاء-الاصطناعي-يهدد-بفقدان-النساء-في-أفريقيا-لوظيفة-محددة-أكثر-من-الرجال-1099226213.html
الذكاء الاصطناعي يهدد بفقدان النساء في أفريقيا لوظيفة محددة أكثر من الرجال
الذكاء الاصطناعي يهدد بفقدان النساء في أفريقيا لوظيفة محددة أكثر من الرجال
سبوتنيك عربي
كشف تقرير حديث أن تقنية "الذكاء الاصطناعي" ستؤثر بشكل كبير على وظائف نساء قارة أفريقيا العاملات في قطاع معين. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T17:46+0000
2025-04-04T17:46+0000
2025-04-04T17:46+0000
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وتوقع التقرير الذي صدر، أمس الخميس، أنه سيتم استبدال العديد من المهام التي تؤديها النساء الأفريقيات في مجال التعهيد، بحلول عام 2030.وأوضح التقرير، الذي تم تقديمه في قمة الذكاء الاصطناعي في عاصمة رواندا كيغالي، أن النمو السريع في قطاع التعهيد قد يتباطأ، مما يفرض على العاملين تطوير مهاراتهم لمواكبة التغيرات المستقبلية والحصول على وظائف أفضل.وحضر المؤتمر أكثر من 1000 مشارك من صانعي السياسات وقادة الأعمال، في أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في أفريقيا.كما أشار التقرير، الذي صدر بالتعاون مع "كاريبو وجينيسيس أناليتكس" ومؤسسة "ماستركارد"، إلى أن النساء في قطاع التعهيد بأفريقيا هن الأكثر عرضة لفقدان وظائفهن بسبب "الذكاء الاصطناعي".من ناحية أخرى، أكد خبراء الذكاء الاصطناعي في القمة أن الاستثمارات والتدريب المناسبين، من الممكن أن تفتح أمام النساء والشباب فرص عمل ذات أجور أعلى، والتي ستتطلب مهارات متقدمة.وفي هذا السياق، دعا قادة أفريقيا خلال المؤتمر إلى تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على السيادة الوطنية، وهو ما أكده وزير الاتصالات النيجيري، بوسون تيجاني، في تصريحاته خلال المؤتمر.كذلك دعا الرئيس الرواندي، بول كاغامي، في خطابة الافتتاحي بالمؤتمر إلى المزيد من الاستثمارات والابتكار في المجال، مع التركيز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقليل الفوارق وتقوية الاقتصادات الأفريقية.
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أخبار الذكاء الاصطناعي, أفريقيا
أخبار الذكاء الاصطناعي, أفريقيا
الذكاء الاصطناعي يهدد بفقدان النساء في أفريقيا لوظيفة محددة أكثر من الرجال
كشف تقرير حديث أن تقنية "الذكاء الاصطناعي" ستؤثر بشكل كبير على وظائف نساء قارة أفريقيا العاملات في قطاع معين.
وتوقع التقرير الذي صدر، أمس الخميس، أنه سيتم استبدال العديد من المهام التي تؤديها النساء الأفريقيات في مجال التعهيد، بحلول عام 2030.
وأوضح التقرير، الذي تم تقديمه في قمة الذكاء الاصطناعي في عاصمة رواندا كيغالي، أن النمو السريع في قطاع التعهيد قد يتباطأ، مما يفرض على العاملين تطوير مهاراتهم لمواكبة التغيرات المستقبلية والحصول على وظائف أفضل.
وحضر المؤتمر أكثر من 1000 مشارك من صانعي السياسات وقادة الأعمال، في أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي في أفريقيا.
كما أشار التقرير، الذي صدر بالتعاون مع "كاريبو وجينيسيس أناليتكس" ومؤسسة "ماستركارد"، إلى أن النساء في قطاع التعهيد بأفريقيا هن الأكثر عرضة لفقدان وظائفهن بسبب "الذكاء الاصطناعي".
وأوضح أن "المهام التي تقوم بها النساء ستكون أكثر عرضة للأتمتة بنسبة 10% مقارنة بالمهام التي يؤديها الرجال في نفس القطاع، مما يفاقم أوجه عدم المساواة".
من ناحية أخرى، أكد خبراء الذكاء الاصطناعي في القمة أن الاستثمارات والتدريب المناسبين، من الممكن أن تفتح أمام النساء والشباب فرص عمل ذات أجور أعلى، والتي ستتطلب مهارات متقدمة.
وفي هذا السياق، دعا قادة أفريقيا خلال المؤتمر إلى تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على السيادة الوطنية، وهو ما أكده وزير الاتصالات النيجيري، بوسون تيجاني، في تصريحاته خلال المؤتمر.
كذلك دعا الرئيس الرواندي، بول كاغامي، في خطابة الافتتاحي بالمؤتمر إلى المزيد من الاستثمارات والابتكار في المجال، مع التركيز على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتقليل الفوارق وتقوية الاقتصادات الأفريقية.