https://sarabic.ae/20250404/الصين-ترد-على-تصريحات-وزير-الخارجية-الأمريكي-بإصابته-بـارتجاج-بالمخ-نتيجة-طريق-قامت-ببنائه-1099223406.html
الصين ترد على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بإصابته بـ"ارتجاج بالمخ" نتيجة طريق قامت ببنائه
الصين ترد على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بإصابته بـ"ارتجاج بالمخ" نتيجة طريق قامت ببنائه
سبوتنيك عربي
ردت بكين على مزاعم لوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأنه أصيب تقريبا والوفد المرافق له بـ"ارتجاج في المخ" أثناء سيرهم على طريق في غيانا بأمريكا الجنوبية،... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T15:23+0000
2025-04-04T15:23+0000
2025-04-04T15:23+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_840766f6d1aa6f903ad8ec912f989449.jpg
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، أمس الخميس، أن تكون أي شركة صينية قد شاركت في بناء الطريق المثير للجدل في غيانا، موضحا أن "مشروع الطريق المشار إليه لم تنفذه أي شركات صينية"، لافتا إلى أن حكومة غيانا قدمت توضيحات بشأن ذلك.وأعرب المتحدث الصيني في مؤتمر صحفي، عن استغرابه من تصريحات روبيو، قائلا: "أستغرب كيف يمكن لوزير الخارجية الأمريكي أن يطلق مثل هذه الأكاذيب".ودعا قوه، أمريكا إلى التركيز على تقديم مشاريع ملموسة لدول المنطقة، بدلا من "تشويه سمعة الصين وزرع الفتنة من خلال تزييف الحقائق".وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، سخر من "طريق الأبطال السريع" في غيانا، واصفا إياه بأنه سيئ للغاية وتسبب له وللمرافقين بـ"ارتجاج في المخ"، رغم أن الطريق شُيّد من قبل مقاولين محليين، وتم افتتاحه في ديسمبر/ كانون الأول 2023.وقال روبيو خلال زيارته لسورينام إن تجربته في الطريق تعكس ما وصفه بـ"سوء تنفيذ" المشاريع التي ترتبط بمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، مشيرا إلى أن الشركات الصينية لا توظف السكان المحليين، وتفرض شروطا مالية مرهقة على الدول المستفيدة.وأضاف أن هدفه هو تقديم بدائل للدول حتى لا تعتمد بالكامل على الصين في مشاريع البنية التحتية، مطالبا بمزيد من الشفافية والجودة في التنفيذ.وأكد أن انتقاده لا يوجه للإدارة الحالية في غيانا، بل إلى ممارسات الشركات التي تنفذ مشاريع بطريقة رديئة ولا تلتزم بالجداول الزمنية أو الميزانيات.وختم قائلا: "لو كان هذا الطريق في أمريكا، لتمت مقاضاة الشركة المنفذة بسبب رداءة العمل".
https://sarabic.ae/20250325/لسبب-غريب-طائرة-متجهة-من-أمريكا-إلى-الصين-تتوقف-عن-إكمال-مسارها--1098922371.html
https://sarabic.ae/20250404/بعد-الرد-الصيني-القاسي-ترامب-بكين-لعبت-بشكل-خاطئ-1099221470.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_dfdd23aa8446acaabd96fd051d64c913.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
الصين ترد على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بإصابته بـ"ارتجاج بالمخ" نتيجة طريق قامت ببنائه
ردت بكين على مزاعم لوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأنه أصيب تقريبا والوفد المرافق له بـ"ارتجاج في المخ" أثناء سيرهم على طريق في غيانا بأمريكا الجنوبية، والذي زعم أنه من تنفيذ صيني.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قوه جيا كون، أمس الخميس، أن تكون أي شركة صينية قد شاركت في بناء الطريق المثير للجدل في غيانا، موضحا أن "مشروع الطريق المشار إليه لم تنفذه أي شركات صينية"، لافتا إلى أن حكومة غيانا قدمت توضيحات بشأن ذلك.
وأعرب المتحدث الصيني في مؤتمر صحفي
، عن استغرابه من تصريحات روبيو، قائلا: "أستغرب كيف يمكن لوزير الخارجية الأمريكي أن يطلق مثل هذه الأكاذيب".
ودعا قوه، أمريكا إلى التركيز على تقديم مشاريع ملموسة لدول المنطقة، بدلا من "تشويه سمعة الصين وزرع الفتنة من خلال تزييف الحقائق".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، سخر من "طريق الأبطال السريع" في غيانا، واصفا إياه بأنه سيئ للغاية وتسبب له وللمرافقين بـ"ارتجاج في المخ"، رغم أن الطريق شُيّد من قبل مقاولين محليين، وتم افتتاحه في ديسمبر/ كانون الأول 2023.
وقال روبيو خلال زيارته لسورينام إن تجربته في الطريق تعكس ما وصفه بـ"سوء تنفيذ" المشاريع التي ترتبط بمبادرة "الحزام والطريق" الصينية، مشيرا إلى أن الشركات الصينية لا توظف السكان المحليين، وتفرض شروطا مالية مرهقة على الدول المستفيدة.
وأضاف أن هدفه هو تقديم بدائل للدول حتى لا تعتمد بالكامل على الصين في مشاريع البنية التحتية، مطالبا بمزيد من الشفافية والجودة في التنفيذ.
وأكد أن انتقاده لا يوجه للإدارة الحالية في غيانا، بل إلى ممارسات الشركات التي تنفذ مشاريع بطريقة رديئة ولا تلتزم بالجداول الزمنية أو الميزانيات.
وختم قائلا: "لو كان هذا الطريق في أمريكا، لتمت مقاضاة الشركة المنفذة بسبب رداءة العمل".