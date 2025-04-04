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بعد حاملة طائرات ثانية.. واشنطن تنقل بطاريات "باتريوت" الأمريكية من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط
بعد حاملة طائرات ثانية.. واشنطن تنقل بطاريات "باتريوت" الأمريكية من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على خطة لنقل بطاريات منظومة الدفاع الصاروخي "باتريوت" (Patriot) الأمريكية من سيؤول إلى الشرق الأوسط مؤقتا. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T09:10+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الجمعة، عن مصادر أن الطرفين الأمريكي والكوري الجنوبي، اتفقا على نقل معدات عسكرية أمريكية من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط، وهو نشر جزئي "لمدة شهر" لبطاريات باتريوت ذات القدرة المتقدمة-3.وأفادت المصادر بأن الصواريخ تعمل إلى جانب معدات الدفاع الجوي الخاصة بكوريا الجنوبية في نظام دفاع صاروخي متعدد الطبقات ضد التهديدات الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية.فيما جددت قيادة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية (USFK) التزامها الصارم تجاه شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى سياسات داخلية بشأن أحدث عملية نشر للقوات الأمريكية في شبه الجزيرة نفسها. وجاءت هذه الخطوة النادرة بعد أن ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الأسبوع الماضي، أن البنتاغون نقلت حاملة طائرات إضافية وسفنا مرافقة لها إلى المنطقة، لتنضم إلى المجموعة القتالية لحاملة الطائرات USS Harry Truman الموجودة هناك.وأشارت الوسائل الإعلامية أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، سمح بنقل بطاريتي دفاع صاروخي باتريوت على الأقل من آسيا إلى منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع شن الولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن. ولفتت الوكالة الكورية الجنوبية إلى أن هذا التحول الأمريكي يأتي وسط مخاوف متزايدة في سيؤول من أن واشنطن ربما تطالب البلاد بتحمل المزيد من تكاليف تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، أو إعادة النظر في دور القوات الأمريكية هناك.وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت حاملة طائرات ثانية ومقاتلات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، بعدما أعلن البنتاجون أن هيجسيث أمر بنشر طائرات حربية إضافية وعتاد جوي، إضافة إلى وصول حاملة الطائرات "كارل فينسون" من أجل حماية التدفق الحر للتجارة في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20250331/ترامب-مهددا-أنصار-الله-وإيران-ما-زلنا-في-البداية-والألم-الحقيقي-لم-يأت-بعد-1099117290.html
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أخبار اليمن الأن, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار اليمن الأن, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بعد حاملة طائرات ثانية.. واشنطن تنقل بطاريات "باتريوت" الأمريكية من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط

09:10 GMT 04.04.2025
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brownحاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brown
تابعنا عبر
اتفقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على خطة لنقل بطاريات منظومة الدفاع الصاروخي "باتريوت" (Patriot) الأمريكية من سيؤول إلى الشرق الأوسط مؤقتا.
ونقلت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الجمعة، عن مصادر أن الطرفين الأمريكي والكوري الجنوبي، اتفقا على نقل معدات عسكرية أمريكية من كوريا الجنوبية إلى الشرق الأوسط، وهو نشر جزئي "لمدة شهر" لبطاريات باتريوت ذات القدرة المتقدمة-3.
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وأفادت المصادر بأن الصواريخ تعمل إلى جانب معدات الدفاع الجوي الخاصة بكوريا الجنوبية في نظام دفاع صاروخي متعدد الطبقات ضد التهديدات الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية.
فيما جددت قيادة القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية (USFK) التزامها الصارم تجاه شبه الجزيرة الكورية، مشيرة إلى سياسات داخلية بشأن أحدث عملية نشر للقوات الأمريكية في شبه الجزيرة نفسها.
وجاءت هذه الخطوة النادرة بعد أن ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الأسبوع الماضي، أن البنتاغون نقلت حاملة طائرات إضافية وسفنا مرافقة لها إلى المنطقة، لتنضم إلى المجموعة القتالية لحاملة الطائرات USS Harry Truman الموجودة هناك.
وأشارت الوسائل الإعلامية أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، سمح بنقل بطاريتي دفاع صاروخي باتريوت على الأقل من آسيا إلى منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع شن الولايات المتحدة ضربات عسكرية ضد الحوثيين في اليمن.
ولفتت الوكالة الكورية الجنوبية إلى أن هذا التحول الأمريكي يأتي وسط مخاوف متزايدة في سيؤول من أن واشنطن ربما تطالب البلاد بتحمل المزيد من تكاليف تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، أو إعادة النظر في دور القوات الأمريكية هناك.
وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت حاملة طائرات ثانية ومقاتلات إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، بعدما أعلن البنتاجون أن هيجسيث أمر بنشر طائرات حربية إضافية وعتاد جوي، إضافة إلى وصول حاملة الطائرات "كارل فينسون" من أجل حماية التدفق الحر للتجارة في الشرق الأوسط.
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