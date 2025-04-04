https://sarabic.ae/20250404/علماء-أمريكا-الشمالية-تتسلل-إلى-أسفل-وشاح-الأرض-1099218600.html

علماء: أمريكا الشمالية "تتسلل" إلى أسفل وشاح الأرض

علماء: أمريكا الشمالية "تتسلل" إلى أسفل وشاح الأرض

سبوتنيك عربي

صرح باحثون أن شريحة قديمة من قشرة الأرض، مدفونة في أعماق الغرب الأوسط الأمريكي، تسحب كميات هائلة من قشرة أمريكا الشمالية الحالية إلى الوشاح. 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T12:35+0000

2025-04-04T12:35+0000

2025-04-04T12:35+0000

مجتمع

علوم

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ووفقًا لدراسة جديدة، نتج عن شد هذه الشريحة "قطرات" عملاقة، تتدلى من الجانب السفلي للقارة حتى عمق نحو 640 كيلومترًا، داخل الوشاح الأرضي.وتقع هذه القطرات تحت منطقة تمتد من ولاية ميشيغان، إلى نبراسكا وألاباما، ولكن يبدو أن وجودها يؤثر على القارة بأكملها.وحسب مجلة "لايف ساينس"، نتيجة لذلك، تفقد أجزاء كبيرة من أمريكا الشمالية مواد من الجانب السفلي لقشرتها.وقال جونلين هوا، الباحث الرئيسي في الدراسة وعالم الجيولوجيا، في بيان: "تشهد مجموعة واسعة جدًا من هذه القطرات بعض الترقق".وذكر هوا: "لحسن الحظ، توصلنا أيضًا إلى فكرة جديدة حول سبب هذا الترقق".وشكّلت صفيحة فارالون وصفيحة أمريكا الشمالية في السابق منطقة اندساس على طول الساحل الغربي للقارة، حيث انزلقت الأولى تحت الثانية وأعادت تدوير موادها في الوشاح.وتمتد إحدى هذه الصفائح حاليًا على الحد الفاصل بين منطقة انتقال الوشاح والوشاح السفلي على بعد نحو 660 كم، تحت الغرب الأوسط الأمريكي.وهذه القطعة من القشرة المحيطية، التي سميت "بلاطة فارالون"، والتي صُوّرت لأول مرة في تسعينيات القرن الماضي، مسؤولة عن عملية تُعرف باسم "الترقق الكراتوني"، وفقًا للدراسة الجديدة، يشير الترقق الكراتوني إلى تآكل الكراتونات، وهي مناطق من القشرة القارية للأرض والوشاح العلوي، ظلت في معظمها سليمة لمليارات السنين.وقد أمكن تحقيق هذا الاكتشاف بفضل مشروع أوسع نطاقًا بقيادة هوا لرسم خريطة لما يكمن تحت أمريكا الشمالية، باستخدام تقنية تصوير زلزالي عالية الدقة تسمى "انعكاس الموجة الكاملة.قال ثورستن بيكر، الباحث المشارك في الدراسة، في بيان: "هذا النوع من البيانات مهم إذا أردنا فهم كيفية تطور كوكب على مدى فترة طويلة".وأضاف: "بفضل استخدام طريقة الموجات الكاملة هذه، أصبح لدينا تمثيل أفضل لتلك المنطقة المهمة بين الوشاح العميق والغلاف الصخري الضحل (القشرة والوشاح العلوي)".علماء يرصدون "نبضات كهربائية" في خلايا بعد التعرض لإصابة

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