https://sarabic.ae/20250404/فئران-ضخمة-بحجم-القطط-تثير-الذعر-في-شوارع-برمنغهام-فيديو--1099222465.html
فئران ضخمة بحجم القطط تثير الذعر في شوارع برمنغهام... فيديو
فئران ضخمة بحجم القطط تثير الذعر في شوارع برمنغهام... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفئران ضخمة بحجم القطط، وهي تثير الذعر في شوارع برمنغهام، في المملكة المتحدة. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T14:48+0000
2025-04-04T14:48+0000
2025-04-04T14:48+0000
مجتمع
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بريطانيا
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع الاجتماعي، فئران ضخمة تتجول في وضح النهار، وتطلق روائح كريهة تملأ الأجواء، بالإضافة إلى أكوام القمامة التي تتكدس في كل زاوية.يذكر أن مدينة يرمنغهام البريطانية غرقت في الفوضى بسبب إضراب عمال النظافة، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية. وأجبر السكان على دفع مئات الجنيهات لشركات خاصة فقط للحفاظ على نظافة شوارعهم.ملك بريطانيا يعزف على آلة موسيقية من الجزر... فيديومشهد طريف لرونالدو مع قطة لطيفة في السعودية... فيديو
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نادي الفيديو, بريطانيا
فئران ضخمة بحجم القطط تثير الذعر في شوارع برمنغهام... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفئران ضخمة بحجم القطط، وهي تثير الذعر في شوارع برمنغهام، في المملكة المتحدة.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع الاجتماعي، فئران ضخمة تتجول في وضح النهار، وتطلق روائح كريهة تملأ الأجواء، بالإضافة إلى أكوام القمامة التي تتكدس في كل زاوية.
يذكر أن مدينة يرمنغهام البريطانية غرقت في الفوضى بسبب إضراب عمال النظافة، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية. وأجبر السكان على دفع مئات الجنيهات لشركات خاصة فقط للحفاظ على نظافة شوارعهم.