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https://sarabic.ae/20250404/-لحظات-رعب-عاشها-زوار-مدينة-ألعاب-كهربائية-في-الأردن-فيديو-1099217349.html
لحظات رعب عاشها زوار مدينة ألعاب كهربائية في الأردن... فيديو
لحظات رعب عاشها زوار مدينة ألعاب كهربائية في الأردن... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات من الرعب عاشها زوار مدينة ألعاب كهربائية في الأردن، بسبب عطل مفاجئ بأحد الألعاب. 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T12:07+0000
2025-04-04T12:07+0000
مجتمع
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أخبار الأردن
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات خوف شديدة بعد أن علقت إحدى الألعاب في الهواء بسبب عطل مفاجئ قبل أن يتم إصلاح الخلل وإنزال الركاب من دون تسجيل إصابات.الفيديو لاقى انتشارا واسعا، وانتقادا لمشغلي مدن الألعاب الكهربائية خصوصا بعد تكرار الأعطال، مشددين على ضرورة الصيانة المستمرة للألعاب الكهربائية حرصا على حياة الناس.مشهد طريف لرونالدو مع قطة لطيفة في السعودية... فيديو"سرير متنقل"... مستوى جديد من الكسل... فيديو
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نادي الفيديو, أخبار الأردن
نادي الفيديو, أخبار الأردن

لحظات رعب عاشها زوار مدينة ألعاب كهربائية في الأردن... فيديو

12:07 GMT 04.04.2025
© Photo / Xصورة لتوقف أحد الألعاب الكهربائية عن العمل بسبب عطل مفاجئ في الأردن
صورة لتوقف أحد الألعاب الكهربائية عن العمل بسبب عطل مفاجئ في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
© Photo / X
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات من الرعب عاشها زوار مدينة ألعاب كهربائية في الأردن، بسبب عطل مفاجئ بأحد الألعاب.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لحظات خوف شديدة بعد أن علقت إحدى الألعاب في الهواء بسبب عطل مفاجئ قبل أن يتم إصلاح الخلل وإنزال الركاب من دون تسجيل إصابات.
الفيديو لاقى انتشارا واسعا، وانتقادا لمشغلي مدن الألعاب الكهربائية خصوصا بعد تكرار الأعطال، مشددين على ضرورة الصيانة المستمرة للألعاب الكهربائية حرصا على حياة الناس.
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