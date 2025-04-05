https://sarabic.ae/20250405/الجيش-الإيراني-لن-نسمح-للعدو-أن-يرتكب-أي-شر-1099250826.html
الجيش الإيراني: لن نسمح للعدو أن يرتكب أي شر
الجيش الإيراني: لن نسمح للعدو أن يرتكب أي شر
سبوتنيك عربي
صرح قائد القوات البرية بالجيش الإيراني العمید کیومرث حیدري، اليوم السبت، بأن جيش بلاده من أقوى الجيوش في العالم، وإيران لن تسمح للعدو بأن يرتكب أي شر. 05.04.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن العمید حیدري، أن الجاهزية الإيرانية أصبحت اليوم في أعلى مستوى، وبإمكان الجيش الإيراني إرساء الأمن المستدام في البلاد.وأوضح القائد العسكري الإيراني، أنه "ليس لدينا أي اعتماد على الأجانب في قطاع الصناعات الدفاعية، ومتمسكون بنظام ولایة الفقيه، ولن نسمح للعدو أبدا بارتكاب أي شر ضد البلاد".وأشار قائد القوات البرية للجيش الإيراني إلى أن "إيران لديها خطة ثلاثية لإغلاق والسيطرة على حدودها، وأن هناك تقدما جيدا تحقق في هذا الصدد". وفي السياق نفسه، أكد قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، أن بلاده مستعدة لأي حرب، رغم أنها لا تسعى لبدئها، قائلا: "تعلمنا صيغ التغلب على العدو، ولن نتراجع خطوة في مواجهته".وأوضح في كلمة له أن "العام الماضي 2024 كان مليئا بالتحديات الكبرى، إذ اصطفّت قوى الكفر ضد الجبهة الإسلامية، في محاولة لفرض واقع من الذل والاستسلام على المسلمين".وأشار إلى حادثة مقتل عدد من قادة الحرس الثوري في الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، موضحا، أن "إيران كانت على وشك الدخول في مواجهة مباشرة ذات أبعاد عالمية، اتُخذ فيها قرار تاريخي رغم الضغوط الدولية والتهديدات المتواصلة"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية. وأكد أن عملية "الوعد الصادق" نُفّذت بنجاح، ورد فعل العدو كان ضعيفا، مشيرا إلى أن "ذلك لم يكن نهاية المطاف، بل بداية لمرحلة جديدة من المواجهة". وتابع عن عملية "الوعد الصادق"، أنها "كانت معركة فاصلة كشفت ضعف الدفاعات الصهيونية رغم امتلاكهم لأحدث أنظمة الدفاع الجوي، إذ أصابت مئات الصواريخ أهدافها، وأثبتت العملية إرادة الجمهورية الإسلامية وتفوقها".
https://sarabic.ae/20250402/الحرس-الثوري-إيران-ستُراجع-عقيدتها-الدفاعية-إذا-تحققت-التهديدات-ضد-برنامجها-النووي-1099171076.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
الجيش الإيراني: لن نسمح للعدو أن يرتكب أي شر
صرح قائد القوات البرية بالجيش الإيراني العمید کیومرث حیدري، اليوم السبت، بأن جيش بلاده من أقوى الجيوش في العالم، وإيران لن تسمح للعدو بأن يرتكب أي شر.
ونقلت وكالة
إرنا، مساء اليوم السبت، عن العمید حیدري، أن الجاهزية الإيرانية أصبحت اليوم في أعلى مستوى، وبإمكان الجيش الإيراني إرساء الأمن المستدام في البلاد.
وأوضح القائد العسكري الإيراني، أنه "ليس لدينا أي اعتماد على الأجانب في قطاع الصناعات الدفاعية، ومتمسكون بنظام ولایة الفقيه، ولن نسمح للعدو أبدا بارتكاب أي شر ضد البلاد".
وأشار قائد القوات البرية للجيش الإيراني إلى أن "إيران لديها خطة ثلاثية لإغلاق والسيطرة على حدودها، وأن هناك تقدما جيدا تحقق في هذا الصدد".
وفي السياق نفسه، أكد قائد الحرس الثوري الإيراني
، اللواء حسين سلامي، اليوم السبت، أن بلاده مستعدة لأي حرب، رغم أنها لا تسعى لبدئها، قائلا: "تعلمنا صيغ التغلب على العدو، ولن نتراجع خطوة في مواجهته".
وأوضح في كلمة له أن "العام الماضي 2024 كان مليئا بالتحديات الكبرى، إذ اصطفّت قوى الكفر ضد الجبهة الإسلامية، في محاولة لفرض واقع من الذل والاستسلام على المسلمين".
وأشار إلى حادثة مقتل عدد من قادة الحرس الثوري في الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، موضحا، أن "إيران كانت على وشك الدخول في مواجهة مباشرة ذات أبعاد عالمية، اتُخذ فيها قرار تاريخي رغم الضغوط الدولية والتهديدات المتواصلة"، وفقا لوكالة
أنباء "مهر" الإيرانية.
وأكد أن عملية "الوعد الصادق
" نُفّذت بنجاح، ورد فعل العدو كان ضعيفا، مشيرا إلى أن "ذلك لم يكن نهاية المطاف، بل بداية لمرحلة جديدة من المواجهة".
وتابع عن عملية "الوعد الصادق"، أنها "كانت معركة فاصلة كشفت ضعف الدفاعات الصهيونية رغم امتلاكهم لأحدث أنظمة الدفاع الجوي، إذ أصابت مئات الصواريخ أهدافها، وأثبتت العملية إرادة الجمهورية الإسلامية وتفوقها".