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https://sarabic.ae/20250405/بعد-25-عاما--مولر-يعلن-نهاية-مسيرته-مع-بايرن-ميونخ-1099248549.html
بعد 25 عاما .. مولر يعلن نهاية مسيرته مع بايرن ميونخ
بعد 25 عاما .. مولر يعلن نهاية مسيرته مع بايرن ميونخ
سبوتنيك عربي
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني ونجمه توماس مولر، انتهاء حقبة اللاعب في النادي التي استمرت 25 عاما في الصيف المقبل. 05.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-05T18:21+0000
2025-04-05T18:21+0000
مجتمع
أخبار ألمانيا
رياضة
نادي بايرن ميونخ
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وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن عقد الدولي الألماني السابق توماس مولر، انتهى لن يتم تجديده لما بعد الموسم الجاري.وكان توماس مولر قد انضم لبايرن ميونخ الألماني في عام 2000 ولعب 743 مباراة مع الفريق، وفاز بـ33 لقبا، بما في ذلك 12 لقبا للدوري الألماني (بوندسليغا)، و6 ألقاب لكأس ألمانيا، ولقبين لدوري أبطال أوروبا.كما فاز اللاعب الدولي السابق البالغ من العمر 35 عاما، بكأس العالم في العام 2014 مع المنتخب الألماني.ومن جهته، أعرب مولر عن احترامه لقرار النادي رغم أنه أراد البقاء. ولم يكشف عن خططه المستقبلية.وقال اللاعب الألماني: "حتى بعد مرور كل هذه السنوات، وبغض النظر عن الوقت الذي أحصل عليه للعب، مازلت استمتع كثيرا في الملعب مع اللاعبين وأقاتل من أجل التتويج بالألقاب مع الفريق. كان بإمكاني بكل سهولة أن أتخيل نفسي في هذا الدور في العام المقبل أيضا".وتابع توماس مولر: "لكن النادي اتخذ قرارا واعيا بعدم التفاوض لتجديد عقدي في الموسم المقبل. حتى لو لم يكن هذا يتوافق مع أمنياتي الشخصية، فإنه من المهم أن يتبع النادي قناعاته، وأحترم هذه الخطوة، والتي اتخذها المجلس الإشرافي ومجلس الإدارة بصعوبة".ويذكر أن بايرن ميونخ قد أشار إلى أن التخطيط للمستقبل هو السبب الرئيسي في اتخاذ قرار الاستغناء عن مولر الذي يعد معشوقا للجماهير، والذي خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول في 2008.في وقت أكد هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، إن مولر "تعريف لمسيرة خيالية بافارية، لقد نشأ في بافاريا ومع بايرن، ولم يفز أحد بألقاب الدوري الألماني أكثر منه، و33 لقبا حتى الآن تتحدث عن الكثير. إنه يعد من أبرز الشخصيات في تاريخ بايرن ميونخ".وأكد هاينر، أن فريق بايرن سوف يقيم مباراة تكريم خاصة لتوماس مولر وأن آخر مبارياته ستكون في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام صيفا في أمريكا.
https://sarabic.ae/20230818/هل-يضم-بايرن-ميونيخ-حارس-المرمى-الإسرائيلي-دانيال-بيريتس؟-1080209981.html
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أخبار ألمانيا, رياضة, نادي بايرن ميونخ
أخبار ألمانيا, رياضة, نادي بايرن ميونخ

بعد 25 عاما .. مولر يعلن نهاية مسيرته مع بايرن ميونخ

18:21 GMT 05.04.2025
© Sputnik . Mohammad Damourاحتفالات مشجعي "بايرن ميونخ" في سوريا
احتفالات مشجعي بايرن ميونخ في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2025
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني ونجمه توماس مولر، انتهاء حقبة اللاعب في النادي التي استمرت 25 عاما في الصيف المقبل.
وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن عقد الدولي الألماني السابق توماس مولر، انتهى لن يتم تجديده لما بعد الموسم الجاري.
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وكان توماس مولر قد انضم لبايرن ميونخ الألماني في عام 2000 ولعب 743 مباراة مع الفريق، وفاز بـ33 لقبا، بما في ذلك 12 لقبا للدوري الألماني (بوندسليغا)، و6 ألقاب لكأس ألمانيا، ولقبين لدوري أبطال أوروبا.
كما فاز اللاعب الدولي السابق البالغ من العمر 35 عاما، بكأس العالم في العام 2014 مع المنتخب الألماني.
ومن جهته، أعرب مولر عن احترامه لقرار النادي رغم أنه أراد البقاء. ولم يكشف عن خططه المستقبلية.
وقال اللاعب الألماني: "حتى بعد مرور كل هذه السنوات، وبغض النظر عن الوقت الذي أحصل عليه للعب، مازلت استمتع كثيرا في الملعب مع اللاعبين وأقاتل من أجل التتويج بالألقاب مع الفريق. كان بإمكاني بكل سهولة أن أتخيل نفسي في هذا الدور في العام المقبل أيضا".
وتابع توماس مولر: "لكن النادي اتخذ قرارا واعيا بعدم التفاوض لتجديد عقدي في الموسم المقبل. حتى لو لم يكن هذا يتوافق مع أمنياتي الشخصية، فإنه من المهم أن يتبع النادي قناعاته، وأحترم هذه الخطوة، والتي اتخذها المجلس الإشرافي ومجلس الإدارة بصعوبة".
ويذكر أن بايرن ميونخ قد أشار إلى أن التخطيط للمستقبل هو السبب الرئيسي في اتخاذ قرار الاستغناء عن مولر الذي يعد معشوقا للجماهير، والذي خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول في 2008.
في وقت أكد هيربرت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، إن مولر "تعريف لمسيرة خيالية بافارية، لقد نشأ في بافاريا ومع بايرن، ولم يفز أحد بألقاب الدوري الألماني أكثر منه، و33 لقبا حتى الآن تتحدث عن الكثير. إنه يعد من أبرز الشخصيات في تاريخ بايرن ميونخ".
وأكد هاينر، أن فريق بايرن سوف يقيم مباراة تكريم خاصة لتوماس مولر وأن آخر مبارياته ستكون في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام صيفا في أمريكا.
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