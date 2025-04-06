https://sarabic.ae/20250406/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-عدة-مسيرات-أوكرانية-فوق-عدة-مقاطعات-خلال-الليل-1099252865.html

الدفاع الجوي الروسي يسقط عددا من المسيرات الأوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل

الدفاع الجوي الروسي يسقط عددا من المسيرات الأوكرانية فوق مقاطعات عدة خلال الليل

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 11 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T04:10+0000

2025-04-06T04:10+0000

2025-04-06T04:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 11 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وطائرتان مسيرتان فوق أراضي مقاطعة كورسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".ويتّبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

https://sarabic.ae/20250405/مصدر-قوات-الشمال-الروسية-تفتك-بـ-15-لواء-أوكرانيا-في-مقاطعة-كورسك-1099231146.html

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