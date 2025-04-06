https://sarabic.ae/20250406/برلماني-إيراني-على-طهران-دراسة-سحب-عضويتها-من-معاهدة-الحد-من-انتشار-الأسلحة-النووية-1099252191.html

برلماني إيراني: على طهران دراسة سحب عضويتها من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

برلماني إيراني: على طهران دراسة سحب عضويتها من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

سبوتنيك عربي

صرح عضو الهيئة الرئاسية بمجلس الشورى الإيراني أحمد نادري، بأن على طهران دراسة سحب عضويتها من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية. 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T01:19+0000

2025-04-06T01:19+0000

2025-04-06T01:19+0000

البرلمان الإيراني

أخبار إيران

إيران

معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

العالم

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طهران – سبوتنيك. وقال نادري في مقابلة مع " سبوتنيك": "استمرار عضوية إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي دون الحصول على ضمانات حقيقية ليس فقط ضمانة لأمن إيران، بل يمكن أن يؤدي أيضا إلى انخفاض القدرة الرادعة للبلاد، لذلك فإن مراجعة (عضوية إيران) هذه الاتفاقية وحتى الانسحاب منها يجب أن يعتبر خيارا يستحق اهتماما خاصا".وأكد نادري أن "الولايات المتحدة وحلفاءها فرضوا مرارًا وتكرارًا عقوبات صارمة على الجمهورية الإسلامية، بل وناقشوا الخيار العسكري لحل الخلافات معها، رغم التزام طهران بتعهداتها".ولفت إلى أن "التفاوت الهيكلي في معاهدة حظر الانتشار النووي، حيث يمكن للدول الحائزة على أسلحة نووية الاحتفاظ بترساناتها، بينما يُحظر على الدول الأخرى امتلاكها"، مستشهدًا بمثال إسرائيل، التي ليست عضوًا في معاهدة حظر الانتشار النووي، لكنها "تمتلك أسلحة نووية دون أي قيود".وقال إن البعض يعتقد أن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي قد يؤدي إلى زيادة الضغوط الدولية على إيران وتشديد العقوبات عليها.ومع ذلك، أشار إلى أن طهران، ملتزمة بأحكام معاهدة حظر الانتشار النووي، لم تسلم من العقوبات والضغوط حتى أثناء تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).في الوقت نفسه، أكد عضو البرلمان الإيراني أن "تجربة كوريا الشمالية تُظهر أن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي وتطوير الإمكانات النووية قد حمى هذا البلد من التهديدات العسكرية المباشرة".وشدد على أن مثل هذا القرار المتعلق بإيران يجب أن يقترن بحسابات استراتيجية دقيقة، وتعزيز القوة الدفاعية، وجذب دعم الحلفاء في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى إدارة التبعات الاقتصادية والسياسية لهذه الخطوة.وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد جدد الأحد الماضي، تهديده بقصف إيران إذا لم تقبل عرضه إجراء محادثات حول برنامجها النووي، والذي ورد في رسالة بعث بها إلى القيادة الإيرانية في مطلع مارس/ آذار، ممهلاً إياها شهرين لاتخاذ قرار.وفي وقت سابق، صرّح رئيس الشؤون السياسية في الحرس الثوري الإسلامي، يد الله جواني، بأن إيران قد تعيد النظر في طبيعة برنامجها النووي في ظل تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة.ورفضت طهران التهديدات الأمريكية وقالت إنها لن تتفاوض مع واشنطن إلا عبر دولة ثالثة. مشيرة إلى أن الاستخدام غير السلمي للطاقة النووية لم يكن له مكان في العقيدة الأمنية لطهران، وأن الجمهورية الإسلامية تملك الحق بالتصنيع النووي السلمي.كما رفضت موسكو التهديدات الأمريكية لطهران واعتبرتها "غير مقبولة"، وأكدت موسكو أن الوسيلة الوحيد لحل الخلافات بين طهران والغرب هي "الدبلوماسية" وبالجلوس إلى طاولة المفاوضات.وفي نفس الوقت عرضت موسكو "مساعيها الحميدة" بلعب دور الوسيط بين طرفي النزاع.

https://sarabic.ae/20250405/لا-مجال-للدبلوماسية-نتنياهو-يعرض-على-ترامب-تفاصيل-ضرب-إيران-1099238694.html

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