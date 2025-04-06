https://sarabic.ae/20250406/رئيس-أركان-الجيش-الإيراني-لا-نسعى-للحرب-لكن-لن-نقبل-التهديد-1099259294.html
رئيس أركان الجيش الإيراني: لا نسعى للحرب لكن لن نقبل التهديد
رئيس أركان الجيش الإيراني: لا نسعى للحرب لكن لن نقبل التهديد
سبوتنيك عربي
صرح رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، بأن "إيران ليست دولة تسعى للحرب، لكنها لن تقبل بالهيمنة أو التهديد، وسيكون ردها على أي اعتداء قاسيًا... 06.04.2025, سبوتنيك عربي
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وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، فقد كشف باقري عن تفاصيل جديدة حول رد إيران على الرسالة الأخيرة، التي تلقاها المرشد الإيراني علي خامنئي، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأوضح أن الرسالة الأمريكية الأخيرة تم الرد عليها رسميًا من طهران، مشيرًا إلى أن "المرشد أكد في رده أن إيران ليست طرفًا مبتدئًا بالحرب، لكنها ستواجه أي تهديد بقوة، مع التأكيد على سعي طهران لتحقيق السلام في المنطقة".وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، نقل باقري عن خامنئي، قوله: "إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، بل تعمل على تلبية احتياجاتها في مجال الطاقة النووية السلمية".ولفت المسؤول الإيراني إلى أن الرسالة الإيرانية تضمنت إشارة إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية، كانت أكثر طرف ينكث الوعود والاتفاقات في المفاوضات السابقة"، معتبرًا أن هذا الأمر "يبرر عدم الثقة بالأمريكيين".وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
رئيس أركان الجيش الإيراني: لا نسعى للحرب لكن لن نقبل التهديد
صرح رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، بأن "إيران ليست دولة تسعى للحرب، لكنها لن تقبل بالهيمنة أو التهديد، وسيكون ردها على أي اعتداء قاسيًا وغير قابل للتعويض"، في إشارة واضحة إلى سياسة الردع الإيرانية.
وبحسب وكالة
"مهر" الإيرانية، فقد كشف باقري عن تفاصيل جديدة حول رد إيران على الرسالة الأخيرة، التي تلقاها المرشد الإيراني علي خامنئي، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وصرح القائد العسكري الإيراني بأن "قائد الثورة، أصدر تفويضًا بإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ردًا على رسالة ترامب"، مؤكدًا أن "الرد الإيراني جاء مناسبًا، وفقًا لتوجيهات القائد".
وأوضح أن الرسالة الأمريكية الأخيرة تم الرد عليها رسميًا من طهران، مشيرًا إلى أن "المرشد أكد في رده أن إيران ليست طرفًا مبتدئًا بالحرب، لكنها ستواجه أي تهديد بقوة، مع التأكيد على سعي طهران لتحقيق السلام في المنطقة".
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، نقل باقري عن خامنئي، قوله: "إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، بل تعمل على تلبية احتياجاتها في مجال الطاقة النووية السلمية".
وأضاف رئيس الأركان الإيراني أن "إيران ترفض التفاوض المباشر مع واشنطن، لكنها لا تعترض على المفاوضات غير المباشرة"، مشيرًا إلى أن "طريق التفاوض غير المباشر مفتوح إذا أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية، نوايا صادقة".
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن الرسالة الإيرانية تضمنت إشارة إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية، كانت أكثر طرف ينكث الوعود والاتفاقات في المفاوضات السابقة"، معتبرًا أن هذا الأمر "يبرر عدم الثقة بالأمريكيين".
وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.