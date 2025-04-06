https://sarabic.ae/20250406/رئيس-أركان-الجيش-الإيراني-لا-نسعى-للحرب-لكن-لن-نقبل-التهديد-1099259294.html

رئيس أركان الجيش الإيراني: لا نسعى للحرب لكن لن نقبل التهديد

رئيس أركان الجيش الإيراني: لا نسعى للحرب لكن لن نقبل التهديد

سبوتنيك عربي

صرح رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، بأن "إيران ليست دولة تسعى للحرب، لكنها لن تقبل بالهيمنة أو التهديد، وسيكون ردها على أي اعتداء قاسيًا... 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T10:56+0000

2025-04-06T10:56+0000

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وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، فقد كشف باقري عن تفاصيل جديدة حول رد إيران على الرسالة الأخيرة، التي تلقاها المرشد الإيراني علي خامنئي، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأوضح أن الرسالة الأمريكية الأخيرة تم الرد عليها رسميًا من طهران، مشيرًا إلى أن "المرشد أكد في رده أن إيران ليست طرفًا مبتدئًا بالحرب، لكنها ستواجه أي تهديد بقوة، مع التأكيد على سعي طهران لتحقيق السلام في المنطقة".وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، نقل باقري عن خامنئي، قوله: "إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، بل تعمل على تلبية احتياجاتها في مجال الطاقة النووية السلمية".ولفت المسؤول الإيراني إلى أن الرسالة الإيرانية تضمنت إشارة إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية، كانت أكثر طرف ينكث الوعود والاتفاقات في المفاوضات السابقة"، معتبرًا أن هذا الأمر "يبرر عدم الثقة بالأمريكيين".وكانت وسائل إعلام أمريكية، قد أفادت في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.

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