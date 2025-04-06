https://sarabic.ae/20250406/ضابط-إسرائيلي-سابق-المختطفون-لن-يعودوا-إلا-بصفقة-والضغط-العسكري-أودى-بحياة-41-منهم-1099254688.html

ضابط إسرائيلي سابق: المختطفون لن يعودوا إلا بصفقة... والضغط العسكري أودى بحياة 41 منهم

ضابط إسرائيلي سابق: المختطفون لن يعودوا إلا بصفقة... والضغط العسكري أودى بحياة 41 منهم

سبوتنيك عربي

شدد مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، بأن المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية، لن يعودا إلا بإتمام صفقة مع الحركة. 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T07:30+0000

2025-04-06T07:30+0000

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وقال القائد السابق للفيلق الشمالي بالجيش الإسرائيلي، نوعام تيبون: "لمدة عام ونصف العام، أخبرونا أن الضغط العسكري وحده كفيل بإعادة الأسرى، وحتى الآن، قُتل 41 محتجزا، وفي النهاية، لن يُعيدهم إلا الصفقة".وتابع: "أُذكّر الجميع بأن هذه الصفقة تضمنت مرحلة ثانية، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر عدم تنفيذها"، وفقا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وأضاف تيبون: "أذكركم جميعا بأن هذه الصفقة كانت لها أيضا مرحلة ثانية، وقرر نتنياهو، لأسباب سياسية واعتبارات ائتلافية واعتبارات تتعلق بالميزانية، عدم تنفيذها، كما رأينا في المرحلة الأولى من الصفقة أن "حماس" أطلقت في النهاية سراح المحتجزين، إذًا كنت تريد إرجاع المحتجز، فهذا هو الطريق وهذا هو المكان الذي يجب أن تسعى إليه".وأردف المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق: "تصريحات نتنياهو حول الضغط العسكري، وأنه سيعيد المحتجزين، رأينا بالفعل أنها لا تجدي نفعا".واستأنفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، يوم 18مارس/ آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين، وتحديدًا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي باتخاذ "إجراء قوي" ضد حركة حماس، "ردًا على رفض إطلاق سراح الرهائن ورفض جميع مقترحات وقف إطلاق النار".وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل والحركة الفلسطينية، بشأن الخطوات التالية، حالت دون ذلك.

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